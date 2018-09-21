Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumunu gayet olumlu buluyorum. Bu kavuşum üç ayrı konuda etkilidir. Birincisi aşk hayatınızla ilgili meseleleri titiz bir şekilde ele almanızı sağlar. Yanlış giden, bir türlü yoluna girmeyen noktaları gözden geçirmenizi sağlar. İkincisi eğitim ve iş hayatınız, kardeşleriniz ve çevrenizle alakalı konulardaki yoğunluğun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu, burcunuz ile olumlu bir görünüm yaptığı için gayet olumludur. Ev-aile-duygusal olarak kendinizi güvende hissetmenizde yardımcıdır. Kararlarınızı düzgün bir şekilde verebilmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşum etkisinde, işlerin planlanması, incelenmesi yönünde önem taşıyor. Kimileri ev ve aileyi ilgilendiren konular üzerinde etraflıca düşünebilirler. Sizin isteğiniz, görüş ve düşüncelerinizi ilgili kişilere iletmektir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu üç konuda etkilidir. Birincisi, maddi konular üzerinde kazançlı çıkmak adına koşuşturmanın işaretçisidir. Ticari veya bankalarla ilgili işler ve işimizle alakalı görüşmeler bunların başında yer alır. İkincisi, duygu dünyamızı ve sağlığımızı ilgilendiren işleri yoluna koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu üç ayrı konuda etkilidir. Birincisi, maddi konularda kendinizi güçlü hissetmek için bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Çalışmak ve emeğinizin hakkını almaktan yanasınız. Bu görünüm bu konular üzerinde bir hayli durabilirsiniz. İkincisi, belirlediğiniz bir iş için ne kadar paraya ihtiyacınız olacağını hesaplayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu sizin burcunuz üzerinde oluştuğu için, hem işlerinizi yoluna koyma hem mesleki konularda girişim ve görüşmelerde bulunma hem de kendinizi ortaya koyabilme anlamında gayet güçlüsünüz. Bu görünüm en son 2006 yılında gerçekleşmişti. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu kafamızın içindeki planların, yapmak ve yerine getirmek istediğimiz işlerin, yeniliklerin tasarlanması, düzenlenmesi, yerli yerine konulması anlamında önem taşır. Sabırlı bir şekilde çalışılması, hesap edilmesi gerekir. Düşüncelerinizi genel olarak pek kimseyle paylaşmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu özellikle iş konularında kendinizi ortaya koyabilmeniz, kendinizi göstermeniz, önemli kişilerle görüşmelde bulunmanız yönünde sizi destekleyicidir. Eğer işsizlik probleminiz varsa, bu görünüm yeni bir iş arayışında bulunmanız yönünde yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu iş-eğitim-ticari anlamdaki faaliyetlerinizi arzuladığınız şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmenizi sağlar. Bu görünümü olumlu yönde kullanmak için, çok ince eleyip sık dokumak, kolay kolay beğenmemek, memnun olmamak gibi ruh hallerinden uzak duralım. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 04:52 Güneş-Merkür kavuşumu, miras, vergi, vasiyet gibi konuların hukuki anlamda halledilmesi, önemli işlerin yürürlüğe konması, yenilik anlamında adımların atılması, iş, ticari ve eğitimle alakalı meselelerin halledilmesi yönünde sizi destekleyicidir. Kendinizi yenilemenizi sağlayan bu görünüm, bilgi birikiminizi ve tecrübenizi ortaya koymanızda gayet yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız