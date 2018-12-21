Günlük burç yorumları: 21 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı, isteklerimizi dile getirmemizde, fikirlerimizi paylaşmamızda etkin olacağını gösteriyor. Ancak bunu yaparken kelimeleri özenle seçmemizde yarar vardır. Yolculuk ve ilişki meselelerini iyice gözden geçirmekte yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı, paramıza sahip çıkmamız ve olur olmaz kararlar almamamız gerektiğini bilelim. Oturup şöyle bir durumunuza bakınız. Saat 09:36 Ay-Jüpiter karşıtlığı parasal konularda aktif saatlerin göstergesidir. Alış-satış işlerinde, alışverişlerde etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlık etkisinde, özellikle ilişkide iletişimin karşılıklı konuşma ve dinlemeye dönük şekilde yapılmasında yarar var. Anlaşılmak istiyorsanız, önce anlamayı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Venüs-Neptün görünümü, rahatlatıcıdır. Sular durulur, uyum gerçekleşir ve ilişkimizdeki sorunlar halledilir. Kimi Yengeçler için bu, yeni biriyle tanışmak, aşık olmak anlamına gelirken, bazılarınız için, yeteneklerinizi dış dünyada sergileme, başkalarını etkileme anlamındaki projelerin, sunumların, eğitim ve sergilerin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız