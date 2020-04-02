HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Günlük burç yorumları 2 Nisan Perşembe - Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor

Günlük burç yorumları 2 Nisan Perşembe - Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 2 Nisan Perşembe için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Yengeç burcunda ilerlemeye devam ettiği bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 2 Nisan Perşembe - Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor

2 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın yine Yengeç burcunda olacağı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
İnsanlarla konuşurken oldukça dürüst ve gerçeksiniz. Gerçeği gizlemek için hiçbir nedeniniz yok. Sizin bu tavırda olduğunuzu bilenler sizinle bir şeyler paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün işinize oldukça konsantresiniz. Enerjinizi yarım kalan projelerinizi bitirmek için kullanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinizi herkesten izole etmek isteyebilir, kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların sizin sıkıntılarınızla ilgilenmediğini tamamen yüzelsel olduklarını düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün insanlar sizin düşüncelerinize danışmak isteyebilir, görüşlerinize ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün yatakta kalmak günü burada geçirmek isteyebilirsiniz. Bazen herkesin tembelliğe ihtiyacı vardır. Çoğunlukla işkolik bir yapınız olduğu için çevrenizdekiler bu duruma şaşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün gülümseyin. Her şey tam olarak istediğiniz gibi gitmese de sahip olmadığınız şeyler yerine sahip olduğunuz şeylere şükredin. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Bir süredir yalnız ve izole kalmak sizi bunaltmış olabilir. Ancak çevrenizdeki birçok insanın da bu durumda olması sizi biraz rahatlatacak. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Birine bir ders verme olanağınız varsa bunu yapmaktan çekinmeyin. Muhtemelen dünyanızda şu anda biraz talimatla ilerleyen biri var. İşleri düzeltmek ve doğru yolu açık hale getirmek için oldukça net olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Yoğun bir gün geçirebilir, kendinizi bitmek bilmeyen toplantıların içinde bulabilirsiniz. Bir şeyleri yetiştirmek için aceleci davranmayın her seferinde tek bir işe odaklanmaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Gün geçtikçe kendinizi içinize kapanmış bir halde hissedebilir insanlarla iletişime girmekte zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ruh haliniz kasvetli olabilir karamsarlık içine düşebilirsiniz. Olup bitenleri ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ancak zaman zaman hepimiz bu ruh halinde olabiliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün yaptığınız hamlelerle ve fikirlerinizle doğru kişiye doğru zamanda doğru şeyi söyleyip söylemediğinizi düşünebilir, kafanızı bu konulara yorabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Etkisiz hale getirildilerEtkisiz hale getirildiler
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 1 Nisan: Bu sefer devretti!

Bu sefer devretti!

Asılsız "Sıfır tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest

Sosyal medyadaki paylaşımı çok konuşulmuştu! Flaş gelişme

Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan: Devirli ikramiye 2'ye bölündü

Devirli ikramiye 2'ye bölündü

Son dakika! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Kızı kaçırılan baba, oyuncak bebeğe sarılarak avunuyor

Büyük acı... Böyle uyuyor

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.