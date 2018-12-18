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Günlük burç yorumları: 18 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 07:03 | Son Güncelleme

18 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 18 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, gayet hızlı, aktif ve özgür biçimde hareket edebilmenizi sağlar. Gerektiğinde dikkatli ve tedbirli olmayı da bilelim. Bir yenilik uygulanacaksa, bir önemli karar verilecekse, olasılıkların iyi değerlendirilmesi yerinde olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü olumlu gibi dursa da, hem duygusal hem de fiziksel anlamda bizi rahatsız edebilecek kişi ve durumlara karşı da dikkatli olmamızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, bir yandan hedefimizi gerçekleştirme arzusundayız diğer yandan ilişkimize derinlemesine bakmak durumundayız. Bize düşen tabii ki gerçekçi bir şekilde hareket etmektir. İleriye dönük bir şekilde düşünmemiz şartlarımızı gözden geçirmemiz, problemlerimizi çözmemiz varken, başka bir problemin yaratıcısı olursak nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl düzgün bir karar verebileceğiz ve nasıl düzenlemede bulunacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümüyle, ailemiz, iş ve duygusal hayatımızla ilgili işleri, meseleleri çözümlemek için bir hayli hevesliyiz. Çabuk sonuç almak, bir an önce bitirmek istiyoruz. Üzerimizdeki sorumluluklar hem günlük hayatın içinde koşturmamızı hem düzenlememizi hem de sağlıklı hale getirmemizi gerektiriyor. Onun için bir yandan da dikkatli olmamız lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 05:27 Ay-Güneş görünümü, isteklerimize kavuşmamızda yardımcı bir güç. Bu enerji, Aslanların o sıcacık, sevgi dolu, aşka yakın duruşlarını öne çıkarıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 05:27 Ay-Güneş görünümüyle, gerek yakınlarımız gerek partnerimiz veya gerekse mucizevi bir şekilde imdadımıza yetişecek bir kuvvete ihtiyaç duyarız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümüyle, öncelikle ilişkimizle alakalı konularda partnerimizin bireysel düşünmesi, agresif yanıtları, bize uymayan tavırları bizi bir hayli düşündürmekte. Onun dediğine uysak ayrı bir dert, uymasak ayrı bir sorun. Biz de bu problemlerin artık bitmesini istiyoruz. Yolumuzu bilelim ve bir an önce arzu ettiğimize kavuşalım. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 05:27 Ay-Güneş görünüm etkisi altında, zorunluluklar, özgür hareket edememek bizi yorar. Maddiyat ve işle alakalı konular üzerinde bir hayli dururuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümü bizi bir hayli aktif kılıyor. Ne isek öyle davranmak, kimseye bir şeyleri inandırmak veya yaşamımızın kontrolünü birilerinin eline bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Hayatımızı, kararlarımızı sırf bizi onaylasınlar diye geçirmemiz mümkün değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 09:29 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, içeride biriken öfkemizi kimse anlamayacağı için dışa yansıtmıyoruz. Bu bizi oldukça yoruyor. Yenilik istiyoruz, değişim istiyoruz fakat bir kısır döngü içinde yuvarlanıyor gibiyiz. Bundan kurtulmak için mücadele vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümüyle, başarma arzumuz ve aktif bir şekilde işlerimizi bitirme isteğimiz yüksek olacaktır. Bizi gereksiz yere disiplin eden durumlar karşısında soğukkanlı davranmamız zor. Eğer hızlıca bitirmek istediğimiz işlerimiz varsa halledelim. Bir yandan duyarlı diğer yandan her an öne çıkmaya hazır ruhumuz, bu enerjiyle birçok işin altından kalkmamızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 05:27 Ay-Güneş olumlu görünümü, aceleci ve sabırsız davranmadığımız sürece, işlerimizi gayet akıllıca yerine getirebiliriz. Alışverişlerimize dikkat edelim. Keyfimiz yerine gelsin hoşumuza giden bir şeyi hemen alabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

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