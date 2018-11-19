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Günlük burç yorumları: 19 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

19 Kasım Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 19 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Kasım Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir yandan sorumluluklar ağır basıyor, diğer taraftan arzularımıza uygun hareket etmek istiyoruz. Ancak öncelikli işlerimize ağırlık vermemizde yarar var. Sağduyulu ve olgun davranmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir şeylere kızarız, içerleriz ancak duygularımızı belli etmemeye çalışırız. Bu kolay değildir. Hani içi seni yakar, dışı beni derler ya, aynen böyle bir ruh hali üstümüzde hakimdir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde parasal sıkışıklığa çözüm bulmaya çalışırız. Bir şeyleri halledebilmek, ilerlemek için mücadele veririz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, başkalarının üstümüzdeki etkisi canımızı sıkar. Bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye, isteklerimizi elde etmeye çalışırken, en yakınımızdaki kişilerin üstümüze gelmesi rahatsız edicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, özgür olmak, dilediğimiz gibi kendimizi ifade etmek isterken, yapmak zorunda kaldığımız işler canımızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, kendi isteklerini bize dayatmaya çalışan kişiler yüzünden sıkılmamıza yol açar. Oysaki siz, zaten sorumluluklarınızı bilen kişilersiniz. Bu kadar bencil olmalarına kızarsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, başkalarının sürekli kendi isteklerini size dayatması canınızı sıkar. Oysaki siz yaşamak, canlanmak, huzur bulmaktan yanasınız. Bu saatlerde sabırlı olmakta zorlanırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, birilerinin düşüncesizliği yüzünden canınızın sıkılmasına yol açar. Mecburen işleri yoluna koymak zorunda kalırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, gönlünüzce yaşamak isterken, sorumluluklar ağır basar. Paranın önemi kendini yine hatırlatır. Ödemeler, ihtiyaçlar derken hayat gelip geçiyor diye düşünürsünüz. Tabii ki bir şeylere sabır göstermek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünüm etkisinde, birileri sadece kendini düşünüyor, size destek olmuyorsa, sorumsuz davranıyorsa canınız sıkılır. Doğal olarak tepkisel davranırsınız. Saat 19:26 Ay-Merkür görünümü, geri planda halledilmesi gereken işlerin göstergesidir. Ailevi meselelerde sözümüz dinlensin isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, fikirlerinizi kendinize güvenerek ortaya koymanızı ve kişisel anlamda özgürce hareket etmenizi sağlayıcıdır. Ayrıca organizasyon, faaliyet, aktiviteler, bir çok insanla bir araya gelmek, bildiklerinizi paylaşmak, start vermek gibi konularda sizi destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 07:30 Ay-Satürn görünümü, para kazanmak amaçlı verilen mücadelenin göstergesidir. Evdeki hesap çarşıya uymadığında, zorluklara sabır göstermeniz kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

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