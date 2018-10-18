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Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 07:07 | Son Güncelleme

18 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, eş veya iş ortağınızla olan ilişkinizde problemlere yol açabilir. Bizim paramız, bizim hayatımız, bizim geleceğimiz diye düşünmek lazımdır. Tam tersine benim istediğim yönde adım atmalı, bana sormalı ve bana göre hareket etmelisin dediğimiz sürece bu saatlerde anlaşmak kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, bizi ilişkilerimizde çileden çıkarmaya devam ediyor. İleri gitsek olmuyor geri gitsek hiçbir işe yaramıyor. Vazgeçsek ayrı sancı, devam etsek kafa karıştırıcı. Hem ruhsal hem de fiziksel açıdan bugün hiç kimsenin üzerimize gelmesinden yana değiliz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, hala çözümlenmemiş ve bizi rahatsız eden bazı problemlerin göstergesidir. Sözgelimi, ilişkimizle alakalı konular üzerinde bir hayli durabiliriz. Düşünürüz ama işin içinden çıkmakta zorlanırız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, partnerinizle her anlamda anlaşmak için geçmiş mevzuların çözülmesi lazım diyerek sizi uyarıyor. Şu an her şey ayakta gibi. Hiçbir şey belli değil gibi. Bu saatlerde sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, iç dünyanızda endişe yaratıcı olabilir. Çevre ile aramızdaki irtibatı bir şekilde uzlaşı içinde yürütmemiz gerekebilir. Bu saatlerde, gelecek, ilişki, yuva, iş hayatımız söz konusu olduğunda bir hayli tepkide bulunabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, yakın çevremizle alakalı konular, geçmişe ait meseleler, iş hayatımız ve ilişkilerimiz bizi zorlayabilir. Nasıl bir dünyada yaşıyorum diye içimizden geçiririz. Üzülürüz, bazen kızarız, hayatın bizi test ettiğini düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, gerek aşk ilişkilerimizde gerekse mali konular üzerinde rahatsız edici olabilir. Verdiğimiz emeğin maddi ve manevi olarak karşılığını bekliyoruz. İhtiyaçlarımız, isteklerimiz, hayallerimiz var. Doğal olarak hayattan zevk almak da çoğu zaman paraya bağlı olduğu için, bu görünüm altında kaygılanmamız mümkündür. Elden geldiğince günü sakin geçirmeye çalışmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, gerek dış dünyada gerekse ailevi ilişkilerde bizi biraz zorlayabilir. Bir şeyleri derleyip toparlamaya çalışırken, hiç hesapta olmayan meseleler bizi uğraştırabilir. Tam birini hallederken, diğer bir gariplik gelip karşımıza dikilebilir. Bu saatlerde sakin olacağız ve kendimize yüklenmeyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, halledilmemiş, üstü örtülmüş ve önemsenmemiş durumlar üzerinde bizi düşünmeye sevk ediyor. Bu sağlık problemlerinden-ilişkilere, iş sorunlarından -geçmiş meselelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Bugün neler yapabiliriz? Bizi kimsenin üzmesine izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, gerek mali konularda, gerekse sosyal hayatta ve de ilişki meselelerinde bizi uyarıcıdır. Çevremizdeki bazı insanları idare etmek zorunda kaldığımızı düşünürüz. Oysaki bu hiç tarzımız değildir. İçimizden gelmediği için, -Canım cicim diyemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, henüz yerine oturmamış işler ve düzeltilmesi gerekenler bizi düşündürür. Dış dünya ile ilişki kurarız ama mecburiyetlerden hiç hoşlanmayız. Bu saatlerde size tavsiyem şöyle güzel bir dinlenmeniz ve rahatlamanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, ilişkilerimizde iki yönlü düşünmeye neden olabilir. Bir yandan tutkuyla ona bağlıyızdır ancak diğer yandan sanki avuçlarımızın içinden kayıp gidecek gibidir. İşte bu ikilem, bu saatlerde sizi rahatsız edebilir. Lütfen ilişkinizi gerçekçi şekilde analiz ediniz ki, huzurunuz kaçmasın. Devamını okumak için tıklayınız

15-21 Ekim haftalık burç yorumları15-21 Ekim haftalık burç yorumları
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