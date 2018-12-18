Günlük burç yorumları: 18 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, gayet hızlı, aktif ve özgür biçimde hareket edebilmenizi sağlar. Gerektiğinde dikkatli ve tedbirli olmayı da bilelim. Bir yenilik uygulanacaksa, bir önemli karar verilecekse, olasılıkların iyi değerlendirilmesi yerinde olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü olumlu gibi dursa da, hem duygusal hem de fiziksel anlamda bizi rahatsız edebilecek kişi ve durumlara karşı da dikkatli olmamızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, bir yandan hedefimizi gerçekleştirme arzusundayız diğer yandan ilişkimize derinlemesine bakmak durumundayız. Bize düşen tabii ki gerçekçi bir şekilde hareket etmektir. İleriye dönük bir şekilde düşünmemiz şartlarımızı gözden geçirmemiz, problemlerimizi çözmemiz varken, başka bir problemin yaratıcısı olursak nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl düzgün bir karar verebileceğiz ve nasıl düzenlemede bulunacağız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümüyle, ailemiz, iş ve duygusal hayatımızla ilgili işleri, meseleleri çözümlemek için bir hayli hevesliyiz. Çabuk sonuç almak, bir an önce bitirmek istiyoruz. Üzerimizdeki sorumluluklar hem günlük hayatın içinde koşturmamızı hem düzenlememizi hem de sağlıklı hale getirmemizi gerektiriyor. Onun için bir yandan da dikkatli olmamız lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, isteklerimize kavuşmamızda yardımcı bir güç. Bu enerji, Aslanların o sıcacık, sevgi dolu, aşka yakın duruşlarını öne çıkarıyor. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:27 Ay-Güneş görünümüyle, gerek yakınlarımız gerek partnerimiz veya gerekse mucizevi bir şekilde imdadımıza yetişecek bir kuvvete ihtiyaç duyarız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümüyle, öncelikle ilişkimizle alakalı konularda partnerimizin bireysel düşünmesi, agresif yanıtları, bize uymayan tavırları bizi bir hayli düşündürmekte. Onun dediğine uysak ayrı bir dert, uymasak ayrı bir sorun. Biz de bu problemlerin artık bitmesini istiyoruz. Yolumuzu bilelim ve bir an önce arzu ettiğimize kavuşalım. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:27 Ay-Güneş görünüm etkisi altında, zorunluluklar, özgür hareket edememek bizi yorar. Maddiyat ve işle alakalı konular üzerinde bir hayli dururuz. Devamını okumak için tıklayınız