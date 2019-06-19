Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Koç Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısı Ay’ın kurduğu karşıtlıklar sebebiyle kariyerinizde stresli zamanlardan geçebilirsiniz. Başkalarının sorumsuz davranışları işlerinizi çoğaltabilir. Sakin kalmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

19 Haziran Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın zıt açılar oluşturduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, bugünün başında Oğlak burcunda hareket ediyor. Gündüz saatleri Ay’ın oluşturduğu zıt açılar sebebiyle gergin geçebilir. Özellikle seyahatlerinizde ve akademik işlerinizde aceleci davranmamaya bakın. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Ay, sabah saatlerinde diğer gezegenlerle karşıtlık kuracağından maddi konularda sıkıntılı bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Bilmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün ilk saatlerinde Oğlak burcunda hareket ediyor. Gündüz, Ay ve diğer gezegenler arasındaki sert açılar sebebiyle sevdiğiniz kişiyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özellikle her iki tarafın birbirine üstünlük kurmak istemesi bardağı taşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısı aktifleşen Ay’ın karşıt açıları sebebiyle sağlığınıza önem vermeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Ofis ortamında işler istemediğiniz gibi gittiğinde aniden tepki vermeyin. Başka kişilere bu olay farklı anlatılabilir. Devamını okumak için tıklayınız