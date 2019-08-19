HABER

Günlük burç yorumları 19 Ağustos Pazartesi - Ay, Koç burcunda ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 19 Ağustos Pazartesi için günlük burç yorumları ile Ağustos ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Koç burcunda hareket ettiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 19 Ağustos Pazartesi - Ay, Koç burcunda ilerliyor

19 Ağustos Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Sizler için pozitif başlangıçlı bir hafta oluyor. Kendinizle ilgili beklentileriniz ne ise olumlu sonuçlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 07:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Pozitif gününüzdesiniz bazen geçmişe takılıp enerjinizin düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sizler için şanslı bir başlangıç oluyor. Sosyal bir günde olacaksınız. Dostlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede çekiciliğinizle büyüleyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün hareketine Koç burcunda devam ediyor. Kariyerinize odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili umutsuzluğa düştüğünüzde fırsatlar bir anda karşınıza çıkacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Seyahat planlarınız gündemde olabilir. Yurt dışı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, seyrini Koç burcunda sürdürüyor. Finansal konularınızın ağırlık kazanacağı bir gündesiniz. Ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. İlişki ve evlilik hayatınızın önde olduğu bir zamandasınız. Tutkulu ve aşk dolu bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Ofis hayatınızın, çalışma arkadaşlarınızın öne çıktığı bir gündesiniz. Ay ve Merkür arasındaki uyumlu etkiyle beraber terfi aldığınızı öğrenebilirsiniz. Rakiplerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sizler için hem aşk hem şans dolu bir gün başlıyor. Ay ve Kiron kavuşumu sayesinde aşk hayatınızda yaşadıklarınızı unutup sevdiğinizle yeni bir sayfa açabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Günün genelinde sakin bir yapıda olacaksınız. Ailenize zaman ayırmanız gereken durumlar olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Sempatik ve girişken tavırlarınızla bulunduğunuz çevrede dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İş çevrenizde bu durumu fırsata çevirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyu Koç burcunda ilerlemesine devam ediyor. Maddi koşullarınıza önem verebilirsiniz. Ay ve Kiron kavuşumuyla geçmişte yaptığınız finansal hataları düzeltmek için elinize para geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Ağustos ayı burç yorumlarıAğustos ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! 4 çocuk aynı motosiklette

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

Teröristlerin hain saldırısına anında karşılık verildi

MSB açıkladı! Hain saldırı

Esenyurt'taki ölümde sahte alkol şüphesi

Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan kabus İstanbul'a sıçradı!

Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

İstanbul’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yeniden başladı

Tatil bitti, trafik başladı... İşte bu sabah İstanbul

Vatandaşlar Eminönü alt geçidini kullanınca zabıta yeniden kapattı

Vatandaşlar kullandı, zabıta yeniden kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.