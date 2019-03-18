Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

18 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Günün genelinde aşk hayatınız önceliğiniz olabilir. Partnerinizle aranızda çözemediğiniz konular varsa günün ilk yarısı daha olumlu olabilir. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa sabah saatlerinde güzel gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız