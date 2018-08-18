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Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 07:57 | Son Güncelleme

18 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, aşkta kendinizden emin şekilde, isteklerinizin kabulünü beklersiniz. Karşınızdaki kişinin ne düşündüğü veya sizin beklentilerinize ne cevap vereceğinin önemi yoktur. Çünkü sadece siz özelsiniz ve bunun böyle bilinmesi, kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, ilişkinizle ilgili bugüne dek yaşananların yüreğinizde bıraktığı izler veya uzun süredir yalnız oluşunuz, ister istemez hassasiyet yaratır. Üzerinizde denetim ve baskı kurmaya çalışan bir partneriniz varsa, bu durum daha fazla yoğunlaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün, iş hayatınız ve çevrenizle alakalı konular üzerinde etkilidir. Üzerinizde denetim uygulanması mümkündür. Bu sizi bir hayli gerginleştirebilir. Gün boyu birilerine yardım etmek, anlayış göstermek, işinizde başarılı olmak, sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün, aşk hayatınız, çocuklarınız, sanatsal faaliyetleriniz konusunda kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek isteğinizi göstermektedir. Takdir edilmek arzunuz yoğundur. Bunu sağlamak için farklı yanlarınızı ortaya koyarak dikkati çekmekten hoşlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşan ilkdördün etkisinde, ailevi ilişkileriniz başta olmak üzere, her alanda hayatın güzelliklerinin tadına varmak isteriz. Özgüveniniz öylesine yükselir ki, herkesin size karşı saygılı davranmasını ve isteklerinizi kabul etmelerini bekleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, sizi başarılı bulmalarını istersiniz. Meseleleri kendi bakış açınızla ele aldığınız için, önerilere kapalı olabilirsiniz. Size göre işini en iyi şekilde yapan kişi olarak takdir görmeniz lazımdır. Çünkü kimse sizin kadar aşkla ve doğru şekilde çalışmamaktadır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, parasal meseleler, aşk hayatınız ve ihtiyaçlarınız söz konusu olduğunda bildiğinizi okursunuz. Hayatın güzelliklerinin tadını çıkarma ihtiyacınız büyüyebilir. Güçlü olmak istersiniz. Fikirlerinizin mutlaka doğru olduğunu düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, iki konuda hakimiyeti elinizde tutarsınız. Birincisi dış dünyada kimliğinizi güçlü bir şekilde ifade etmek, ikincisi duygusal ve ruhsal açıdan kendinizi güvende hissetmek. Kişisel anlamda otoritenizi kabul ettirme arzunuz yoğundur. Tabii ki bunun ayarını çok iyi yapmanız lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün etkisinde, birilerinin size karşı olumsuz düşündüğünü ve sizi bilerek üzdüğünü farkederseniz, lütfen sakin olunuz. Siz ateş grubu burcun insanısınız. Biliyorum pek sakin olmayabilirsiniz. Ancak benim tavsiyem, bugün çevrenizdeki insanlara dikkat ediniz ve kim dostunuz kim düşmanınız gözlemlemeye çalışınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördünde, güçlü görünmek ihtiyacınız fazlasıyla ön plandadır. Saygı uyandırmak, takdir görmek ve rahat bir yaşam sürmek istersiniz. Bu kadar çalışmanız, mücadele etmenize, iyi niyetli olmanıza rağmen, bu niteliklerin size geri dönüşü istediğiniz gibi olmadığından sıkılırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün, bugüne dek yaşananların ve mevcut durumun sorgulanma halidir. Bu durumda gayet soğukkanlı olmak durumundayız. Yani bugün ne olursa olsun, sakın ümidinizi kaybetmeyiniz, gerilime düşmeyiniz, kendinizi toplum dışına itilmiş gibi hissetmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 10:48 Akrep burcunda oluşacak ilkdördün, maddi ve manevi sorunlarınıza çözüm bulmak için güçlü birine ihtiyaç duyabilir veya planlarınızı partnerinize kabul ettirmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu noktada sınırınızı iyi belirlemelisiniz. Yoksa aranızda sorunlar oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

13-19 Ağustos haftalık burç yorumları13-19 Ağustos haftalık burç yorumları
20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
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