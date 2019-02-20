Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

20 Şubat Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay Başak burcunda ilerliyor. Sizler çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Altınızda çalışan kişilerle birlikte ekip olarak yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Önemli işlerinizi sabah saatlerinde yapmanız iyi olacaktır. Akşam saatlerine doğru Ay’ın sırayla Neptün ve Merkür ile olan karşıt açıları hem iş hem duygusal hayatınızda hayal kırıklıkları yaşamanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Başak burcunda hareketine devam ediyor. Çocuğunuza, partnerinize vakit ayırmanız gerekebilir. Akşama gelirken Ay önce Neptün sonra Merkür ile karşıt açıda bulunacak. Çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Gergin olmanız sebebiyle kurduğunuz cümleler kalp kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay hareketine Başak burcunda devam ediyor. Aileniz, eviniz için enerjinizi harcayabilirsiniz. Annenizin, babanızın sizin desteğinize ihtiyacı olabilir. Akşama yaklaşırken Ay-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlıklarının aktif olmasıyla aile bireylerinden birinin sağlık probleminde yardımcı olmanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Başak burcunda ilerleyen Ay, yoğun ve tempolu bir günde olabileceğinizi gösteriyor. Eğitim hayatınızda, iş yaşamınızda olduğundan daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bugün ayrıntılara çok takılabilirsiniz. Mükemmel olsun diye uğraştınız iş veya konu bu sebeple vaktinizi çok alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Enerjinizi finansal durumunuza harcayabilirsiniz. Kazandığınız paranın istediklerinizi yapmak için yeterli olmadığını düşünebilirsiniz. Özellikle akşama doğru Ay-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlıklarının devreye girmesiyle, hayal ettiğiniz gelir ile şu an kazandığınızın farklı seviyelerde olduğunu görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Düne göre daha sorunsuz ve enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Sabah saatleri işlerinizi halletmek için uygun bir zaman dilimidir. Kendinizi ihmal ettiyseniz bugünü kendinize ayırabilirsiniz. Akşama yaklaştığımızda Ay önce Neptün, arkasından da Merkür ile karşıtlık oluşturacak. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay Başak burcunda hareketine devam edecek. Sizler güne başlarken kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Sağlığınız zaman zaman sizi aşağı çekebilir. Özellikle akşam etkisi kesinleşecek olan Ay-Neptün karşıtlığı sağlığınızı ihmal ettiğinizde hemen kendini hatırlatacağını unutmayın. Arkasından Ay, Merkür ile karşıtlık yapacak. Geçmişinizdeki bir olay ya da kişiyle ilgili alacağınız haber kısa süreli enerjinizi düşürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Başak burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde şansınız açık, yapmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz konular varsa yapabilirsiniz. Çünkü akşama yaklaşırken Ay’ın Neptün ve devamında Merkür ile yapacağı karşıt açılar gergin olabileceğiniz zamanlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Başak burcunda ilerleyen Ay sizlerin de kariyer konularını ön plana çıkartacaktır. Onaylatmanız gereken veya başvurmanız gereken şeyler varsa sabah saatlerini tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Saatler ilerledikçe özellikle akşam vakti Ay-Neptün ve Ay-Merkür karşıtlıkları işinizde gergin zamanlar geçirmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Sizler günün geneline göre nispeten daha olumlu bir başlangıç yapabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz, akademik hayatınız ile ilgili işleriniz varsa sabah yapmanız iyi olacaktır. Çünkü bu pozitif enerji akşama doğru azalabilir. Ay’ın Neptün ve sonra Merkür ile kurduğu karşıtlık, sizlerin bu iyimser tarafını biraz aşağı çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay gün boyunca Başak burcunda ilerliyor olacak. Sizler için maddi konular ön planda olacak. Bu dönem fazla açıldığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bankacılık işlemleri veya internetten alışveriş yapmak istiyorsanız sabah saatleri ideal olacaktır. Akşama ilerlediğinizde sert etkiler yaklaşıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, karşıt burcunuz Başak’ta ilerleyecek. Sizler için günün erken saatleri ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Siz de bir harekete geçmek istiyorsanız öğleden sonraya bırakmamanızda fayda var. Akşam saatlerine yaklaşırken Ay sırasıyla Neptün ve Merkür ile karşıt açıda bulanacak. Bu özellikle sizlerin ikili ilişkilerin de yanlış anlaşılmalar ve akabinde hayal kırıklıkları yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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