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Günlük burç yorumları: 20 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 07:36 | Son Güncelleme

20 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 20 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, parasal sıkışıklığa çözüm bulma arzumuzdur. Ailemizin varlığı, sevgisi sıkıntılarımızı aşabilmemizde yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, duygudaşlığın özellikle yakın çevremizle aramızda yükselmesini sağlar. Güçleniriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, iş ve maddi konularda hassasiyete neden olabilir. Ancak bazı gelişmeler rahatlatıcıdır. Güven duygunuz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, sevdiklerimiz başta olmak üzere, çevremize karşı duyarlılığımızı yükseltir. Güvenli bir yaşam, huzurlu bir ortam ve iyi bir hayat arzumuz ön plandadır. Bu görünüm sayesinde kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünüm etkisinde insanların paylaşımcı, sevgi dolu ve şefkatli olmasını isteyeceğiz. Güven duymak, iyi bir yaşam arzumuz ön planda olacak. Alıştığımız şeylerden uzak kalmamak, huzur bulmak bizim için son derece önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, partnerin size karşı duyarlı yaklaşımını işaret ediyor. Zaten sizin de arzunuz bu. Güvenmek, huzur bulmak ve ilişkide mutlu olmak. Maddi-manevi anlamda rahat etmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, sevdiklerimize karşı aşırı duyarlılığımızın işaretçisidir. Destek veririz, sağlıklı olalım, huzurlu yaşayalım isteriz. Maddi açıdan güçlü olmayı istememizin nedeni de budur. Yardımcı olayım, kendim de rahatlayayım diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, duygularınızı anlayan, size huzur veren kişilerle bir araya gelmenin işaretçisidir. Ruh huzur bulmayı, maddi-manevi anlamda güven içinde olmayı arzular. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, ailemizin sevgi, şefkat ve ilgisinin bizim için önemini vurgular. Evimizdeki huzur ve güvence kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, bulunduğunuz ortamda sevgi ve ilgi görmenizi sağlar. İnsanlar sizden etkilenir. Güven duygunuz yükselir. Sezgileriniz güçlenir. Kendinizi emniyette hissedersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, karar vermeden önce etraflıca düşünmenin önemini vurguluyor. Özellikle maddi konularda. Güvenceli olup olmadığına bakalım. Yarar-zarar hesabımızı iyi yapalım. Evinizde bazı değişimler yapmayı veya taşınmayı düşünebilirsiniz. Bunları gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, hem sezgilerinizi güçlendiriyor hem de maddi-manevi anlamda size güven sunuyor. Kendinizi gayet iyi hissedersiniz. Değişiklik, yenilikler hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız

15-21 Ekim haftalık burç yorumları15-21 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
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