Günlük burç yorumları: 20 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 05:46 Güneş-Chiron görünüm etkisinde, bir yandan bilgilenmek, kendinizi geliştirmek, yeniliklerde bulunmak istersiniz ancak diğer yandan sorunlarınızı gözünüzde büyüttüğünüz, dış etkenlerden etkilendiğiniz için yalnızlığa meyleder, başarısız olurum korkusuyla geri çekilebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 05:46 Güneş-Chiron mücadeleci görünümü, parasal konularda aktif hareket etmek istediğinizi, çıkarlarınızı korumaktan yana olduğunuzu gösteriyor. Kendinizi yenilemek, düşündüklerinizi bir şekilde gerçekleştirmek niyetindesiniz. Ancak şöyle bir etrafınıza baktığınızda gerçekten dostum diyebileceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz veya el ele vererek ilerleyebileceğiniz insanlarınız oldukça az. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 05:46 Güneş-Chiron zorlu görünümü, iş sözleşmeniz, iş ortaklarınız veya partnerinizle alakalı konularda ortaklaşa pozitif bir şekilde hareket ederek sorunlarınıza çözüm bulmak istediğinizi gösteriyor. Bazen karşı taraf durumları öylesine abartılı ele alıyor ki, ne söyleseniz bildiğini okumaktan yana. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünüm, her olumsuzluğu, verimsiz çalışmanıza neden olan durumları, hayatınızdaki pürüzleri kendi bildiğiniz doğrultuda ele aldığınızı gösteriyor. Herkes yerini bilmeli diye düşünmektesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünüm, bir yandan kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmeye çalıştığımızı, özgürce kararlar vermek istediğimizi, hayatı kucaklamaktan yana olduğumuzu gösteriyor. Ancak hala kafamızın içinde bir türlü yerli yerine oturmaya sorunlar yüzünden sıkılıyoruz. Arzularımız ile inancımız kimi zaman bizi zorluyor. Hassas düşünüyoruz ister istemez. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, düşündüklerinizi gayet açık bir yüreklilikle dile getirme ihtiyacınızı gösteriyor. Ancak bazen bunu yaptığınızda kimileri sizi yanlış anlayarak susturmaya çalışıyor. Oysaki dinleseler aslında söylediklerinizde zerre kadar bir kötülük yok. Aynı durum ilişkinizle ilgili konularda da sizi üzmektedir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 05:46 Güneş-Chiron arasındaki mücadeleci görünümü, bizi bir rüzgarın kuvvetli bir şekilde ittiğini gösteriyor. Yerimizde duramıyoruz ancak diğer bir yandan problemlerimizi mutlaka çözmemiz gerekiyor. Sağlığımız bunlardan biri. Son zamanlarda eğer kendinizi yorgun, keyifsiz hatta yarı uykulu ve iş yapmakta zorlanan biri gibi hissediyorsanız, mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırınız. Devamını okumak için tıklayınız