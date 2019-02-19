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Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

19 Şubat Sal8ı günü yani haftanın başlıgıcı için günlük burç yorumları yayında. Şubat ayının ilk gününde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18-24 haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

18 Şubat Pazar günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk saatlerindeki Ay-Jüpiter kontağı ile aşk hayatınızda şanslı bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. 21 Mart’a kadar duygusal olarak başa çıkamadığınız konuları artık kafanızda netleştiriyorsunuz. Sağlığınızla ilgili daha iyi hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yeni ilaçlarla eski gücünüze kavuşabilirsiniz. Hayattaki korkularınızın üstüne gitme vakti, unutmayın siz cesaretinizle öne çıkan bir burçsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün büyük bir kısmında Ay hareketini Aslan burcunda sürdürecek. Ailenize vakit ayırmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar bulunduğunuz ortamda güçleneceksiniz. Belki kariyer başarınız belki eğitim başarınız hiç fark etmez zirvede olacaksınız. Şansa ihtiyacım var diyorsanız 21 Mart’a kadar bu durumu iyi değerlendirin. Dostluk bağlarınızın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. Sabahın erken saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile kontağı devrede olduğunda şansınızın açıldığını hissedebilirsiniz. Ailecek sevineceğiniz bir gelişme yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugüne başladığınızda Ay Aslan burcunda hareket ediyor. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Sabah erken saatte meydana gelen Ay ile Jüpiter’in açısı eğitim hayatınızda şanslı bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Yazarlık yeteneğiniz varsa bugün yazdıklarınızı yayınlayın, birilerinin ilgisini çekebilir. Saat 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar kariyer hayatınızda güçlendiğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir dönem sizi bekliyor. İş değiştirmek istiyorsanız yeni işlere başvurmak için güzel bir dönemde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün büyük kısmında Aslan burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Maddi konularınıza vakit ayıracağınız bir gün geçirebilirsiniz. Günün erken saatlerinde Ay-Jüpiter uyumlu açısı ile parasal anlamda şanslı bir gün geçirebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedebilirsiniz. İyimser düşündüğünüzde her şeyin size pozitif yansıyacağını unutmayın. Felsefe, astroloji gibi konulara merakınız artabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay sizin burcunuzda hareket ediyor olacak. Sağlığınız iyi, zinde bir güne başlıyorsunuz. Sabah erken saatlerde Ay ve Jüpiter arasındaki olumlu açı bugün beklediğiniz güzel gelişmeleri yaşayabileceğinizi gösteriyor. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa ameliyat konusu gündemde olabilir. Eğer seçme imkanınız varsa Mart ayı başlamadan olmanız daha iyi olacaktır. Borçlarınızı kapatacak maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Aslan burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Hislerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Aklınıza gelenler veya rüyalarınız çıkabilir. Sabahın ilk ışıklarında Ay ve Jüpiter arasındaki güzel açı da manevi olarak güçleneceğiniz bir gün olduğunu gösteriyor. Dileklerinizin, başkalarına olan yardımlarınızın size fazlasıyla geri döndüğünü görebilirsiniz. 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar evlilik hayatınızda aranızdaki aşkın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. Ortak iş açmış olanlar varsa gelirlerini arttırabilecek yeni anlaşmalar yapabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugüne başladığınızda Ay Aslan burcunda ilerliyor. Erken saatlerdeki Ay-Jüpiter olumlu açısı sayesinde şansınızın açıldığı bir güne başlıyorsunuz. 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar çalıştığınız ortama mevkiniz yükselebilir. Yöneticilik pozisyonuna yükselebilirsiniz. Sağlığınız güçleniyor. Zinde ve enerjik olacağınız bir dönemdesiniz. Psikolojik olarak da mutlusunuz, karamsar olmadığınızda güzellikleri hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Aslan burcunda ilerleyen Ay’ın Jüpiter ile sabah saatlerinde yaptığı güzel açı sayesinde kariyerinizde güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Yöneticinizin sizi takdir ettiği güzel zamanlar yaşayabilirsiniz. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. 21 Mart’a kadar aşk hayatınızda kendinize güveniniz artıyor. Karşı taraftan sevginize karşılık gördükçe sizin de yüzünüz gülmeye başlıyor. Çocuğunuza destek olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Günün büyük kısmında Ay Aslan burcunda ilerliyor. Yöneticiniz Jüpiter’in sabah saatlerinde Ay ile olumlu açısı, beklediğinizden de güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar evinizle, ailenizle ilgili beklentilerinizde Güneş size destek olacaktır. Ailede beklediğiniz bir sağlık haberi olabilir. Bu kişinin güçleneceği bir döneme gireceğini öğrenebilirsiniz. Yeni bir ev almak için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay günün çoğunluğunda Aslan burcunda hareket edecek. Maddi konularınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Jüpiter ile uyumlu açısı parasal anlamda şanslı bir güne başladığınızı gösteriyor. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar iletişim yönünüzün baskın olduğu bir meslekteyseniz güzel bir gelişme önünüze çıkabilir. Sizi daha güçlü kılacak bir pozisyona geçebilirsiniz. Eğitim yaşantınızda başarılara imza atabilirsiniz. Entelektüel yönünüz daha fazla ön plana çıkabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Aslan burcunda hareketine devam eden Ay, duygusal ilişkilerinizde gelişmeler yaşayacağınız bir gün olabileceğini gösteriyor. Daha günün başındayken Ay-Jüpiter arasındaki pozitif açı sayesinde gönül ilişkilerinizde şansınız açılıyor. 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar ekonomik durumunuzun güçleneceği zaman diliminde olacaksınız. Gelecek için finansal durumunuzu az çok netleştirebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar yaparak maddi gücünüzü arttırmak isteyebilirsiniz. Yalnız bugün gerçekleşecek dolunaya dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda Ay hareketini Aslan burcunda devam ettirecek. Çalışma ortamınız, sağlığınız ön planda olabilir. Sabah erken saatlerde Ay ve Jüpiter güzel bir açıda bulunacak. Sizlere işinizde şans getirecektir. İşinizde sizi gülümsetecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. Sizin için doğum günlerinizi kutlama vakti geliyor. En güçlü, en mutlu dönemlerinizden biri başlıyor. 21 Mart’a kadar hayatınızda hangi konuda desteğe ihtiyacınız varsa Güneş hep arkanızda olacak. Devamını okumak için tıklayınız

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