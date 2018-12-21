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Günlük burç yorumları: 21 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 06:59 | Son Güncelleme

21 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 21 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı, isteklerimizi dile getirmemizde, fikirlerimizi paylaşmamızda etkin olacağını gösteriyor. Ancak bunu yaparken kelimeleri özenle seçmemizde yarar vardır. Yolculuk ve ilişki meselelerini iyice gözden geçirmekte yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı, paramıza sahip çıkmamız ve olur olmaz kararlar almamamız gerektiğini bilelim. Oturup şöyle bir durumunuza bakınız. Saat 09:36 Ay-Jüpiter karşıtlığı parasal konularda aktif saatlerin göstergesidir. Alış-satış işlerinde, alışverişlerde etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlık etkisinde, özellikle ilişkide iletişimin karşılıklı konuşma ve dinlemeye dönük şekilde yapılmasında yarar var. Anlaşılmak istiyorsanız, önce anlamayı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Venüs-Neptün görünümü, rahatlatıcıdır. Sular durulur, uyum gerçekleşir ve ilişkimizdeki sorunlar halledilir. Kimi Yengeçler için bu, yeni biriyle tanışmak, aşık olmak anlamına gelirken, bazılarınız için, yeteneklerinizi dış dünyada sergileme, başkalarını etkileme anlamındaki projelerin, sunumların, eğitim ve sergilerin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Ay-Neptün görünümü, biraz olsun ferahlamak amacıyla çevrenizle bağlantı kurmanızı sağlıyor. Aslına bakarsak, pek kimseyi dinlediğiniz yoktur. Maksadınız, biraz oyalanmak, sorunlardan uzaklaşmaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlık etkisinde birileriyle anlaşmamız pek kolay olmayabilir. Konuşulanlar boş ve bazen abartılı gelir. Karşınızdaki daha bir cümle etmeden ne diyeceğini anında anlarsınız. Duymazdan gelirsiniz. Yine bir şeyler uyduruyor diye düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı farklı fikirleri, düşünceleri olan kişilerle paylaşımlarda hızlı ve aktif olduğunuzu gösteriyor. Ancak iş, dinlemeye gelince çabucak sıkılabilir, hatta gergin tepkilerde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığında bir yandan kendi kendinize söylenirsiniz, diğer yandan hesap kitap yaparsınız. Maddi konular bunların başında yer alır. Böyle anlarda hesabi düşünelim. Çünkü bu insana fazladan para harcatabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 08:42 Ay-Merkür karşıtlığı, partnerinizle ortak bir noktada buluşmak için sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Aynı anda konuşursanız birbirinizi anlamanız pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Ay-Neptün görünüm etkisiyle, işlerinizi düzgün bir şekilde planlamakta zorlanıyorsanız hemen durun ve bir daha gözden geçirin. Belki de gereksiz meseleler yüzünden zaman kaybediyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Venüs-Neptün görünümü, iş hayatı ve finansal konularda değişik projelere, sanatsal çalışmalara, farklı insanlarla iletişime geçmeye işarettir. Mistik konulara da ilgi duyulur. Burada önemli olan, kazandırıcı ve sizi gerçekten mutlu edebilecek işlere yönelmeyi tercih edersiniz. Hayatı başka bir açıdan görürsünüz. Gönlünüze hoş geleni yapmaktan zevk alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Venüs-Neptün görünümü, olumlu hislerin, sevmenin, sevdiğimiz her şeye tutkuyla yaklaşmanın işaretçisidir. Yeni ve keyiflendirici ilişkilere, ilişkimizdeki sorunları çözmeye, kalpten inanarak ve kararlılıkla yolumuzu çizmeye yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

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