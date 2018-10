Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, bizi ilişkilerimizde çileden çıkarmaya devam ediyor. İleri gitsek olmuyor geri gitsek hiçbir işe yaramıyor. Vazgeçsek ayrı sancı, devam etsek kafa karıştırıcı. Hem ruhsal hem de fiziksel açıdan bugün hiç kimsenin üzerimize gelmesinden yana değiliz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, hala çözümlenmemiş ve bizi rahatsız eden bazı problemlerin göstergesidir. Sözgelimi, ilişkimizle alakalı konular üzerinde bir hayli durabiliriz. Düşünürüz ama işin içinden çıkmakta zorlanırız.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, partnerinizle her anlamda anlaşmak için geçmiş mevzuların çözülmesi lazım diyerek sizi uyarıyor. Şu an her şey ayakta gibi. Hiçbir şey belli değil gibi. Bu saatlerde sakin olmakta yarar var.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:44 Ay-Venüs görünümü, iç dünyanızda endişe yaratıcı olabilir. Çevre ile aramızdaki irtibatı bir şekilde uzlaşı içinde yürütmemiz gerekebilir. Bu saatlerde, gelecek, ilişki, yuva, iş hayatımız söz konusu olduğunda bir hayli tepkide bulunabiliriz.