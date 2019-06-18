Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

18 Haziran Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Neptün arasında olumlu bir açının olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. İş hayatınız, yöneticiniz bugün sizler için ön sırada olabilir. Disiplinli ve azimli çalışmanızın meyvelerini alabilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki güzel açı da hayalinizdeki iş fırsatıyla sizi karşılaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Oğlak burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabahki Ay-Neptün güzel görünümüyle pozitif bir güne başlıyorsunuz. Arzu ettiğiniz bir gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz gündeme gelebilir. Aklınızda hala tatil planları olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Ay- Neptün güzel görünümü sayesinde maddi olarak rahatlayacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu durum borçlarınızı kapatmak adına size çok iyi gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah itibariyle Ay’ın Neptün ile pozitif açı kurması ilişki ve evlilik hayatınızda romantik bir zaman dilimi içerisinde olacağınızı gösteriyor. Partnerinizle duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde Ay ve Neptün uyumlu görünümü sayesinde çalışma ortamınızda hayal ettiğiniz statüye yükselebilirsiniz. Arzu ettiğiniz iş hayatı şimdi başlıyor olabilir. Sağlığınız da güzel etkiler altında olacak. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız