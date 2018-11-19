Günlük burç yorumları: 19 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Kasım Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir yandan sorumluluklar ağır basıyor, diğer taraftan arzularımıza uygun hareket etmek istiyoruz. Ancak öncelikli işlerimize ağırlık vermemizde yarar var. Sağduyulu ve olgun davranmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir şeylere kızarız, içerleriz ancak duygularımızı belli etmemeye çalışırız. Bu kolay değildir. Hani içi seni yakar, dışı beni derler ya, aynen böyle bir ruh hali üstümüzde hakimdir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde parasal sıkışıklığa çözüm bulmaya çalışırız. Bir şeyleri halledebilmek, ilerlemek için mücadele veririz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, başkalarının üstümüzdeki etkisi canımızı sıkar. Bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye, isteklerimizi elde etmeye çalışırken, en yakınımızdaki kişilerin üstümüze gelmesi rahatsız edicidir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, özgür olmak, dilediğimiz gibi kendimizi ifade etmek isterken, yapmak zorunda kaldığımız işler canımızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız