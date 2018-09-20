Günlük burç yorumları: 20 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde günümüz başlıyor. Arkadaşlarımızla bağlantımız güçlü. Bulunduğu ortamı güzelleştiren, pozitif bir şekilde bizi yüreklendiren insanlarla olmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde günümüz başlıyor. Ailevi konularda uyumlu davranmaya çalışmak pek kolay olmayabilir. Yaşanan bir takım olaylar, çelişkili durumlar, dengenizi bozabilir ve sizi gerginleştirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliği sizi gün boyu destekleyicidir. Çevrenizle bağınız güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, bir işe yaramayan ve devam ettikçe sıkıntı yaratan her şeyden uzak durmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, saat 06:35 Ay-Uranüs görünüm etkisinde, partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisidir. Bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Güzel şeylere layık olduğumuzu düşünürüz. Değişim ve yenilik arzumuz bir hayli yükselir.Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, saat 07:23 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, yeni olanı isteriz. Bize karşı açık ve net davranılmasını bekliyoruz. Bir haksızlıkla karşılaştığımızda tavır alırız. Çünkü artık yorgunuz. Ne olacaksa olsun, ne konuşulacaksa konuşulsun ama yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, akıl verilmesinden hoşlanmazsınız. Başkaları bize uymuyorsa, onlarla çatışmamak için uzak dururuz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:35 Ay-Uranüs görünümü, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Maddi-manevi anlamda güvence elde ederek rahatlamak istiyoruz. Özgür olmak ihtiyacımız bu saatlerde bir hayli yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:52 Ay-Kova burcu seyri bize, rahat ol, bu kadar kendine yüklenme, yapabildiğin en iyisidir bunu unutma diyerek akıl veriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:52 itibariyle Ay, burcunuzda seyrine başlayacak. Özgürlüğünüze önem vereceksiniz. Sizi güçlendirici bu enerji, kendinizle ve dünya ile barışık olmanızı sağlıyor. Tabii ki, günün diğer görünümleri buna müsaade edecek mi, bir bakalım. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 06:35 Ay-Uranüs görünüm etkisinde, kendimizi rahat ve özgür hissetmeyiz. Şartlar maddi-manevi anlamda bizi mücadele zorluyor. Yorgunuz ve tabii ki gerginiz. Bu saatlerde bir yerlere gitmek, uzaklaşmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
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