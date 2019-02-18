Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

18 Şubat Pazar günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Aslan burcunda ilerliyor. Güne enerjiniz yüksek ve şansınız açık olarak başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizden daha fazla ilgi görebilirsiniz. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırmanız gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bütün gün boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor. Ailenize ve evinize vakit harcayabileceğiniz bir gündesiniz. Ailenizden birine yardımcı olmanız gerekebilir. Bu bir sağlık problemi de olabilir. Evinizin içinde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir ev hayaliniz varsa bugün araştırmalara başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız