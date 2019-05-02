Günlük burç yorumları 2 Mayıs Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

2 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor olacak. Güzel günlerden birinin içerisindesiniz. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Enerjiniz yüksek, neşeniz çok olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay günün genelinde Koç burcunda ilerliyor. Bugün sağlığınız öncelikli olabilir. Psikolojik olarak düşük enerjili hissetseniz de bugün yöneticiniz Venüs size destek sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay bugünün tamamında Koç burcunda hareket ediyor olacak. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Özellikle şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yönünüz bugün ağır basabilir. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için geleceğinizle ilgili konular ön planda olabilir. Yapmak istediğiniz planlar için harekete geçme zamanı gelmiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Koç burcunda hareket ediyor. Sizler için çok olumlu bir günün de başlangıcı oluyor. Bugün uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler varsa olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Maddi konularınız bugün ağırlık kazanacaktır. Ay’ın Venüs ile kavuşacağı bu pozitif gün içerisinde uzun zamandır borçlarınızla ilgili problemler yaşıyorsanız bugün olumlu gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Koç burcunda hareketini sürdürüyor. İlişki ve evlilik hayatınız bugün gündeminizde olabilir. Partneriniz bugün her şeyden önce gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Çalışma hayatınızın öne çıktığı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay koç burcunda hareketini sürdürüyor. Günün tamamında çocuğunuz ve aşk hayatınız ilk sırada yer alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında Koç burcunda ilerliyor. Sizler bugün ailenize odaklanabilirsiniz. Korumacı tavrınız yapıcı bir rol oynayabilir. Düne oranla daha huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne başlıyor olacaksınız. Bugün enerjiniz yüksek, iletişim yönünüzün aktif olduğu bir gündesiniz. Belki her şey üst üste gelecek ama her işin altından başarıyla kalkacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Koç burcundaki hareketini sürdürüyor. Gelirinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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