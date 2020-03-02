Günlük burç yorumları 2 Mart Pazartesi - Güneş ile gerilim var!

2 Mart Pazartesi günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunda olacağı ve Güneş ile gerilim yaşanacağı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün dünyanız biraz karışık olabilir neler olup bittiğini anlamaya çalışabilirsiniz. Akılcı düşünme ve analitik süreçler çözümü bulmanın en iyi yolu olmayabilir. Sorunun şimdilik oturmasına ve gerçekler daha net olduğunda daha sonra ilgilenmesine izin vermek daha iyi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğinin farkında olun. Harekete geçmeden önce bilmeniz gereken durumlar hakkında bilgi sahibi olun. Fantezi dünyanız bugün oldukça aktif. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün bir meselenin kökenine ulaşmak zor olabilir. Stresli olmak yerine durumu daha derin analiz edebilmek için rahatlayın ve daha sakin bir anınızda ele alın. Bazı arkadaşlarınızla güven problemi yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün grup etkinliklerine katılabilirsiniz. Hayal gücünüz oldukça aktif kendinizi hayallerinizdeki sahneleri oynarken bulabilirsiniz. Hayatınızdaki insanlar geçmiş zamanlardan daha önemli bir rol oynuyorlar. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatınızda kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Kendinizi aşka kapatmış olmak sizi yoruyor ancak bu böyle devam etmemeli ve yeniliklere açık olmalısınız ömrünüz boyunca yalnız kalamazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün konsantrasyonunuz oldukça düşük ve unutkanlığınızın zirve yaptığı bir gün olabilir. Yoğun iş ve aile hayatnıza koşturmak sizi yorgun düşürmüş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Size yakın olan birileri bugün rahatsızlık verici bir şekilde sessiz olabilir. Bir şey onu korkunç bir şekilde rahatsız ediyor ve onlar hakkında konuşmak istemiyor. Her şekilde onları dinlemek veya yardım etmek için istekli olacaksınız, ama arkadaşınızı paylaşmaya zorlamayın. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Alışveriş yapmak, sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsunuz ancak paranızı düşünmeden pervasızca harcamanız önerilmez. Onları mutlu etme isteğinizi harcama yapmadan da sağlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün işlerinize konsantre olmakta zorluk yaşayabilir, çalışmak istemeyebilirsiniz. İşkolik olmanıza rağmen ara sıra böyle bir ruh halinde olmanız oldukça normal. Zihninizi biraz temizleyin günü kendinize ayırın. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Düşünceleriniz biraz bulanık olsa da, fiziksel canlılığınız bugün çok güçlüdür. Bugün, yakın zamandan beri var olan engelleyici koşullar nedeniyle yakın çevrenizle aranızda gerginlik meydana gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız