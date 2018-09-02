Günlük burç yorumları: 2 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sevgili Koçlar saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Problemle uğraşmak arzumuz pek yok. Kendimizi mutlu etmeyi, arzu ettiğimiz şeyleri yapmayı tercih edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

2 Eylül Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Emin olmadığımız konularda konuşmayacağız. Plan ve projelerimiz üzerinde çalışabiliriz. Suskunluğumuz biraz da bundandır. Şöyle bir bakarız, neler eksik ve neler tam ona göre karar veririz. Devamını okumak için tıklayınız

Sevgili İkizler saat 08:56 burcunuzda ilerleyecek Ay etkisinde Pazar gününe uyanıyoruz. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşım yönünde etkilidir. Yeni bir şeyler deneyimleme, gidip yerinde görme, merak ettiklerimize ulaşma arzumuz yüksek olacak. Çevremizdekiler bizimle sohbet etmekten, farklı yönlerimizi keşfetmekten hoşlanabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Sevgili Boğalar saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Ev satış-alış, kiralama, ailenizin ihtiyaçları, kültürel aktiviteler, okumak, bilgilenmek, görmek, gezmek, keşfetmek amaçlı harcamalar olabilir. Bu biraz da kendinizi iyi hissetmek, moralinizi yükseltmek içindir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Sosyal ilişkileri canlandırıcı bu enerji, iletişimin güçlü olacağını vurguluyor. Yeni arkadaşlıkların kurulması ve yeni hedeflerin belirlenmesinde kuvvet oluyor. Bir grup içinde kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. İş ve mesleki alanda bilginizi, fikirlerinizi geliştirme konularında düşünebiliriz. Ne kadar deneyimlisiniz ve kendinizi hakikaten istediğiniz gibi ifade edebiliyor musunuz? Bunlara bir bakacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Kendinizi geliştirme, değişiklik yapmak, önemli meseleleri halletmek için iletişimde bulunacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:56 Ay-İkizler geçiş etkinliğinde Pazar gününe uyanıyoruz. Kafamızı kurcalayan, bizi huzursuz eden meselelere çözüm bulmak amaçlı araştırma ve bilgilenmenin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız