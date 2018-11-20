Günlük burç yorumları: 20 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

20 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, bir yanıyla duygularımızı ön planda tutan, ancak diğer yanıyla değişim, yenilik ve macera arzumuzu yükselten bir etkidir. Bir şeyler üzmüşse, yaralamış ve kırmışsa bizi bunu göstermekten çekindiğimiz gibi, kendi içimizde unutmaya bile çalışırız. Geçecek deriz, geçmesini isteriz, umarız ve içimizdeki acıyı bastırırız. İyimser düşünmeye çalışırız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, başkalarıyla maddi-manevi yöndeki ilişkinizi iyimser ve destekleyici tarzda geliştirme isteğinizi çoğaltır. Onlarla iyi ilişkiler kurayım, birbirimize yardımcı olalım, onlar da aynı şekilde davransınlar istersiniz. Ancak bu görünüm etkisinde, bazen bu isteklerde aşırıya kaçma hali oluşur. Fazla iyimserlik, beklediğinizi bulamamaya, hatta bu yüzden kayıplara yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, iş veya ailevi konularda gerçekçi olmak gerektiğini vurguluyor. Dünya ilginç bir yer. Bazen her şeyi incelikli bir şekilde düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz halde, en yakınımızdaki kişi veya kişiler bizi üzebiliyor. Belki yabancı olsa, takmayacağız. Ancak öyle değil. Bu durumda bizim de oturup şöyle bir olan bitene bakmamız gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, ideallerini gerçekleştirmek isteyen bireyin göstergesidir. Bilgi, deneyim ve tecrübenizi eğitimde, iş hayatında, bir etkinlikte, bir projede başarılı şekilde ifade etmek istersiniz. Bu sizin hedefinizdir, arzunuzdur. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek ihtiyacınızdır. Ancak kendi kendinizle çelişebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, bugün başkalarıyla her türlü ilişkide fazla iyimserliğin, değer vermenin, taviz göstermenin yanlış olabileceğini işaret ediyor. Hayatın güzelliklerini yaşamak isteğiniz öylesine yüksek ki, hesaba hiç katmadan sözler verebilir, sırf birileri mutlu olsun diye kendinizi zor duruma sokabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, ilişki ve iş ortaklığında bir yandan duyarlılık oldukça yüksek diğer taraftan yenilik ihtiyacınız yoğun. Bir şeyler sizin istediğiniz şekilde yürümüyor veya sizin kafanıza uymuyor. Aceleye getirilmiyor, ancak bu haliyle de çok yavaş ilerliyor. Bu da sizi rahatsız ediyor. Şansınızı zorlamak istiyorsunuz. Fakat bu daha sonra bir pişmanlıkla sonuçlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:30 Mars-Jüpiter görünümü, güçlü duyarlılık, etkilenirlik ve güvensizlik gibi sorunlar oluşturabilir. Verimsiz ve sağlıksız olandan kurtulmak istersiniz. Yenilik, değişim arzunuz son derece yüksektir. Bir şeyler olmalı, hayat bu şekilde yürümemeli diye düşünürsünüz. Sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bugün bir tahlil sonucu veya işle ilgili bir rapor almanız gerekir. Devamını okumak için tıklayınız