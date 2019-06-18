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Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 18 Haziran Salı için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay ve Neptüm arasında güzel bir açının olduğu bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

18 Haziran Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Neptün arasında olumlu bir açının olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. İş hayatınız, yöneticiniz bugün sizler için ön sırada olabilir. Disiplinli ve azimli çalışmanızın meyvelerini alabilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki güzel açı da hayalinizdeki iş fırsatıyla sizi karşılaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Oğlak burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabahki Ay-Neptün güzel görünümüyle pozitif bir güne başlıyorsunuz. Arzu ettiğiniz bir gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz gündeme gelebilir. Aklınızda hala tatil planları olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Ay- Neptün güzel görünümü sayesinde maddi olarak rahatlayacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu durum borçlarınızı kapatmak adına size çok iyi gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah itibariyle Ay’ın Neptün ile pozitif açı kurması ilişki ve evlilik hayatınızda romantik bir zaman dilimi içerisinde olacağınızı gösteriyor. Partnerinizle duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde Ay ve Neptün uyumlu görünümü sayesinde çalışma ortamınızda hayal ettiğiniz statüye yükselebilirsiniz. Arzu ettiğiniz iş hayatı şimdi başlıyor olabilir. Sağlığınız da güzel etkiler altında olacak. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir gündesiniz. Ay’ın sabah saatlerinde Neptün ile kurduğu pozitif kontak sayesinde aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiden romantik davranışlar görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili dilekleriniz de gerçek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Günün başlamasıyla oluşan Ay-Neptün pozitif açısı sayesinde eğitim hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçekleştireceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz anda da güzel haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yay burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. 11:30-19:13 arası boşlukta ilerleyen Ay, 19:13’te Oğlak burcuna giriş yapıyor. Bu saatten itibaren eğitim hayatınız, kardeşleriniz öne çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Sabah Ay ve Neptün arasında gerçekleşen güzel etkileşim sayesinde gelirinizle ilgili pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir gelir kaynağı ya da maaşı daha yüksek bir iş fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareketini sürdürüyor. Günün genelinde enerjiniz yüksek olacaktır. Ay ve Neptün arasındaki olumlu kontakla beraber duygusal bir gün geçirebilirsiniz. Mantığınız yerine bugün iç sesiniz size yol gösterebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlemesini sürdüğü bir güne başlıyorsunuz. Günün ilk ışıklarıyla beraber aktifleşen Ay-Neptün pozitif görünümüyle beraber içinize doğanların gerçek olduğunu görebilirsiniz. Eski sevgilinizden veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Sağlığınız da bugün iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor olacak. Sabahla beraber Ay’ın Neptün ile uyumlu açılarda olması, hayata dair hayallerinizin gerçek olabileceğini gösteriyor. Şansınızın açıldığı bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

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