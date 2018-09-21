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Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 06:52 | Son Güncelleme

21 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumunu gayet olumlu buluyorum. Bu kavuşum üç ayrı konuda etkilidir. Birincisi aşk hayatınızla ilgili meseleleri titiz bir şekilde ele almanızı sağlar. Yanlış giden, bir türlü yoluna girmeyen noktaları gözden geçirmenizi sağlar. İkincisi eğitim ve iş hayatınız, kardeşleriniz ve çevrenizle alakalı konulardaki yoğunluğun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu, burcunuz ile olumlu bir görünüm yaptığı için gayet olumludur. Ev-aile-duygusal olarak kendinizi güvende hissetmenizde yardımcıdır. Kararlarınızı düzgün bir şekilde verebilmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşum etkisinde, işlerin planlanması, incelenmesi yönünde önem taşıyor. Kimileri ev ve aileyi ilgilendiren konular üzerinde etraflıca düşünebilirler. Sizin isteğiniz, görüş ve düşüncelerinizi ilgili kişilere iletmektir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu üç konuda etkilidir. Birincisi, maddi konular üzerinde kazançlı çıkmak adına koşuşturmanın işaretçisidir. Ticari veya bankalarla ilgili işler ve işimizle alakalı görüşmeler bunların başında yer alır. İkincisi, duygu dünyamızı ve sağlığımızı ilgilendiren işleri yoluna koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu üç ayrı konuda etkilidir. Birincisi, maddi konularda kendinizi güçlü hissetmek için bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Çalışmak ve emeğinizin hakkını almaktan yanasınız. Bu görünüm bu konular üzerinde bir hayli durabilirsiniz. İkincisi, belirlediğiniz bir iş için ne kadar paraya ihtiyacınız olacağını hesaplayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu sizin burcunuz üzerinde oluştuğu için, hem işlerinizi yoluna koyma hem mesleki konularda girişim ve görüşmelerde bulunma hem de kendinizi ortaya koyabilme anlamında gayet güçlüsünüz. Bu görünüm en son 2006 yılında gerçekleşmişti. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu kafamızın içindeki planların, yapmak ve yerine getirmek istediğimiz işlerin, yeniliklerin tasarlanması, düzenlenmesi, yerli yerine konulması anlamında önem taşır. Sabırlı bir şekilde çalışılması, hesap edilmesi gerekir. Düşüncelerinizi genel olarak pek kimseyle paylaşmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu özellikle iş konularında kendinizi ortaya koyabilmeniz, kendinizi göstermeniz, önemli kişilerle görüşmelde bulunmanız yönünde sizi destekleyicidir. Eğer işsizlik probleminiz varsa, bu görünüm yeni bir iş arayışında bulunmanız yönünde yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu iş-eğitim-ticari anlamdaki faaliyetlerinizi arzuladığınız şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmenizi sağlar. Bu görünümü olumlu yönde kullanmak için, çok ince eleyip sık dokumak, kolay kolay beğenmemek, memnun olmamak gibi ruh hallerinden uzak duralım. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu, miras, vergi, vasiyet gibi konuların hukuki anlamda halledilmesi, önemli işlerin yürürlüğe konması, yenilik anlamında adımların atılması, iş, ticari ve eğitimle alakalı meselelerin halledilmesi yönünde sizi destekleyicidir. Kendinizi yenilemenizi sağlayan bu görünüm, bilgi birikiminizi ve tecrübenizi ortaya koymanızda gayet yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu partneriniz, ilişkiniz, iş, çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili konular üzerinde insanların desteğine bir hayli ihtiyaç duyduğunuzu gösteriyor. Kafanızın içinde pürüz yaratan, sorun çıkaran meseleleri hem yasal hem çıkarlarınız doğrultusunda gözden geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu üç ayrı konuda etkilidir. Birincisi, ilişki konularında detayların öne çıkmasını sağlar. - Şurada şöyle davranıyor, şöyle karar veriyor, şöyle konuşuyor gibi partnerinizle ilgili meseleler üzerinde durabilirsiniz. O da bunları düşünür. Bu kavuşum bazı kişi veya kişilerle ortaklaşa hareket etmeye karar vermenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Eylül haftalık burç yorumları17-23 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
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