Günlük burç yorumları: 21 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Ekim Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşum etkisinde, duygular ılımlı ve kucaklayıcı şekilde akar. Sevgi ve şefkat olguları yüreğimizde özel bir yer tutar. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, bizi ümitlendiriyor. Derinlemesine düşünmemizi sağlayan bu enerji altında gerek özel gerekse toplumda hayatta karşımıza çıkan problemlerin gerisindeki gerçeklere ulaşabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumunun, güçlü desteği sayesinde güzel duygular kendiliğinden yüreğinize ulaşır. Sevgi-şefkat duyguları yükselen inancınızla birlikte sizi sarıp sarmalar. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 00:47 Ay-Uranüs görünümü, sevdiklerimiz başta olmak üzere, çevremize karşı duyarlılığımızı yükseltir. Güvenli bir yaşam, huzurlu bir ortam ve iyi bir hayat arzumuz ön plandadır. Bu görünüm sayesinde kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma anlamında pozitif düşünmenizi sağlar. Her meselenin derinliklerine sızabilir, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, iyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular yoğun olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, yaşam sevinci ve inancı yükselticidir. Hem maddi hem de manevi açıdan sizi destekleyici olabilir. Birlikte aynı hayatı paylaştığınız kişilerle aranızdaki güç birliğini yükselticidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, sevgi, şefkat ve ılımlı duygular bize eşlik ediyor. Kurallar ve kısıtlamalardan uzaklaşma ihtiyacımız oldukça yoğun. Romantik paylaşımlar, güzel ve huzur verici sözlerle günü geçirmek istiyoruz. Çevremizdeki insanlarla, çocuklarımız, sevgilimizle, gönül gönüle kucaklaşmayı arzuluyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, pozitif bakış açısıdır. Aile üyelerinizle sevgi, şefkat hisleriyle örülü bir tarzda ilişki kurabiliriz. Ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirmek ihtiyacımız bir hayli yoğunlaşacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, güzel duyguların bizi sarıp sarmalamasını sağlıyor. Nefes aldığımız dünyanın ve yaşadığımız her günün ne kadar kıymetli olduğunu yüreğimizin içinde hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşumu, çevrenizle bağınızı ılımlı hale getirir. Manevi zenginliğimiz yükseliyor. Birilerinin bize dışarıdan mutlu-mutsuz-hatalı-eksik-güzel-çirkin diye değerlendirmesini kafanıza takmayın. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz, bu önemli. Bunları gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 03:07 Ay-Neptün kavuşum etkisinde ruhumuz huzur buluyor. Hayata ve sevdiklerimize karşı güzel duygular besliyoruz. Maneviyatımız yükseliyor. Sorunlarımızı unutmak, dinlenmek, sevdiklerimizle kucaklaşmak, mutlu olmak gayet kolaylaşıyor. Güzel bir söz, bir davranış, ılımlı bir yaklaşımın kıymeti öylesine büyük ki. Hemen karşılığını verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!
ABD basınından flaş iddia: CIA, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum