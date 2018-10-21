Günlük burç yorumları: 21 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Ekim Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşum etkisinde, duygular ılımlı ve kucaklayıcı şekilde akar. Sevgi ve şefkat olguları yüreğimizde özel bir yer tutar. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, bizi ümitlendiriyor. Derinlemesine düşünmemizi sağlayan bu enerji altında gerek özel gerekse toplumda hayatta karşımıza çıkan problemlerin gerisindeki gerçeklere ulaşabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumunun, güçlü desteği sayesinde güzel duygular kendiliğinden yüreğinize ulaşır. Sevgi-şefkat duyguları yükselen inancınızla birlikte sizi sarıp sarmalar. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, sevdiklerimiz başta olmak üzere, çevremize karşı duyarlılığımızı yükseltir. Güvenli bir yaşam, huzurlu bir ortam ve iyi bir hayat arzumuz ön plandadır. Bu görünüm sayesinde kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma anlamında pozitif düşünmenizi sağlar. Her meselenin derinliklerine sızabilir, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, iyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular yoğun olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, yaşam sevinci ve inancı yükselticidir. Hem maddi hem de manevi açıdan sizi destekleyici olabilir. Birlikte aynı hayatı paylaştığınız kişilerle aranızdaki güç birliğini yükselticidir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, sevgi, şefkat ve ılımlı duygular bize eşlik ediyor. Kurallar ve kısıtlamalardan uzaklaşma ihtiyacımız oldukça yoğun. Romantik paylaşımlar, güzel ve huzur verici sözlerle günü geçirmek istiyoruz. Çevremizdeki insanlarla, çocuklarımız, sevgilimizle, gönül gönüle kucaklaşmayı arzuluyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, pozitif bakış açısıdır. Aile üyelerinizle sevgi, şefkat hisleriyle örülü bir tarzda ilişki kurabiliriz. Ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirmek ihtiyacımız bir hayli yoğunlaşacak. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, güzel duyguların bizi sarıp sarmalamasını sağlıyor. Nefes aldığımız dünyanın ve yaşadığımız her günün ne kadar kıymetli olduğunu yüreğimizin içinde hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız