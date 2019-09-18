Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

18 Eylül Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın gün boyunca Boğa burcunda hareket edeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk saatleriyle beraber Ay-Uranüs kavuşumuyla sürpriz bir maddi gelişme yaşayabilirsiniz. Unuttuğunuz veya beklemediğiniz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın sizlerin burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Günün başlamasıyla burcunuzda kavuşan Ay ve Uranüs sayesinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu sevdiğiniz kişiyle ilgili de olabilir. Dış görünüşünüzde radikal değişimler yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Boğa burcunda hareket ediyor. Günün ilk saatlerinde oluşan Ay ve Uranüs kavuşumuyla geçmiş ilişkinizden sürpriz bir geri dönüş alabilirsiniz. Bugün olmaz dediğiniz şeyler bir anda karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Erken saatlerle beraber yaşanan Ay-Uranüs kavuşumu sayesinde bugün hiç ihtimal vermeyeceğiniz şeyler gerçek olabilir. Şansınız çok açık olacak. Çevrenizde parlayacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ay-Uranüs kavuşumu sizlere sürpriz bir kariyer fırsatı getirebilir. Ummadığınız bir yerden iş teklifi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Sabah Ay’ın Uranüs ile kavuşmasıyla yüzünüzü güldürecek sürprizler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklentinizin üstünde şeylerle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız