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Günlük burç yorumları: 2 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 07:00 | Son Güncelleme

2 Ekim Salı yani ayın ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 2 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, bir yandan güvende yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Diğer taraftan sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Aile, yuva, sevgi, güven gibi olgular bizim için önemli. Dışarıdaki başarıyı, içerdeki huzuru sağlayabilecek güçteyiz. Yeter ki, kendimize güvenelim. Olumsuz düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, güven duyduğumuz kişilerle konuşmanın, bağlantı kurmanın göstergesidir. İnandığımız bir yoldan gideriz. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, güvencenin önemini vurguluyor. İster istemez soğuk, mesafeli durabiliriz. Ailemizin ihtiyaçları, sorumluluklar ve dış dünyanın şartları üstümüzde baskı yaratabilir. İnsanlar farklı bir şeylerden söz ederken, bizim aklımızda geleceğimiz vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, insanlarla aramıza koyduğumuz mesafenin göstergesidir. Bunu isteyerek yapmayız aslında. Sadece sevgiye, güvene, ilgiye ihtiyacımız vardır. Fakat bunu dile getirmeyiz. Birilerinden bekleriz. Huzursuzluk bu saatlerde yükselir. İhmal edildiğimizi düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, ailevi ve iş hayatıyla ilgili konularda yaşanabilecek sıkıntıların göstergesidir. Huzursuzluk yaşanabilir. Kendinizi önemsiz, sevilmeyen, değeri bilinmeyen kişi olarak görebilirsiniz. Oysaki bunlar enerjilerin yarattığı hassasiyettir. Bu olumsuz duyguların sizi esir almasına izin vermeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, duygularınızı mesafeli ve soğuk kılabilir. Kimsenin yeteri kadar iyi olmadığını, bazı kişilerin sadece kendini düşündüğünü, sizi sevmediklerini bile zannedersiniz. Oysaki bu görünüm etkisinde hepimiz bir miktar zorlanırız. Çünkü bir yandan güven ve huzur arıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, güvende olmaya, huzur bulmaya, üstümüzdeki ağırlıklardan kurtulmaya ihtiyacımız vardır. Sanki her şey ters gidiyor gibidir. Bir şeyler olacak ve biz zor durumda kalacakmışız gibi hissederiz. Kimseye bunları ifade edemeyiz. Bizi bilerinin anlamadığını düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, güven ve sorumluluk gibi olguların üstümüzdeki etkisidir. Dışarıdaki hayat kolay değildir. Şartlarla mücadele etmek, ayakta durmak zorundayız. Belki biraz mesafeli davranacağız. Ancak bu güvendiğimiz, sevdiğimiz kişilerle aramızda sorun yaratmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, maddi-manevi anlamda güvencenin önemini vurguluyor. Kimseden kimseye fayda yok, ayakta durmalıyım diye düşüneceğiz. Kazancımızın yetersiz olduğunu, sorumlulukların yorucu geldiğini hissederek insanlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Bütün bunlar enerjinin etkisi altında doğaldır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, duygularımızı bir hayli mesafeli kılabilir. Yalnız kalmaya meyilli oluruz. İçimizdekileri kimseyle paylaşmadığımız gibi, bizi birilerinin anlamadığını bile düşünürüz. Aslında güven duymak isteriz. İlişkimizde, dostluklarda, iş hayatında aradığımız budur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, hassasiyetin işaretçisidir. Bir yandan sorumluluklar üstümüzde baskınken, bu duyarlılık halimizle baş edebilmek pek kolay olmaz. Bu saatlerde işlerimizi dikkatli ve disiplinli yapmamız gerekir. Belki güven arıyoruz, ilgi bekliyoruz, sevilmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:18 Ay-Satürn karşıtlığı, güven arayışımızı, sevdiklerimize düşkünlüğümüzü vurguluyor. Ancak bir yandan da, dışarıda sorumluluklarla baş etmemiz gerekiyor. Ciddiyetle düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

1-7 Ekim haftalık burç yorumları1-7 Ekim haftalık burç yorumları
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