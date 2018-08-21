Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Aile büyüklerimizle irtibatımız yoğun. Geçmiş bayramları hatırlayacağız. Kaybettiğimiz sevdiklerimizi anacağız. Ciddiyiz. Her şeye karşı sorumluluk duyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Olgun tavırların, güven olgusunun, büyüklük kavramının işaretçisi olan bu enerji, insanların sevgisini, takdirini kazanma arzumuzu yükseltiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Ne olursa olsun, endişelerimizi kenara koyamıyoruz. Geleneksel değerlerin hayatımızdaki önemi üzerine düşüneceğiz. Kimlerle neyi paylaşıyoruz neyi bir türlü paylaşamadık. Bunlar üzerinde durabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Güvende olup olmadığımızı sorgulayacağız. Aile büyüklerimiz, eşimiz, partnerimiz, çocuklarımızla olan bağımızı gözden geçireceğiz. Saygı, sevgi ve güven olguları, geleneksel değerlerimiz üzerinde düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar bayramın birinci günü saat 07:00 Ay-Oğlak geçiş etkinliğinde başlıyor. Motivasyona ihtiyaç duyduğumuz, ilgi ve takdir görmek istediğimiz bir gündeyiz. Gerçekçi, tedbirli ve geleneksel değerlere bir o kadar sahip çıkacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Saygı, sevgi, güven üçlüsünün önemsendiği, geleneksel değerlerin kıymetlendiği, sevdiklerimizin ilgisinden hoşlandığımız bir gündeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler bayramın ilk günü, saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle başlayacak. Ailemiz, görenek ve geleneklerimiz bizim için son derece önemli olacak. Küs olduğumuz kişilerle barışmayı isteyeceğiz. Sevgiyi, saygıyı, güveni önemseyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Ailemizin ve tüm sevdiklerimizin ilgisini üzerimizde hissetmekten yanayız. Takdir edilmek, değerli bulunmak bizi mutlu edecek. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar bayramın birinci gününe saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçiş etkinliğinde adım atıyoruz. Finansal açıdan güvence, yaşamsal huzur ve mutluluk olguları gün boyu etkili olacak. Sahip olduğumuz değerleri koruyup kollama ve aynı şekilde değerli bulunma arzumuz güne damgasını vuruyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 07:00 itibariyle burcunuzda ilerleyen Ay etkisinde bayramı karşılıyoruz. Gelenek ve göreneklerimiz güne damgasını vuruyor. Sevgi, saygı, takdir olguları başımızın tacı olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar bayramın birinci günü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle başlıyor. Mevcut düzenin yerine yenisini koymak istediğimiz ancak bunu yapamadığımızda canımızın sıkılacağı gündeyiz. Aranılmak, sorulmak, takdir edilmek arzumuz yüksek olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Büyüklerimizin varlığı, güven içinde yaşamanın özlemiyle doluyuz. Kendimizden yaşça büyüklere saygı, küçüklerimize sevginin hakim olduğu bayram günümüzü olumlu bir şekilde geçirmek isteğimiz bugün oldukça yükselecek. Devamını okumak için tıklayınız
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