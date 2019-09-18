Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

18 Eylül Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın gün boyunca Boğa burcunda hareket edeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk saatleriyle beraber Ay-Uranüs kavuşumuyla sürpriz bir maddi gelişme yaşayabilirsiniz. Unuttuğunuz veya beklemediğiniz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın sizlerin burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Günün başlamasıyla burcunuzda kavuşan Ay ve Uranüs sayesinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu sevdiğiniz kişiyle ilgili de olabilir. Dış görünüşünüzde radikal değişimler yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Boğa burcunda hareket ediyor. Günün ilk saatlerinde oluşan Ay ve Uranüs kavuşumuyla geçmiş ilişkinizden sürpriz bir geri dönüş alabilirsiniz. Bugün olmaz dediğiniz şeyler bir anda karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Erken saatlerle beraber yaşanan Ay-Uranüs kavuşumu sayesinde bugün hiç ihtimal vermeyeceğiniz şeyler gerçek olabilir. Şansınız çok açık olacak. Çevrenizde parlayacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ay-Uranüs kavuşumu sizlere sürpriz bir kariyer fırsatı getirebilir. Ummadığınız bir yerden iş teklifi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Sabah Ay’ın Uranüs ile kavuşmasıyla yüzünüzü güldürecek sürprizler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklentinizin üstünde şeylerle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Sabah aktifleşen Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde ekonomik olarak sizi rahatlatacak sürprizler yaşayabilirsiniz. Bir anda toplu bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda seyrine devam ettiği bir gündesiniz. Sabahla beraber Ay-Uranüs kavuşumu sayesinde ilişki ve evlilik hayatınızda romantik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Sabah Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde çalışma hayatınızda sürprizlere hazır olun. Terfi haberleriyle güne başlayabilirsiniz. Bu durum sizi maddi olarak da rahatlatacak bir sonuca vesile olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyu seyrine Boğa burcunda devam ediyor. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu sabah saatlerinde aşk hayatınızda sürprizlere hazır olun. Bugün şansınız açık olacak. İyi şeyler yaşadıkça yüzünüz gülecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabah itibariyle Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde enerjinizi yerine getirecek güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketini bugün Boğa burcunda sürdürüyor. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu sabah saatlerinde hiç beklemediğiniz sürpriz bir haber alabilirsiniz. Bir anda gelen bu haber sizi çok mutlu edebilir. Aynı güzellikleri eğitim yaşantınızda da deneyimleyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum