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Günlük burç yorumları: 19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 07:02 | Son Güncelleme

19 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü sayesinde kişisel değerleriniz başta olmak üzere, umutlarınız, kendinizde ve başkalarında önemli bulduğunuz tüm güzelliklerin hissedilmesi, değerinin bilinmesi ve içinde bulunduğunuz durumların yeniden yapılandırılması adına olumlu bir enerjidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere, hedef olarak belirlediğiniz her konuda sağlam ve sağlıklı kararlar almaktan yana olduğunuzun göstergesidir. Durgun sular derinden akar mantığı içinde hareket ettiğiniz için, yavaş ama emin adımlarla ilerlemekten yana olabilirsiniz. Eğer erkekseniz güçlü bir kadının desteğine fazlasıyla ihtiyacınız vardır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü ailenizle olan ilişkiniz ve toplumsal hayatınızda maddi gücün öneminin bilincinde olmanız ve bunu derinliklerinizde hissetmeniz anlamına gelmektedir. Kimseye belli etmesiniz de veya çevrenizdekiler fark etmese de, siz paranın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü hem kendinize hem de başka insanlara yardımda bulunabilirsiniz. Toplu halde huzur ve sevgi bulma adına yapılan girişimler için de uygun zamandır. İhtiraslı davranmanız mümkündür, güzel dilekleriniz olduğu için bunları bir an evvel hayata geçirmek istediğinizden dolayı böyle davranmakta olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü saygınlık görmeyi arzu ettiğiniz gibi, sizin için oldukça değerli olan kişilere de yardımcı olmanız ve sevginizi hissettirmeniz kolaydır. Yalnız bütün bunların karşılığında beklentiniz, ne olursa olsun üzerinizde otorite kurulmaya kalkışılmaması ve bir durum varsa eğer, sizinle tatlı bir şekilde konuşularak halledilmeye çalışılmasıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü sayesinde, çevrenizdeki insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakırsınız. Güvenilir ve kararlısınız. Başkaları sizi saygıyla karşılar. Her giydiğinizi kendinize yakıştırırsınız. İnsanlar sözlerinize önem verir ve fikirleriniz değerli bulunur. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü yaşamınızı yakından ilgilendiren, uzun süredir aklınızı meşgul eden konular üzerinde düşünmenizi sağlayıcı ve uygun çıkış yolları bulmanızda destekleyicidir. Hani insanız ya, bazen öyle bir ruh halinde oluruz ki, canımıza tak etmedikçe bir şeyleri görmezden geliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü ilişkinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Bu enerji, sorunların çözümünde etkilidir. Huzur ve güvenlik olgusu son derece önemlidir. Eğer sorunlar varsa, aranızdaki farklılıkların daha bir ortaya döküldüğü, her iki tarafın da şapkasını önüne koyduğu zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminize dikkat gösterdiğiniz, huzur, emniyet ve güven duygusu içinde hareket etmeyi tercih etmeniz anlamına geliyor. Eskilerin deyimiyle, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan, huzur bulmak, kafanızı dinlendirmek istediğiniz bir gün diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü aşk hayatınızı ilgilendiren konularda olduğu gibi yaşamın zevkli ve güzel yanlarını verimli ve düzgün bir şekilde hissetmenizi sağlar. Aşk hayatınızda, gerçekçi olmak bu görünüm sayesinde ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü, yüreğinizin derinliklerinde sadece size ait özel duyguların hissedilmesini sağlar. Hani insan kimi zaman içinde bulunduğu son durumu, geçmişe dönük tecrübeleri doğrultusunda ele alır ya, işte bu enerji bu türden hissedişlere yol açabilir. Biraz ciddiyet içerebilir. Kişi hangi konularda güvende olup olmadığını tespit etme gereği duyabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 06:27 Ay-Satürn olumlu görünümü duygu dünyanızla alakalı konularda ise, inişli çıkışlı olan hislerinizi belirli bir noktaya odaklayarak daha mantıklı kararlar vermeniz mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

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