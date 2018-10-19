Günlük burç yorumları: 19 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar günün ilk etkili görünümü, saat 12:47 itibariyle Merkür-Neptün arasında oluşuyor. Hem farkındalık gücümüzü arttırıyor hem yaratıcı düşünmemizde yardımcı oluyor. İnancınızı ve hayallerinizi güçlendiriyor. Onları gerçeğe dönüştürme arzusu veriyor. Kendinizi neye bağlı hissediyorsanız, onun üzerine eğiliyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 12:47 itibariyle Merkür-Neptün görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. İlişkisi düzgün yürümekte olan çiftlerin kendi aralarında geleceğe dönük konuşmalar yapmalarını, idealleri doğrultusunda hayatı ele almaları ve bunda bir hayli istekli olmaları mümkün. İlişkisinde sorun olanlar, birbirlerine karşı yanıltıcı konuşmak yerine gelecekten beklentinizi ve hedeflerinizi açık ve net bir şekilde bildirmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler günün ilk etkili ve önemli görünümü, saat 12:47 Merkür-Neptün arasında gerçekleşecek. İşlerinizin takibini yapmak, planlarınıza göre hareket etmek isteğiniz yoğun olsa da, keşke rahatlayabileceğim bir yer olsa ve kafamı boşaltabilsem diye içinizden geçirirsiniz. Fazla konuşmaktan hoşlanmazsınız. Sadece huzur bulmaktır isteğiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 12:47 itibariyle etkili Merkür-Neptün görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. Gerek kısa süreli ilişki gerekse evlilik konusunda seçiminizi bilinçli bir şekilde gözden geçirmenizi sağlar. Bu enerji ayrıca, üzerinizde baskı kurmayacak, ortaklaşa hareket edecek, sen ve ben demek yerine biz olmanın lezzetini sizinle paylaşacak bir partnerle hayatınızı birleştirmeniz için olanaklar sunar veya sizin böyle bir ilişki istediğinizi gösterir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar günün ilk etkili ve önemli görünümü, saat 12:47 Merkür-Neptün arasında gerçekleşecek. Yapmak istediğimiz değişiklikleri finansal açıdan çok akıllıca ele almak lazım. Düşündüğünüz işlerin getirisi ne olur, ne açıdan zorlar, ne gibi eksiklerimiz var diyerek düşünelim. Kiralama-satın alma işlemlerinde çok dikkatli olalım. Her şeye özen gösterelim. Madem hayallerimizdeki bir yaşam kurmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar günün ilk etkili görünümü, saat 12:47 itibariyle Merkür-Neptün arasında oluşuyor. İlişkilerde fedakarlığın, anlayışın, şefkatin belli bir sınırı olması gerektiğini bilmek lazım. Nasıl bir ilişki yaşamaktayız. Bize söylenen sözler ne derece doğru, ne kadar güvenebiliriz? Bunların üzerinde duralım. İlişkisi sağlam olanlar, böyle bir etki altında, kimsenin lafıyla hareket etmeyip, birbirleriyle konuşup bir konuda karar vermeyi tercih edebilirler. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler günün ilk etkili ve önemli görünümü, saat 12:47 Merkür-Neptün arasında gerçekleşecek. Günlük yaşamınız, sağlığınız, düzenlemek istediğiniz konularla ilgili hassas düşünmenizi sağlar. Kolay kolay vazgeçemeyeceğiniz ne varsa, onu elinizde tutmak istediğinizi gösterir. Korumaya, şefkat göstermeye çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 12:47 itibariyle Merkür-Neptün görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. Aşk hayatımızla ilgili konularda derinlikli düşünmenin yanı sıra aşka duyduğunuz özlemin de işaretçisidir. Ne pembe gözlüklerle bakmak istiyoruz ne de çok fazla endişelenip üzülmek. Fedakarlık mı etmek gerekir aşkta, yoksa yanılmamak için gerçekçi mi olmak sorusu kafamızın içinde dolanıp duracak. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar günün ilk etkili görünümü, saat 12:47 itibariyle Merkür-Neptün arasında oluşuyor. Bir yere taşınmak, hayatına farklı bir sayfadan bakmak isteyen birey, sanki yeniden doğmak ister gibidir. Belirsiz olan her şeye içerler. Bir o yana, bir bu yana hareket eden insanları anlamakta zorlanır. Hissettiklerini yazıya, söze döker. Devamını okumak için tıklayınız