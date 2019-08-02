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Günlük burç yorumları 2 Ağustos Cuma - Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 08:47 | Son Güncelleme

Ağustos'ta burcunuzda sizi neler bekliyor? 2 Ağustos için günlük burç yorumları ile Ağustos ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Aslan burcunda hareket ettiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 2 Ağustos Cuma - Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

2 Ağustos Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Venüs-Uranüs arasındaki sert bir açının oluşacağı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 16:20’ye kadar boşlukta hareket ediyor. Bugün öğlen oluşan Venüs-Uranüs arasındaki sert açı, duygusal hayatınızda ani tepkiler vermenize neden olabilir. Aşkta güzel bir döneme girmişken bir anda düşünmeden söyledikleriniz kalp kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, 16:20’ye kadar boşlukta kalıyor. Öğlen saatlerinde oluşan Venüs’ün Uranüs ile oluşturduğu gergin açı nedeniyle evinizde beklenmedik problemler meydana gelebilir. Riskli işler yapmamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün çoğunluğunda Ay, 16:20’ye kadar boşlukta ilerliyor. Öğlen Venüs ve Uranüs arasındaki zorlu açıyla beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, gönül ilişkinizde tutumunuza dikkat edin. İletişim kurarken ani çıkışlarınızla tepki toplayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcından 16:20’ye kadar Ay, boşlukta kalıyor. Öğlen saatlerinde aktifleşen Venüs’ün Uranüs ile gergin açsıyla ani bir harcama yapmanız gerekebilir. Değerli eşyalarınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Uzun bir süre Ay, 16:20’ye kadar boşlukta kalıyor. Venüs-Uranüs arasında oluşan sert etkiyle öğlen sevdiğinize karşı gösterdiğiniz tepkilere dikkat etmelisiniz. Aniden gördüğünüz veya duyduğunuz bir şey için gereğinden fazla tepki vererek bu güzel enerjiyi tersine çevirmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Günün başından itibaren Ay, saat 16:20’ye kadar boşlukta hareket ediyor. Venüs’ün Uranüs ile yaptığı sert kontakla öğlen duygusal olarak gergin olabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı, biriktirdiklerinizi bir anda sevdiğinizin yüzüne vurabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 16:20’ye kadar günün çoğunluğunda boşlukta kalıyor. Öğlen saatlerinde oluşan Venüs-Uranüs sert etkisi nedeniyle bulunduğunuz çevrede ani tepkiler verebilirsiniz. Bu güzel şans varken başkaları için kendinizi germeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Saat 16:20’ye kadar Ay’ın boşlukta kalacağı bir gündesiniz. Öğlen meydana gelen Venüs-Uranüs zorlu açısıyla birlikte iş hayatında beklenmedik stresli koşullara maruz kalabilirsiniz. Yöneticinize ani tepkiler vermemeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, saat 16:20’ye kadar boşlukta ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Uranüs sert açısı nedeniyle olumlu yönünüzü azaltacak beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karamsar olmamalısınız. Seyahat ediyorsanız dikkatli olmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Saat 16:20’ye kadar Ay, bugün boşlukta ilerliyor. Öğlen Venüs ve Uranüs arasındaki gergin açıyla birlikte ani bir harcama yapmanız gerekebilir. Eşinizin bilmediğiniz bir borcuyla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı riske atacak hareketlerden sakının. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın uzun süre 16:20’ye kadar boşlukta kaldığı bir güne başlıyorsunuz. Öğlen gerçekleşen Venüs-Uranüs zorlu etkisiyle partnerinize ani çıkışlar yapabilirsiniz. Karşı tarafa olan sitemlerinizi dile getirirken kelimelerinizi özenle seçmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, 16:20’ye kadar bugün boşlukta ilerliyor. Öğlen aktifleşen Venüs ve Uranüs arasındaki sert açı nedeniyle iş hayatında stresli olabilirsiniz. Altınızda çalışan kişilere karşı söyledikleriniz kırıcı olabilir. Sağlığınıza ise çok dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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