Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Bugün, girdiğiniz her ortamda dikkatlerin üstünüzde toplanmasını sağlayan doğal bir parlaklığa sahipsiniz diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, parasal açıdan dikkatli olmakta fayda vardır. Nelere harcama yapıyoruz, elimize kalan nedir, nasıl bir bütçe düzenlemeliyiz, bunlara önem verelim. Kimlerle işbirliği yaptığınızı veya hangi konuda ilerlemek istediğinizi bilinçli bir şekilde gözden geçirmeniz yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, özel hayatımızda ve mesleki konularda birilerine uymak zorunluluğu bizi rahatsız eder. Keşke istediğin gibi hareket edebilecek şartlarım olsa diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, hayallerinize uygun bir şekilde yaşama arzunuz yoğunlaşır. Başkalarına uymak yerine, kendiniz adına bir dünya kurma ihtiyacınız ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ilişkide bağımlılık olgusu, gerçekleri göz ardı etmenize sebep olabilir. Ayrıca mali konularda dikkatli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde, pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. Detayların bugün sizin için önemi yoktur, kendi fikirlerinizin tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, gün içinde görüştüğünüz insanları iyi gözlemleyin. Çünkü iyi niyetiniz veya popülerliğiniz başkalarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Yanılgılar yaşamak istemiyorsanız bilinçli olmak durumundasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, kendinizi gösterme fırsatı bulursunuz. Hayalleriniz peşi sıra sizi izler. Ancak burada önemsediğiniz konu, maddi açıdan sizi özgür kılabilecek ve daha rahat yaşama imkanı verecek şekilde hayatınızı garanti altına almaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ailevi konularda ve sizi yakından ilgilendiren meseleler üzerinde hassasiyetle durabilir, hayallerinize uygun şekilde yaşamayı arzularsınız. Bağımlılık duyduğunuz konularda sırlarınızı açık etmekten hoşlanmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 02:12 Ay-Neptün görünümü, ufak tefek olsa da, sağlığınıza dikkat ediniz. Yorgunluk duyduğunuzda işlerinizi belli bir sıralama altında yapmak ve dinlenme boşlukları vermek yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, bilinçli hareket etmekte, merhamet duygunuzun ve bağımlılıklarınızın esiri olmamaya dikkat ediniz. Özellikle parasal konular üzerinde daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 02:12 Ay-Neptün görünüm etkisinde, iş hayatında istediğiniz gibi hareket etmekten yanasınız. Ters bir durumla karşılaştığınızda tepki gösterirsiniz. Bazıları sizi kibirli ve taviz vermez, fazla coşkulu bir kişi olarak görebilirler. Ancak size göre tavrınız gayet yerindedir. Bundan ödün vermeye de hiç niyetiniz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız
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