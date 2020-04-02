Günlük burç yorumları 2 Nisan Perşembe - Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor

2 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın yine Yengeç burcunda olacağı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
İnsanlarla konuşurken oldukça dürüst ve gerçeksiniz. Gerçeği gizlemek için hiçbir nedeniniz yok. Sizin bu tavırda olduğunuzu bilenler sizinle bir şeyler paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün işinize oldukça konsantresiniz. Enerjinizi yarım kalan projelerinizi bitirmek için kullanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinizi herkesten izole etmek isteyebilir, kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların sizin sıkıntılarınızla ilgilenmediğini tamamen yüzelsel olduklarını düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün insanlar sizin düşüncelerinize danışmak isteyebilir, görüşlerinize ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün yatakta kalmak günü burada geçirmek isteyebilirsiniz. Bazen herkesin tembelliğe ihtiyacı vardır. Çoğunlukla işkolik bir yapınız olduğu için çevrenizdekiler bu duruma şaşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün gülümseyin. Her şey tam olarak istediğiniz gibi gitmese de sahip olmadığınız şeyler yerine sahip olduğunuz şeylere şükredin. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bir süredir yalnız ve izole kalmak sizi bunaltmış olabilir. Ancak çevrenizdeki birçok insanın da bu durumda olması sizi biraz rahatlatacak. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Birine bir ders verme olanağınız varsa bunu yapmaktan çekinmeyin. Muhtemelen dünyanızda şu anda biraz talimatla ilerleyen biri var. İşleri düzeltmek ve doğru yolu açık hale getirmek için oldukça net olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Yoğun bir gün geçirebilir, kendinizi bitmek bilmeyen toplantıların içinde bulabilirsiniz. Bir şeyleri yetiştirmek için aceleci davranmayın her seferinde tek bir işe odaklanmaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Gün geçtikçe kendinizi içinize kapanmış bir halde hissedebilir insanlarla iletişime girmekte zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ruh haliniz kasvetli olabilir karamsarlık içine düşebilirsiniz. Olup bitenleri ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ancak zaman zaman hepimiz bu ruh halinde olabiliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün yaptığınız hamlelerle ve fikirlerinizle doğru kişiye doğru zamanda doğru şeyi söyleyip söylemediğinizi düşünebilir, kafanızı bu konulara yorabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız