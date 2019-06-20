Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

20 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcuna giriş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

05:00’te boşluktaki Ay, Kova burcuna giriş yapıyor. Gün boyunca enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal yönünüz aktif olabilir. Evde oturmak istemeyen bir Koç burcu enerjisinde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay, 05:00 itibariyle Kova burcuna geçiyor. Günün tamamında geleceğinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha özgür olmak istediğiniz işlerde çalışmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün 05:00’te boşluktaki hareketine son verip, Kova burcuna geçiyor. Sizlerin pozitif enerjili hissedeceği bir gün içerisindesiniz. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz öne çıkabilir. Tatil planları için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün saat 05:00’te boşluktaki Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Ödemelerinize odaklanabilirsiniz. İstediklerinizi alabilmek için kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Saatler 05:00 olduğunda boşluktaki Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de ilişkinizin önem kazandığı bir gün başlıyor. Eşiniz, sevgiliniz ile bugün sadece ikiniz için planlar yapabilirsiniz. Biraz baş başa kalmak ilişkinize iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saat 05:00 itibariyle Kova burcuna geçiyor. Sizlerin çalışma hayatına odaklanacağı bir gün olabilir. Altınızda çalışan ekiple daha farklı projelere imza atarak başarı elde edebilirsiniz. Hem psikolojik hem fiziksel olarak bugün kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün başında boşlukta kalan Ay, saat 05:00’te Kova burcuna geçiyor. Günün esas önemli konusu aşk hayatınız olabilir. Sevdiğiniz kişiden ilgi görebilirsiniz. Yeni gelişmeler sizleri mutlu edebilir. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay, 05:00 itibariyle Kova burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Daha huzurlu olmak isteyeceğiniz sakin bir günde olacaksınız. Evinizin içinde de ufak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün hareketini 05:00 itibariyle Kova burcunda sürdürüyor. Günün genelinde tempolu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde hem iş hem eğitim hayatında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kültürel aktivitelere de katılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız