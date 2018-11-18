Günlük burç yorumları: 18 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

18 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile haftanın son günü ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Balık burcu geçişiyle günümüz başlıyor. Saat 11:03-18:55 arasındaki Ay-Boşluk etkisi, ruh dünyamızı besleyici, hayatın zorluklarından uzak durmamızı sağlayıcıdır. Bizi bir çocuk gibi masum ve bir o kadar kırılgan yapabilir. Olur da bir şeyler sizi duygusal anlamda zorlarsa, şöyle geri çekilip hayata ve kendinize bir mola armağan ediniz. Çünkü hiçbir şey sizin iç huzurunuz kadar önemli değil. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar günümüz Ay-Balık burcu etkinliğinde başlayacak. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu saatler arasında huzur ve güvence sizin için önemlidir. Sorunlarımızı nasıl aşacağımızı düşünürüz. Eğer mutluysak bunun sürekli olmasını isteriz. Ruh halimizde iniş ve çıkışlar olsa da, olumsuz düşünmeyiz. Her şey yoluna girecektir diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz Balık burcunda ilerleyen Ay etkisinde başlıyor. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kendimizi ifade edemediğimizi düşünürüz. Dikkatli olmak, bilinçli hareket etmek ve neyin üzerinde ilerlediğimizin farkında olmak lazımdır. Yenilik içeren kararlarımızı gözden geçirmek faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Balık burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, eviniz sınırları içinde güzellikleri yaşama arzunuz yoğundur. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde hayal dünyamızın kapılarını ardına kadar açık. Sıradan hayatımızın, değişime uğrayacağı günü özlemle bekliyoruz. Algımız o kadar berrak ki, etrafımızda olan biteni farklı bir gözle görmeye, anlamaya çalışırız. Boşluk süresince, karşımıza çıkabilecek terslikleri şefkatli ve ılımlı yaklaşımlarla çözmemiz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar günümüz Ay-Balık burcu enerjisi altında başlıyor. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Olayların etkisi altında kalmadan, rehavete düşmeden aklı başında hareket etmemiz gerekiyor. Bu zaman dilimi süresince duygularımız kimi zaman kuruntulu kuşkulu kimi zamansa haddinden fazla iyimserdir. Her durumu, olduğu haliyle kabullenmeye çalışırız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar günümüz Ay-Balık burcu etkisinde başlıyor. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Birileriyle tartışmaktan veya iyi niyetli davranıp kendimizi ezdirmekten uzak duralım. Bu zaman içinde, kolayca aşık olmamız veya bize söylenen bir söze inanmamız mümkündür. Bazen bir mesele üzerinde kolaylıkla dağılırız bazen toparlanmaya çalışırız, kimi zaman da ipin ucunu kaçırıp, ne olacaksa olsun diyerek boş veririz her şeye. Zorlanmak istemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Pazar gününe Ay-Balık burcu seyriyle adım atıyoruz. Saat 11:03-18:55 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu uzun süre içinde, romantizm ve huzur olgusu birbirine kardeş gibidir. Duygular kendiliğinden akıcıdır. Ancak boşluk etkisinin gölgeli yönlerini de göz ardı etmememiz son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız