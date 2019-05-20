Günlük burç yorumları 20 Mayıs Pazartesi - Ay ve Netptün'den sert etki!

20 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Neptün'ün sert bir etkisinin olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Sizler için eğitim hayatınız, yurt dışı işleriniz, seyahatleriniz gündemde olabilir. Sabah saatlerinde Ay’ın Neptün ile kurduğu sert kontak zaman zaman karamsarlaşmanıza neden olabilir. İçinize kapanmaya müsait olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca Yay burcunda ilerliyor. Kredileriniz, ödemeleriniz gündeminizde olabilir. Ay sabah saatlerinde Neptün ile zorlu kontaklar kuruyor olacak. Kendinizi riske atacak tehlikeli işlerden uzak durmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. İlişki ve evlilik hayatınıza odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah, Ay-Neptün sert etkisi sebebiyle hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Yay burcunda hareket ediyor. Sizlerin çalışma hayatı ve sağlığı bir adım daha ön plana çıkabilir. Erken saatlerde aktifleşen Ay ve Neptün arasındaki sert kontak nedeniyle sağlığınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay hareketine Yay burcunda devam ediyor. Çocuğunuza ve sevdiğiniz kişiye yoğunlaşacağınız bir zam adlimi geçirebilirsiniz. Sabah itibariyle oluşan Ay-Neptün zorlu kontağıyla partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, hareketine Yay burcunda devam ediyor. Bugün sizler için aileniz öncelik kazanabilir. Ay, sabah saatlerinde Neptün ile gergin açılarda bulunacağından, istemeden de olsa yakınlarınızın kalbini kıracak tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Eğitim hayatınızın ağırlık kazanacağı bir gün geçirebilirsiniz. İş hayatınızda iletişim yönünüzün aktif olduğu zamanlar geçirebilirsiniz. Sabah Ay-Neptün sert açısından dolayı söylediğiniz sözcükler karşı tarafı kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, hareketini Yay burcunda sürdürüyor. Sizler için maddi kaynaklarınızın öne çıktığı bir gün olabilir. Sabah itibariyle aktif olan Ay’ın Neptün ile sert açısı beklediğiniz paraların ulaşmamasına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün olsa da bunu sabah saatlerinde hissedemeyebilirsiniz. Ay-Neptün sert kontağıyla duygusal olarak kırgınlık yaşayabileceğiniz bir sabah olabilir. Devamını okumak için tıklayınız