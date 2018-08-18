Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, aşkta kendinizden emin şekilde, isteklerinizin kabulünü beklersiniz. Karşınızdaki kişinin ne düşündüğü veya sizin beklentilerinize ne cevap vereceğinin önemi yoktur. Çünkü sadece siz özelsiniz ve bunun böyle bilinmesi, kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, ilişkinizle ilgili bugüne dek yaşananların yüreğinizde bıraktığı izler veya uzun süredir yalnız oluşunuz, ister istemez hassasiyet yaratır. Üzerinizde denetim ve baskı kurmaya çalışan bir partneriniz varsa, bu durum daha fazla yoğunlaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün, iş hayatınız ve çevrenizle alakalı konular üzerinde etkilidir. Üzerinizde denetim uygulanması mümkündür. Bu sizi bir hayli gerginleştirebilir. Gün boyu birilerine yardım etmek, anlayış göstermek, işinizde başarılı olmak, sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün, aşk hayatınız, çocuklarınız, sanatsal faaliyetleriniz konusunda kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek isteğinizi göstermektedir. Takdir edilmek arzunuz yoğundur. Bunu sağlamak için farklı yanlarınızı ortaya koyarak dikkati çekmekten hoşlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, ailevi ilişkileriniz başta olmak üzere, her alanda hayatın güzelliklerinin tadına varmak isteriz. Özgüveniniz öylesine yükselir ki, herkesin size karşı saygılı davranmasını ve isteklerinizi kabul etmelerini bekleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, sizi başarılı bulmalarını istersiniz. Meseleleri kendi bakış açınızla ele aldığınız için, önerilere kapalı olabilirsiniz. Size göre işini en iyi şekilde yapan kişi olarak takdir görmeniz lazımdır. Çünkü kimse sizin kadar aşkla ve doğru şekilde çalışmamaktadır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, parasal meseleler, aşk hayatınız ve ihtiyaçlarınız söz konusu olduğunda bildiğinizi okursunuz. Hayatın güzelliklerinin tadını çıkarma ihtiyacınız büyüyebilir. Güçlü olmak istersiniz. Fikirlerinizin mutlaka doğru olduğunu düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız