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Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 06:44 | Son Güncelleme

21 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Aile büyüklerimizle irtibatımız yoğun. Geçmiş bayramları hatırlayacağız. Kaybettiğimiz sevdiklerimizi anacağız. Ciddiyiz. Her şeye karşı sorumluluk duyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Olgun tavırların, güven olgusunun, büyüklük kavramının işaretçisi olan bu enerji, insanların sevgisini, takdirini kazanma arzumuzu yükseltiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Ne olursa olsun, endişelerimizi kenara koyamıyoruz. Geleneksel değerlerin hayatımızdaki önemi üzerine düşüneceğiz. Kimlerle neyi paylaşıyoruz neyi bir türlü paylaşamadık. Bunlar üzerinde durabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Güvende olup olmadığımızı sorgulayacağız. Aile büyüklerimiz, eşimiz, partnerimiz, çocuklarımızla olan bağımızı gözden geçireceğiz. Saygı, sevgi ve güven olguları, geleneksel değerlerimiz üzerinde düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar bayramın birinci günü saat 07:00 Ay-Oğlak geçiş etkinliğinde başlıyor. Motivasyona ihtiyaç duyduğumuz, ilgi ve takdir görmek istediğimiz bir gündeyiz. Gerçekçi, tedbirli ve geleneksel değerlere bir o kadar sahip çıkacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Saygı, sevgi, güven üçlüsünün önemsendiği, geleneksel değerlerin kıymetlendiği, sevdiklerimizin ilgisinden hoşlandığımız bir gündeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler bayramın ilk günü, saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle başlayacak. Ailemiz, görenek ve geleneklerimiz bizim için son derece önemli olacak. Küs olduğumuz kişilerle barışmayı isteyeceğiz. Sevgiyi, saygıyı, güveni önemseyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Ailemizin ve tüm sevdiklerimizin ilgisini üzerimizde hissetmekten yanayız. Takdir edilmek, değerli bulunmak bizi mutlu edecek. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar bayramın birinci gününe saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçiş etkinliğinde adım atıyoruz. Finansal açıdan güvence, yaşamsal huzur ve mutluluk olguları gün boyu etkili olacak. Sahip olduğumuz değerleri koruyup kollama ve aynı şekilde değerli bulunma arzumuz güne damgasını vuruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 07:00 itibariyle burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde bayramı karşılıyoruz. Gelenek ve göreneklerimiz güne damgasını vuruyor. Sevgi, saygı, takdir olguları başımızın tacı olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar bayramın birinci günü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle başlıyor. Mevcut düzenin yerine yenisini koymak istediğimiz ancak bunu yapamadığımızda canımızın sıkılacağı gündeyiz. Aranılmak, sorulmak, takdir edilmek arzumuz yüksek olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Büyüklerimizin varlığı, güven içinde yaşamanın özlemiyle doluyuz. Kendimizden yaşça büyüklere saygı, küçüklerimize sevginin hakim olduğu bayram günümüzü olumlu bir şekilde geçirmek isteğimiz bugün oldukça yükselecek. Devamını okumak için tıklayınız

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