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Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 19 Haziran Çarşamba için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay karşıtlıklar yarattığı bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

19 Haziran Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın zıt açılar oluşturduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısı Ay’ın kurduğu karşıtlıklar sebebiyle kariyerinizde stresli zamanlardan geçebilirsiniz. Başkalarının sorumsuz davranışları işlerinizi çoğaltabilir. Sakin kalmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, bugünün başında Oğlak burcunda hareket ediyor. Gündüz saatleri Ay’ın oluşturduğu zıt açılar sebebiyle gergin geçebilir. Özellikle seyahatlerinizde ve akademik işlerinizde aceleci davranmamaya bakın. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Ay, sabah saatlerinde diğer gezegenlerle karşıtlık kuracağından maddi konularda sıkıntılı bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Bilmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde Oğlak burcunda hareket ediyor. Gündüz, Ay ve diğer gezegenler arasındaki sert açılar sebebiyle sevdiğiniz kişiyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özellikle her iki tarafın birbirine üstünlük kurmak istemesi bardağı taşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısı aktifleşen Ay’ın karşıt açıları sebebiyle sağlığınıza önem vermeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Ofis ortamında işler istemediğiniz gibi gittiğinde aniden tepki vermeyin. Başka kişilere bu olay farklı anlatılabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde Oğlak burcunda ilerliyor. Ay, günün başında zıt kontaklar kurduğundan hem çocuğunuzla ilgili hem partnerinizle ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Öfke kontrolünde zaman zaman başarısız olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Oğlak burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Ay’ın sert kontaklar kurması günün ilk yarısı ailenizle aranızda sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Aile bireyleriyle aranızda güç savaşlarına girmemeye çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini Oğlak burcunda devam ettiriyor. Sizler için sabah saatleri Ay’ın karşıt açıları nedeniyle sert geçebilir. Özellikle iletişim kurarken kalp kırmamaya dikkat edin. Yoğun ve tempolu olacağınız bugün içerisinde istemeden de agresif tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Günün başlarında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gündüz aktif olan Ay’ın zorlu açıları sebebiyle finansal durumunuzda stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Siz elinizde para tutmak istedikçe bir şekilde harcamalar karşınıza çıkıyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük kısmında sizlerin burcunda hareket ediyor. Ay’ın diğer gezegenler ile sert etkileşimleri nedeniyle sabah saatlerinde kendinizi sinirli hissedebilirsiniz. Olmadık yere karşınıza sorunlar çıkabilir. Partnerinizle de aranızdaki iletişim sertleşebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün büyük bölümünde Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sabahla beraber Ay’ın oluşturduğu zıt açılar nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya açık olabilirsiniz. Riskli davranışlardan kendinizi koruyun. Korkularınız, fobileriniz bugün tekrardan enerjinizi düşürebilir. Zihninizi arındırmaya ihtiyacınız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, günün çoğunluğunda Oğlak burcunda ilerliyor. Erken saatlerle beraber Ay, açılarını sertleştiriyor olacak. Bulunduğunuz ortamda agresif davranışlarınız eleştiriler alabilir. Kendinizi boş yere germeye gerek yok. Enerjinizin yüksek olduğu bir günü başkaları için harcamayın. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Haziran haftalık burç yorumları17-23 Haziran haftalık burç yorumları
2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
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