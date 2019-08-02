Günlük burç yorumları 2 Ağustos Cuma - Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

2 Ağustos Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Venüs-Uranüs arasındaki sert bir açının oluşacağı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 Ağustos Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, saat 16:20’ye kadar boşlukta hareket ediyor. Bugün öğlen oluşan Venüs-Uranüs arasındaki sert açı, duygusal hayatınızda ani tepkiler vermenize neden olabilir. Aşkta güzel bir döneme girmişken bir anda düşünmeden söyledikleriniz kalp kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, 16:20’ye kadar boşlukta kalıyor. Öğlen saatlerinde oluşan Venüs’ün Uranüs ile oluşturduğu gergin açı nedeniyle evinizde beklenmedik problemler meydana gelebilir. Riskli işler yapmamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda Ay, 16:20’ye kadar boşlukta ilerliyor. Öğlen Venüs ve Uranüs arasındaki zorlu açıyla beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, gönül ilişkinizde tutumunuza dikkat edin. İletişim kurarken ani çıkışlarınızla tepki toplayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcından 16:20’ye kadar Ay, boşlukta kalıyor. Öğlen saatlerinde aktifleşen Venüs’ün Uranüs ile gergin açsıyla ani bir harcama yapmanız gerekebilir. Değerli eşyalarınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Uzun bir süre Ay, 16:20’ye kadar boşlukta kalıyor. Venüs-Uranüs arasında oluşan sert etkiyle öğlen sevdiğinize karşı gösterdiğiniz tepkilere dikkat etmelisiniz. Aniden gördüğünüz veya duyduğunuz bir şey için gereğinden fazla tepki vererek bu güzel enerjiyi tersine çevirmeyin. Devamını okumak için tıklayınız