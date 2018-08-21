Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sevgili Koçlar bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Aile büyüklerimizle irtibatımız yoğun. Geçmiş bayramları hatırlayacağız. Kaybettiğimiz sevdiklerimizi anacağız. Ciddiyiz. Her şeye karşı sorumluluk duyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

21 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Olgun tavırların, güven olgusunun, büyüklük kavramının işaretçisi olan bu enerji, insanların sevgisini, takdirini kazanma arzumuzu yükseltiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler bayramın birinci gününü saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Ne olursa olsun, endişelerimizi kenara koyamıyoruz. Geleneksel değerlerin hayatımızdaki önemi üzerine düşüneceğiz. Kimlerle neyi paylaşıyoruz neyi bir türlü paylaşamadık. Bunlar üzerinde durabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:00 Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ilk gününe adım atıyoruz. Güvende olup olmadığımızı sorgulayacağız. Aile büyüklerimiz, eşimiz, partnerimiz, çocuklarımızla olan bağımızı gözden geçireceğiz. Saygı, sevgi ve güven olguları, geleneksel değerlerimiz üzerinde düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu