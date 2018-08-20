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Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

20 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Bugün, girdiğiniz her ortamda dikkatlerin üstünüzde toplanmasını sağlayan doğal bir parlaklığa sahipsiniz diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, parasal açıdan dikkatli olmakta fayda vardır. Nelere harcama yapıyoruz, elimize kalan nedir, nasıl bir bütçe düzenlemeliyiz, bunlara önem verelim. Kimlerle işbirliği yaptığınızı veya hangi konuda ilerlemek istediğinizi bilinçli bir şekilde gözden geçirmeniz yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, özel hayatımızda ve mesleki konularda birilerine uymak zorunluluğu bizi rahatsız eder. Keşke istediğin gibi hareket edebilecek şartlarım olsa diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, hayallerinize uygun bir şekilde yaşama arzunuz yoğunlaşır. Başkalarına uymak yerine, kendiniz adına bir dünya kurma ihtiyacınız ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ilişkide bağımlılık olgusu, gerçekleri göz ardı etmenize sebep olabilir. Ayrıca mali konularda dikkatli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde, pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. Detayların bugün sizin için önemi yoktur, kendi fikirlerinizin tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, gün içinde görüştüğünüz insanları iyi gözlemleyin. Çünkü iyi niyetiniz veya popülerliğiniz başkalarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Yanılgılar yaşamak istemiyorsanız bilinçli olmak durumundasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, kendinizi gösterme fırsatı bulursunuz. Hayalleriniz peşi sıra sizi izler. Ancak burada önemsediğiniz konu, maddi açıdan sizi özgür kılabilecek ve daha rahat yaşama imkanı verecek şekilde hayatınızı garanti altına almaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ailevi konularda ve sizi yakından ilgilendiren meseleler üzerinde hassasiyetle durabilir, hayallerinize uygun şekilde yaşamayı arzularsınız. Bağımlılık duyduğunuz konularda sırlarınızı açık etmekten hoşlanmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ufak tefek olsa da, sağlığınıza dikkat ediniz. Yorgunluk duyduğunuzda işlerinizi belli bir sıralama altında yapmak ve dinlenme boşlukları vermek yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, bilinçli hareket etmekte, merhamet duygunuzun ve bağımlılıklarınızın esiri olmamaya dikkat ediniz. Özellikle parasal konular üzerinde daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, iş hayatında istediğiniz gibi hareket etmekten yanasınız. Ters bir durumla karşılaştığınızda tepki gösterirsiniz. Bazıları sizi kibirli ve taviz vermez, fazla coşkulu bir kişi olarak görebilirler. Ancak size göre tavrınız gayet yerindedir. Bundan ödün vermeye de hiç niyetiniz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız

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