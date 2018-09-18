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Günlük burç yorumları: 18 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

18 Eylül Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 18 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Eylül Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, ilişkilerimizde karşılıklı paylaşımı önemsememiz ve iş hayatımızla ilgili konularda ciddiyetle durmamızı gerektiriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, kendimize ve fikirlerimize güvenmemizi sağlıyor ve ilişkilerde paylaşımın önemini bir kez daha vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, ilişkilerimizde akılcı ve ciddi düşünmenin faydası büyük. Özellikle iş ortamında paylaşımcı olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, ilişkinizdeki alışverişi olumlu yönde etkileyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, evinize bir an önce ulaşmak ve dinlenmek arzunuzun göstergesidir. Huzur bulmak, rahatlamak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, sizi aşk hayatınız ve çevrenizle olan paylaşımlarınız anlamında rahatlatır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, ev içindeki baskıların ve mali durumunuzun sizi bir hayli düşündürdüğünü gösteriyor. Siz ister istemez, bir şeyleri kafanıza takmaktasınız. Hoşunuza gitmeyen durumlar ancak konuşularak ve karşılıklı dürüst yaklaşımlarla çözülebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, en azından yakınınızda bulunan bazı kişilerin sizi anlamasını, onlarla ilişki kurmanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, parasal konularda bir hayli endişeli düşünmemize neden olabilir. İlişkilerimizde karşılıklı çıkarlarımızı gözetmekten yana davranırız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, sizin için gayet rahatlatıcıdır. İnsanlarla olan diyalogunuzu güçlendirir. İlişkilerde başarı şansı verir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, kafamıza takılan bazı meseleleri çözümlemek isteğimizi gösteriyor. Çünkü bunları halletmezsek, rahatlamamız mümkün olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 01:02 Ay-Venüs görünümü, sizi bazı insanların rahatlatmasını, destek vererek mutlu kılmasını sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Eylül haftalık burç yorumları17-23 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
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