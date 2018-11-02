Günlük burç yorumları: 2 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

2 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 07:32-08:48 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Egonuz ön planda olacak. Aşk hayatınızla ilgili konular üzerinde kendinizi tam anlamıyla ifade edebilmenizi, hakimiyet kurabilmenizi zorlaştırdığı gibi, partnerinizle aranızda sorunlara yol açabilir. Özgüven duygunuzda iniş ve çıkışlar meydana gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Boşluk etkisi, ailevi konular üzerinde veya hayatın genelinde kısa bir süreliğine bir güvensizlik hissi yaratabilir. Kişi başardıklarını unutur, başaramadıkları üzerinde gereğinden fazla hatta abartılı düşünür. Oysaki sakin olmak, bu kısa saatler arasında yenilik anlamında kararlar almamak, moralinizi güçlü tutmaya çalışmak son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Boşluk etkisi altında geçecek. Bu kısa süre içinde size yöneltilen haklı bir eleştiriyi dahi abartılı bir şekilde ele alabilir, gerçekçi davranmak yerine her şeyde kendinizi haklı görebilirsiniz. Size göre her şey kendi bildiğiniz şekilde olmalıdır ve fikirlerinize karşı çıkılmamalıdır. Tabii ki dikkat edilmesi gereken nokta sakinleşmenizi sağlayacak meşguliyetlere yönelmektir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 07:32-08:48 arasındaki Ay-Boşluk süresince, gereksiz harcamalardan kaçınmakta yarar var. Ayarımızı iyi bilelim. Rahat davranmayalım. Boşluk süresince gerçekçi düşünmek gayet yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Boşluk etkisinde, hoşgörülü davranmakta zorlanabiliriz. Kendimizi ilgilendiren konularda başkalarının duygularını hiçe sayabilir, anlaşmakta zorlanabilir, olumsuz düşünmeye, egomuzu önde tutmaya çalışabiliriz. Ancak bunun dozunu iyi ayarlamalısınız. Sonradan pişman olacağınız kararlar vermek yerine, gözlemde bulunmak, önümüze ardımıza iyi bakmak yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Ay-Boşluk süresince, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade ederek ilgiyi üzerinize toplamaya çalışırsınız. İnsanların sizi sevmesi, sizi haklı görmesi hoşunuza gider. Ancak yüreğinizin derinliklerinde sizi doyumsuzluğa iten durumlar hala önemini koruduğu için tam anlamıyla doyuma ulaşmanız zordur. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu durum, iyimser düşünmenin önüne geçer. Size göre her şey sanki bir sis perdesinin ardındadır ve sizin bunlara dokunmanız mümkün değildir. Böyle bir durumda hissedilen sıkıntının önüne geçebilmenin yolu, soyut konularla uğraşmak, ruhunuzu dinlendirmek adına kitap okumak, film seyretmek, bir dostunuzla muhabbet etmek iyi gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Ay-boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde insan kendiyle kavga eder gibidir. Gelgitler içinde kimi anlarda kendini bazen de dünyayı suçlar. Kabul görmek uğruna boyun eğen tavırlar gösterebilir. Nerede yanlış yaptığını düşünür. Hatta kim canını sıkıyorsa onunla konuşmak için var gücüyle uğraşır. Oysaki söyleyecekleri hiç kimsenin hoşuna gitmeyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 07:32-08:48 arasındaki Ay-Boşluk etkisi, bir çocuk kadar duyarlı davranmamıza, düşünmemize neden olabilir. Yaşamın zorlukları ve karmaşası o denli sıkıcıdır ki, sürekli koşuşturmak zorunda olduğunuzu ve bir çemberin içinde dolanıp durduğunuzu düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu zaman dilimi içinde, maddiyatla alakalı konular üzerinde hoşgörülü davranmanız, pozitif düşünmeniz zorlaşır. Fazlasıyla endişeli davranabilirsiniz. Yenilik olarak düşündüğünüz meseleler üzerinde biraz daha düşünmekte yarar var. Evdeki hesap çarşıya uymuyorsa, elimizdekine göre hareket etmemiz doğru olur. Devamını okumak için tıklayınız