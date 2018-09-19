Günlük burç yorumları: 19 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, maddi konular üzerinde bir hayli etkili olup, yeni bir hedef, yol, çözüm, değişim arzunuzun işaretçisi olacaktır. Ancak bu değişimlerin mutlaka yaratıcı, bilinçli, dikkatli şekilde yapılmasında yarar var. Yetenekli olduğunuz alanlara yönelin, kazanç elde etmek için bu gayet iyi olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, kişisel olarak verilecek kararların mutlaka bilinçli ele alınmasında yarar var. İş hayatında, özel yaşamda değişimler gündeme gelebilir. Alışagelmiş düzenin yerine, farklı bir bir yol, yöntem ve gelişme yaşanabilir. Hayat tarzınızda, ilişkide, iş ortaklığında değişim yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, sizin için yeni ve farklı bir yaşam arayışının, eğitimden iş hayatına kadar etkili olmasını sağlıyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vererek, yeteneklerinizi değerlendirerek, geçmişi geride bırakıp yeniye yer açarak bu fırsatlardan yararlanırsınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, iş ortağımız veya eşimizle olan her türlü parasal ilişkimizin gözden geçirilmesi, şartlara, duruma iyi bakılması gereken bir süreçteyiz. Eğer başkaları bize yük oluyorsa veya bizim ihtiyacımız varsa, bugünlerde biraz stresli, tepkisel davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, değişim olgusu, iş hayatı ve toplumsal yaşamda bir hayli etkili. Bugünlerde ilişkinizi tekrar gözden geçirip, bu değişime nasıl ayak uydurmanız gerektiğini tespit etmelisiniz. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa, problem daha çok büyür. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, günlük yaşamın zorunlulukları, rutinliği, baskısı bugünlerde bizi stres altına alabilir. Yeni bir arayış, farklı bir yol, yöntem aramaya sevkedebilir. Üstümüzde baskı istemeyiz. Kısıtlanmaktan hoşlanmayız. Değişim arzusu, yeni bir şehre, ülkeye yerleşmenin işaretçisi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, hayatın güzelliklerini yaşamak, özgür olmak, canlanmak isteyeceğiz. Kendimize göre yaşamak, baskıdan kurtulmak, kararlarımızı kendimiz vermekten yanayız. Ancak maddi açıdan kendimize yeterli miyiz, başkalarına ihtiyacımız var mı, borcumuz var mı, kredi anlamında dış dünyada itibarımız nasıl? Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, aile içinde birlik ve beraberliğin zaman zaman bozulması, özgür hareket etmek nedeniyle sorunlar yaşanması mümkündür. Aile tümüyle başka bir yere taşınabilir veya aileden biri evden ayrılmayı düşünebilir. Evlenme veya boşanma gibi konular gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, yakın akrabanız olan kişi veya kişilerle olan ilişkinizde yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir anlaşmazlık varsa, şu aralar birbirinize karşı daha dikkatli olunuz. Kardeşinizin veya yakın birinin iş veya sağlıkla ilgili konularında yardımcı olmanız gerekebilir. Sizin için çalışma hayatı olsun günlük yaşamda stres sakıncalıdır. Mutlaka bedeninize iyi bakınız. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 02:01 Mars-Uranüs görünümü, finansal harcamalar evimizle alakalı olabilir veya sosyal aktiviteler, alışverişler, grup faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Aktif gelirlerimiz olur. Bunlar istikrarlı olmasa da, bu dönemde bütçemizi rahatlatır. Elimizdekini tutmak kolay olmasa da, tedbirli olmayı da bilmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız