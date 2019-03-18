Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

18 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Günün genelinde aşk hayatınız önceliğiniz olabilir. Partnerinizle aranızda çözemediğiniz konular varsa günün ilk yarısı daha olumlu olabilir. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa sabah saatlerinde güzel gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün Aslan burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Evinizle ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Ev değişikliği düşünenler varsa bugün eyleme geçmek isteyebilirsiniz. Ailenizdeki bir konu da vaktinizi alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Aslan burcunda ilerliyor. İletişime dayalı mesleklerde çalışıyorsanız sabah saatlerini yoğun geçirebilirsiniz. Cevaplamanız gereken mail ve telefonlar ardı ardına gelebilir. Eğitim hayatınızda da çabalamanız gereken bir süreçtesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay hareketini Aslan burcunda sürdürüyor. Ekonomik koşullarınızı tekrardan gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde maddi beklentinizle ilgili bir haber size ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay sizlerin burcunda ilerliyor. Sağlığınız, partner ilişkileriniz ve dış görünüşünüzle ilgili konular gündemde olabilir. Sabaha daha enerjik olarak başlıyorsunuz. Ödemeleriniz, borçlarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında Aslan burcundaki hareketini sürdürüyor. Bugün geçmiş aklınıza gelebilir. Eski anıları tekrar tekrar yaşayıp yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın gün boyunca Aslan burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Dostlarınızla birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Erken saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor. Sizler bugün iş hayatınızda yoğun olabilirsiniz. Yöneticinizle görüşmek istediğiniz konular varsa sabah saatleri daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizlerin akademik konuları, yurt dışı işleri, eğitimleri ön planda olabilir. Başvuru yapmayı düşünüyorsanız sabah saatleri iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın gün boyunca Aslan burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bugün maddi varlıklarınız, giderleriniz için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği bir güne uyanıyorsunuz. Sevgiliniz, eşiniz bugün hayatınızın odak noktası olabilir. Aranızdaki problemleri çözmek istiyorsanız sabah saatleri her iki taraf içinde sakin olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Aslan burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. İş ortamınız, sağlığınız, psikolojik durumunuz bugün ön plana çıkacaktır. İşinizde yapmanız gereken işleri sabah bitirmeniz faydalı olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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