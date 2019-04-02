Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

2 Nisan Salı yani yeni ayın ikinci günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay’ın gün içerisinde yaptığı olumlu kavuşumlar ilişki hayatınızda güzel gelişmeler yaşatabilir. Özellikle sizler için geçmişte kalan birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Psikolojik olarak da kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün tamamında Balık burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün sizler için çok güzel bir gün olabilir. Şansınızın açıldığı, beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ay'ın kavuşumda olduğu gezegenler sebebiyle de aşk hayatınızda da şansınız açık olacak. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Balık burcunda hareket ediyor. Günün genelinde Ay’ın kurduğu kontaklar sonucu kariyer hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışmıyorsanız da geleceğinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili hayırlı haberi alabilirsiniz. Maddi getirisi daha yüksek olan iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Siz de iş değişitrmek istiyorsanız bugün yapacağınız başvurulardan olumlu dönüş alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Balık burcunda hareket ediyor olacak. Gün boyunca güzel etkiler alıyor olacaksınız. Ay’ın kavuşumda olduğu gezegenler sebebiyle pozitif bir ruh halinde olacaksınız. Olumlu haberlerle karşılaşabilirsiniz. Akademik konularınızda, yurt dışı işlerinizde şans sizinle olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay’ın tüm gün Balık burcunda ilerlediği bir gündesiniz. Bugün maddi konularınız ön plana çıkacaktır. Özellikle borçlarınız, kredi ödemeleriniz gündeminizde olabilir. Ay bugün çok güzel kontaklar kuruyor olacak. Miras konusunda da lehinize dönen gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay’ın gün boyunca Balık burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. İlişki ve evlilik hayatınız gündemde olacaktır. Bu sefer ise güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Özellikle ilişkiniz varsa evlilik teklifleri bile alabileceğiniz çok güzel bir zaman dilimindesiniz. Evliliğinde sorunlar varsa bugün itibariyle aranızdaki aşk ağır basacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay günün bütününde Balık burcunda ilerliyor. Bugün ofis ortamınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınız bugün terfi alabilir. Beraber çalıştığınız ekibin yönetimi size geçebilir. Ay’ın kurduğu güzel kontaklar psikolojik olarak da mutlu olacağınız gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. İlerlerken de çok güzel kavuşumlar yapıyor olacak. Bugün mutluluktan içiniz içinize sığmayabilir. Şansınız da çok açık olacak. Aşk hayatınızda tahmin edemeyeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir haber veya gelişme bekliyorsanız bugün hayırlı sonuçları alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay’ın tüm gün Balık burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bugün Ay’ın kontakları sayesinde sizler de çok güzel etkiler altında olacaksınız. Özellikle ailevi konularda bir beklentiniz varsa bugün sevineceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Ev değiştirmek isteyenleriniz varsa bugün hayalindeki evi bulabilir. Anlaşmalar yapmak için uygun zaman dilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Ay gün boyunca Balık burcunda hareketini devam ettiriyor. Bu hareketini sürdürürken harika kontaklar da kuruyor. Özellikle beklediğiniz bir haber varsa bugün olumlu olarak size ulaşabilir. Eğitim hayatınızda zirvede olduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. İnsan iletişiminin hakim olduğu mesleklerdeyseniz hayalinizdeki şirketten teklif alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız