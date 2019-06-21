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Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 08:48 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 20 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Kova burcunda ilerlediği bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

20 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda hareket ettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 itibariyle ise boşluğa giriyor. Şansa ihtiyacım var dediğiniz konular varsa bu saatten önce eyleme geçmelisiniz. Bugünün ise iki farklı önemli olayı var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Saatler 18:54 olduğunda ise yarına kadar boşlukta hareketini sürdürüyor. Kariyer hayatınızda neticesiz kalan durumlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlamasıyla Kova burcunda hareket ediyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun süreliğine boşluğa giriyor. Akademik hayatınızda sonuçlandıramadığınız konular önünüze gelebilir. Tatil planları yapıyorsanız internetten ödeme için yarını bekleyin. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, hareketini Kova burcunda sürdürüyor. Saat 18:54 itibariyle ise Ay, yarına kadar hareketini boşlukta sürdürüyor. Finansal işlemleriniz havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Kova burcunda hareket ediyor. 18:54 itibariyle de uzun süreli olarak boşluğa giriyor. Bu zamandan sonra ilişkinizde net cevaplar aradığınız bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun bir müddet hareketini boşlukta sürdürecek. Bu saate kadar ofisteki işlerinizi tamamlamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün itibariyle Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Saat 18:54’te ise hareketini boşlukta sürdürmeye başlıyor. Sevdiğinizle ilgili çözmeniz gereken problemler için gündüzü tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Kova burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay, saat 18:54 itibariyle ise boşluğa giriyor. Evinizdeki eksik işleri tamamlamak için akşamı değerlendirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Kova burcunda hareket ediyor. İlerleyen saatlerde 18:54 itibariyle Ay, boşluğa giriyor. Önemli görüşmelerinizi bu zaman öncesinde yapmanızda yarar var. Gönderdiğiniz mesajlar havada kalabilir Tekrardan kontrol etmeniz iyi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay, Kova burcundaki seyrine devam ediyor. Saat 18:54’ten sonra ise uzun süre boyunca boşlukta hareket ediyor olacak. Bu zamanın sonrasında emin olmadığınız yerlerden harcama yapmayın. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareket ediyor. Saatler 18:54’ü gösterdiğinde ise yarına kadar hareketine boşlukta devam ediyor. Kendinizle ilgili değişimler yapmakta kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Kova burcunda devam ettiriyor. Saat 18:54 itibariyle uzun bir müddet hareketini boşlukta sürdürüyor. Yeni işlere başlamak için yarına kadar beklemeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Haziran haftalık burç yorumları17-23 Haziran haftalık burç yorumları
2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
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