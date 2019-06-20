Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

20 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcuna giriş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
05:00’te boşluktaki Ay, Kova burcuna giriş yapıyor. Gün boyunca enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal yönünüz aktif olabilir. Evde oturmak istemeyen bir Koç burcu enerjisinde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 05:00 itibariyle Kova burcuna geçiyor. Günün tamamında geleceğinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha özgür olmak istediğiniz işlerde çalışmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün 05:00’te boşluktaki hareketine son verip, Kova burcuna geçiyor. Sizlerin pozitif enerjili hissedeceği bir gün içerisindesiniz. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz öne çıkabilir. Tatil planları için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün saat 05:00’te boşluktaki Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Ödemelerinize odaklanabilirsiniz. İstediklerinizi alabilmek için kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saatler 05:00 olduğunda boşluktaki Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de ilişkinizin önem kazandığı bir gün başlıyor. Eşiniz, sevgiliniz ile bugün sadece ikiniz için planlar yapabilirsiniz. Biraz baş başa kalmak ilişkinize iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saat 05:00 itibariyle Kova burcuna geçiyor. Sizlerin çalışma hayatına odaklanacağı bir gün olabilir. Altınızda çalışan ekiple daha farklı projelere imza atarak başarı elde edebilirsiniz. Hem psikolojik hem fiziksel olarak bugün kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta kalan Ay, saat 05:00’te Kova burcuna geçiyor. Günün esas önemli konusu aşk hayatınız olabilir. Sevdiğiniz kişiden ilgi görebilirsiniz. Yeni gelişmeler sizleri mutlu edebilir. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 05:00 itibariyle Kova burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Daha huzurlu olmak isteyeceğiniz sakin bir günde olacaksınız. Evinizin içinde de ufak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini 05:00 itibariyle Kova burcunda sürdürüyor. Günün genelinde tempolu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde hem iş hem eğitim hayatında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kültürel aktivitelere de katılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında boşlukta olan Ay, saatler 05:00 olduğunda Kova burcuna geçiyor. Sizler için de maddi konularınızın öne çıkacağı bir gün başlıyor. Her zaman harcadığınız şeylere değil de bugün daha farklı olan konulara para harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün boşluktaki Ay, saat 05:00 itibariyle sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Bu saat itibariyle yüksek bir enerjide olacaksınız. Güzel gelişmeler yaşamaya açık bir gündesiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 05:00’te boşlukta olan Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Haftanın başına oranla enerjinizin daha azaldığını hissedebilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa kendinizi yormamalısınız. Geçmişte bıraktığınız bir konuyla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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