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Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

18 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

18 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Günün genelinde aşk hayatınız önceliğiniz olabilir. Partnerinizle aranızda çözemediğiniz konular varsa günün ilk yarısı daha olumlu olabilir. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa sabah saatlerinde güzel gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün Aslan burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Evinizle ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Ev değişikliği düşünenler varsa bugün eyleme geçmek isteyebilirsiniz. Ailenizdeki bir konu da vaktinizi alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Aslan burcunda ilerliyor. İletişime dayalı mesleklerde çalışıyorsanız sabah saatlerini yoğun geçirebilirsiniz. Cevaplamanız gereken mail ve telefonlar ardı ardına gelebilir. Eğitim hayatınızda da çabalamanız gereken bir süreçtesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay hareketini Aslan burcunda sürdürüyor. Ekonomik koşullarınızı tekrardan gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde maddi beklentinizle ilgili bir haber size ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay sizlerin burcunda ilerliyor. Sağlığınız, partner ilişkileriniz ve dış görünüşünüzle ilgili konular gündemde olabilir. Sabaha daha enerjik olarak başlıyorsunuz. Ödemeleriniz, borçlarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Aslan burcundaki hareketini sürdürüyor. Bugün geçmiş aklınıza gelebilir. Eski anıları tekrar tekrar yaşayıp yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Aslan burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Dostlarınızla birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Erken saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sizler bugün iş hayatınızda yoğun olabilirsiniz. Yöneticinizle görüşmek istediğiniz konular varsa sabah saatleri daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizlerin akademik konuları, yurt dışı işleri, eğitimleri ön planda olabilir. Başvuru yapmayı düşünüyorsanız sabah saatleri iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Aslan burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bugün maddi varlıklarınız, giderleriniz için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği bir güne uyanıyorsunuz. Sevgiliniz, eşiniz bugün hayatınızın odak noktası olabilir. Aranızdaki problemleri çözmek istiyorsanız sabah saatleri her iki taraf içinde sakin olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Aslan burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. İş ortamınız, sağlığınız, psikolojik durumunuz bugün ön plana çıkacaktır. İşinizde yapmanız gereken işleri sabah bitirmeniz faydalı olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

18-24 mart haftalık burç yorumları18-24 mart haftalık burç yorumları
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