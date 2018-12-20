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Günlük burç yorumları: 20 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 07:03 | Son Güncelleme

20 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 20 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 05:46 Güneş-Chiron görünüm etkisinde, bir yandan bilgilenmek, kendinizi geliştirmek, yeniliklerde bulunmak istersiniz ancak diğer yandan sorunlarınızı gözünüzde büyüttüğünüz, dış etkenlerden etkilendiğiniz için yalnızlığa meyleder, başarısız olurum korkusuyla geri çekilebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 05:46 Güneş-Chiron mücadeleci görünümü, parasal konularda aktif hareket etmek istediğinizi, çıkarlarınızı korumaktan yana olduğunuzu gösteriyor. Kendinizi yenilemek, düşündüklerinizi bir şekilde gerçekleştirmek niyetindesiniz. Ancak şöyle bir etrafınıza baktığınızda gerçekten dostum diyebileceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz veya el ele vererek ilerleyebileceğiniz insanlarınız oldukça az. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 05:46 Güneş-Chiron zorlu görünümü, iş sözleşmeniz, iş ortaklarınız veya partnerinizle alakalı konularda ortaklaşa pozitif bir şekilde hareket ederek sorunlarınıza çözüm bulmak istediğinizi gösteriyor. Bazen karşı taraf durumları öylesine abartılı ele alıyor ki, ne söyleseniz bildiğini okumaktan yana. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünüm, her olumsuzluğu, verimsiz çalışmanıza neden olan durumları, hayatınızdaki pürüzleri kendi bildiğiniz doğrultuda ele aldığınızı gösteriyor. Herkes yerini bilmeli diye düşünmektesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünüm, bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye çalıştığımızı, özgürce kararlar vermek istediğimizi, hayatı kucaklamaktan yana olduğumuzu gösteriyor. Ancak hala kafamızın içinde bir türlü yerli yerine oturmaya sorunlar yüzünden sıkılıyoruz. Arzularımız ile inancımız kimi zaman bizi zorluyor. Hassas düşünüyoruz ister istemez. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, düşündüklerinizi gayet açık bir yüreklilikle dile getirme ihtiyacınızı gösteriyor. Ancak bazen bunu yaptığınızda kimileri sizi yanlış anlayarak susturmaya çalışıyor. Oysaki dinleseler aslında söylediklerinizde zerre kadar bir kötülük yok. Aynı durum ilişkinizle ilgili konularda da sizi üzmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, bizi bir rüzgarın kuvvetli bir şekilde ittiğini gösteriyor. Yerimizde duramıyoruz ancak diğer bir yandan problemlerimizi mutlaka çözmemiz gerekiyor. Sağlığımız bunlardan biri. Son zamanlarda eğer kendinizi yorgun, keyifsiz hatta yarı uykulu ve iş yapmakta zorlanan biri gibi hissediyorsanız, mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki görünümü, kazanma dürtünüzün yükselişi anlamındadır. Kişi değişik yollarla güven içinde yaşamak için isteklidir. Kendini güçlü bir olarak görmek ister. Çabuk kararlar vermeye kalkışabilir. Ancak bir yandan da rahatına oldukça düşkündür. Yani kazandığını kolayca harcıyorsa, har vurup harman savuruyorsa durum pek iç açıcı olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, hızlı ve gayet aktif bir şekilde kendinize yeni bir sayfa açmak niyetinizi gösteriyor. Cesaretli ve kendinize güvenlisiniz. Hatta bugünlerde hızlı bir şekilde kendinizi ifade edebilir, fikirlerinizi ortaya koymaktan çekinmezsiniz. Ancak lütfen insanlarla aranızdaki ilişkiyi, dostlarınızı, kardeşçe paylaşımlarınızı bir daha düşününüz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki görünümü inancınızla zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığınızı gösteriyor. Güneş-Yay burcunda ilerlediği için aslında enerjiniz içsel anlamda yükselişe geçmiş durumda. Birileri fark etmese de, siz kendi kendinizin doktoru gibi olduğunuz için geçmişe dönük her şeyi temizleyip arınmak niyetindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, bir yandan isteklerini özgürce elde etmek, sosyal hayatta popülerliğini yeniden kazanmak isteyen bireyin, sessiz ama kendine güvenli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Ne olursa olsun, kişi kendine göre kazanç ve kayıp anlamında bir değerlendirmede bulunmalı. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki zorlu görünümü, kariyer hayatınızla ilgili konularda bazen kontrolü elinizde tutmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Kafanızın içinde sürekli olarak otoritelerle ilişki, aile bireyleri ile alakalı konular yer aldığı için doğal olarak kendinizi kuşatılmış gibi hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda yapılması gereken birilerine karşı sınır koymayı bilmenizdir. Böylece asıl yapmanız gerekenlere zaman bulmuş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

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