Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Ağustos Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında Merkür-Aslan burcu geçişinde, hobilerinizle ilgilenebilir, aşkta ilk ve son sözü söyleyen kişi olmak istersiniz. Nasıl konuşmanız gerektiğini bilirsiniz. Yazışma, haberleşme ve zihne dayalı oyun ve aktiviteler, gezmek, görmek, yaşamak için bağlantılar kurmak kolaylaşır. Ancak dinlemeyi de bilmeli, her söylediğinizin kabul edilmesini beklememelisiniz. İlişkinizi veya yalnızsanız ilişki kriterlerinizi gözden geçiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan burcu seyir süresince, aile içinde iletişimin önemi büyük. Evde Sözünüz dinlensin, onaylansın istersiniz. Yalnızsanız tamam da, biriyle yaşıyorsanız sürekli baskın olmak, abartılı konuşmak can sıkabilir. Ayarı bilelim. İş anlamında karşınıza bir fırsat çıktığında analizde bulunmak yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir süresince, sizin gibi konuşma ustalarının ilgi uyandırmanızda gayet olumludur. Fikirlerinizi dış dünyaya sunuş biçiminiz artistik ve çok etkileyicidir. Sanatçılar için bu hem taklit gücünün artması hem de yeni bir karakter üzerinde çalışılması yönünde olumludur. Bildiklerimizi açıklamak, öğretmek, tasdik edilmek hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir geçişi, parasal konularda zeka ve ifade gücünü yükselticidir. Bu dönemde insanları ikna etmek kolaylaşır. Yengeçler pek öyle konuşmaktan, kendilerini öne sürmekten hoşlanmazlar. Ancak bu süreçte dilimiz kazandırıcıdır. Birkaç hafta sürecek işlerden para kazanabilirsiniz. Kalıcı olması için sabır gereklidir. Bir de yaz sezonu olması, tatil vb. konularda bütçemizi zorlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Aslan burcu seyir süresince, kendinizi ifade etmek, yolculuklar, insanlarla bağlantı kurmak, tatlı dillilik, bildiklerini çevrenizle paylaşmak istersiniz. İnsanları etkilemenin kolay olduğu bir dönemdir. El becerilerinizi sergileyebilir, yaratıcı tarzda düşünürsünüz. Ancak iş ilişkilerinde hassasiyetiniz yüksektir. Huzursuzluklar, ortamda bulunan kişilerin tuhaf hareketleri, yoğunluk canınızı sıkar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında Merkür-Aslan burcunda ilerleyecek. İşlerimiz üzerine odaklanırız. Sözgelimi bir sergi, oyun, yarışma, sınav, senaryo, sanatsal ve mistik faaliyetler gibi. Yaptığınız işe odaklanınız. Bırakın hakkınızda ne düşünürlerse düşünsünler. Kendinizi strese sokarsanız yanlışlar yaparsınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan süresince, hem kendinizden emin konuşursunuz hem fikirlerinizle karşı cins üzerinde bir hayli ilgi uyandırırsınız. Esprileriniz, cömert sözleriniz, ikna kabiliyetiniz yüksektir. Sosyal ilişkilerde de, zekanız, artistik yetenekleriniz, organize etme kabiliyetiniz, sesiniz, taklit yeteneğiniz bir hayli parlaktır. Animasyon, tiyatro, televizyon şovları, spor, eğlence dünyası, arkadaşlıklar tümüyle ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan süresince, iş hayatınızdaki ifade gücünüz ve zekanız bir hayli önem taşır. Akıllı olan kazanır diyelim. İnsanların ilgisini çekebilmek için sözleriniz, fikirleriniz etkileyici olmalıdır. Yetenek ve becerilerinizi mutlaka gösteriniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasındaki Merkür-Aslan burcu geçişi, iletişimin etkili olduğu zamandır. Güzellikleri tatlı bir dille ve akıllıca ifade ederek karşınızdaki kişiyi kendinize bağlarsınız. Bu süreç, yeni biriyle tanışmak, gittiğiniz tatil yöresinde insanlarla bağlantı kurmak yönünde etkilidir. Yolculuklar epey eğlenceli geçer. Ancak aşk sözleri dille söylenir de, gönülden söylenip kalıcı olması pek enderdir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 19 Ağustos saat:07:25-6 Eylül saat:05:38 tarihleri arasında etkili Merkür-Aslan burcu süresince, bir ortaklık yapılacaksa zekice düşününüz. Para hesabınızı iyi yapınız. Bu dönemde, ilişkilerimizi her anlamda gözden geçireceğiz, çalışma hayatımızla ilgili konular üzerinde duracağız. En iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Devamını okumak için tıklayınız