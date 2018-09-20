Günlük burç yorumları: 20 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde günümüz başlıyor. Arkadaşlarımızla bağlantımız güçlü. Bulunduğu ortamı güzelleştiren, pozitif bir şekilde bizi yüreklendiren insanlarla olmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde günümüz başlıyor. Ailevi konularda uyumlu davranmaya çalışmak pek kolay olmayabilir. Yaşanan bir takım olaylar, çelişkili durumlar, dengenizi bozabilir ve sizi gerginleştirebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:52 Ay-Kova burcu geçiş etkinliği sizi gün boyu destekleyicidir. Çevrenizle bağınız güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, bir işe yaramayan ve devam ettikçe sıkıntı yaratan her şeyden uzak durmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, saat 06:35 Ay-Uranüs görünüm etkisinde, partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisidir. Bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Güzel şeylere layık olduğumuzu düşünürüz. Değişim ve yenilik arzumuz bir hayli yükselir.Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, saat 07:23 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, yeni olanı isteriz. Bize karşı açık ve net davranılmasını bekliyoruz. Bir haksızlıkla karşılaştığımızda tavır alırız. Çünkü artık yorgunuz. Ne olacaksa olsun, ne konuşulacaksa konuşulsun ama yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:52 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, akıl verilmesinden hoşlanmazsınız. Başkaları bize uymuyorsa, onlarla çatışmamak için uzak dururuz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 06:35 Ay-Uranüs görünümü, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Maddi-manevi anlamda güvence elde ederek rahatlamak istiyoruz. Özgür olmak ihtiyacımız bu saatlerde bir hayli yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız