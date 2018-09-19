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Günlük burç yorumları: 19 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 06:56 | Son Güncelleme

19 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 19 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, maddi konular üzerinde bir hayli etkili olup, yeni bir hedef, yol, çözüm, değişim arzunuzun işaretçisi olacaktır. Ancak bu değişimlerin mutlaka yaratıcı, bilinçli, dikkatli şekilde yapılmasında yarar var. Yetenekli olduğunuz alanlara yönelin, kazanç elde etmek için bu gayet iyi olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, kişisel olarak verilecek kararların mutlaka bilinçli ele alınmasında yarar var. İş hayatında, özel yaşamda değişimler gündeme gelebilir. Alışagelmiş düzenin yerine, farklı bir bir yol, yöntem ve gelişme yaşanabilir. Hayat tarzınızda, ilişkide, iş ortaklığında değişim yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, sizin için yeni ve farklı bir yaşam arayışının, eğitimden iş hayatına kadar etkili olmasını sağlıyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vererek, yeteneklerinizi değerlendirerek, geçmişi geride bırakıp yeniye yer açarak bu fırsatlardan yararlanırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, iş ortağımız veya eşimizle olan her türlü parasal ilişkimizin gözden geçirilmesi, şartlara, duruma iyi bakılması gereken bir süreçteyiz. Eğer başkaları bize yük oluyorsa veya bizim ihtiyacımız varsa, bugünlerde biraz stresli, tepkisel davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, değişim olgusu, iş hayatı ve toplumsal yaşamda bir hayli etkili. Bugünlerde ilişkinizi tekrar gözden geçirip, bu değişime nasıl ayak uydurmanız gerektiğini tespit etmelisiniz. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa, problem daha çok büyür. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, günlük yaşamın zorunlulukları, rutinliği, baskısı bugünlerde bizi stres altına alabilir. Yeni bir arayış, farklı bir yol, yöntem aramaya sevkedebilir. Üstümüzde baskı istemeyiz. Kısıtlanmaktan hoşlanmayız. Değişim arzusu, yeni bir şehre, ülkeye yerleşmenin işaretçisi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, hayatın güzelliklerini yaşamak, özgür olmak, canlanmak isteyeceğiz. Kendimize göre yaşamak, baskıdan kurtulmak, kararlarımızı kendimiz vermekten yanayız. Ancak maddi açıdan kendimize yeterli miyiz, başkalarına ihtiyacımız var mı, borcumuz var mı, kredi anlamında dış dünyada itibarımız nasıl? Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, aile içinde birlik ve beraberliğin zaman zaman bozulması, özgür hareket etmek nedeniyle sorunlar yaşanması mümkündür. Aile tümüyle başka bir yere taşınabilir veya aileden biri evden ayrılmayı düşünebilir. Evlenme veya boşanma gibi konular gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, yakın akrabanız olan kişi veya kişilerle olan ilişkinizde yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir anlaşmazlık varsa, şu aralar birbirinize karşı daha dikkatli olunuz. Kardeşinizin veya yakın birinin iş veya sağlıkla ilgili konularında yardımcı olmanız gerekebilir. Sizin için çalışma hayatı olsun günlük yaşamda stres sakıncalıdır. Mutlaka bedeninize iyi bakınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, finansal harcamalar evimizle alakalı olabilir veya sosyal aktiviteler, alışverişler, grup faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Aktif gelirlerimiz olur. Bunlar istikrarlı olmasa da, bu dönemde bütçemizi rahatlatır. Elimizdekini tutmak kolay olmasa da, tedbirli olmayı da bilmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, kararların bir hayli hızlı alınmasına neden olabilir. Özellikle ailenizi, evinizi, yerleşim yerinizi ilgilendiren konularda bunu görebiliriz. Baskıya gelemeyiz. Bizi rahatsız eden konular varsa, bunları mutlaka halledip huzur bulmak isteriz. Ancak zaman faktörünü göz ardı etmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, yeni bir çevrede yaşamak veya yeni bir hayat kurmak arzumuz yükseliyor. Ancak neyi nasıl yapacağımızı tam olarak bilemiyorsak, henüz adaptasyon sürecindeysek, karar vermemişsek, bir şeyler bizi zorluyorsa, kendinize yüklenmeyiniz. Sakin olunuz ve uygun çözüm yolunu bulmak için düşününüz. Araştırmak, soruşturmak gayet iyidir. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Eylül haftalık burç yorumları17-23 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
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