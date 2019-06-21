Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

20 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda hareket ettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 itibariyle ise boşluğa giriyor. Şansa ihtiyacım var dediğiniz konular varsa bu saatten önce eyleme geçmelisiniz. Bugünün ise iki farklı önemli olayı var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Saatler 18:54 olduğunda ise yarına kadar boşlukta hareketini sürdürüyor. Kariyer hayatınızda neticesiz kalan durumlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlamasıyla Kova burcunda hareket ediyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun süreliğine boşluğa giriyor. Akademik hayatınızda sonuçlandıramadığınız konular önünüze gelebilir. Tatil planları yapıyorsanız internetten ödeme için yarını bekleyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, hareketini Kova burcunda sürdürüyor. Saat 18:54 itibariyle ise Ay, yarına kadar hareketini boşlukta sürdürüyor. Finansal işlemleriniz havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Kova burcunda hareket ediyor. 18:54 itibariyle de uzun süreli olarak boşluğa giriyor. Bu zamandan sonra ilişkinizde net cevaplar aradığınız bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun bir müddet hareketini boşlukta sürdürecek. Bu saate kadar ofisteki işlerinizi tamamlamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün itibariyle Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Saat 18:54’te ise hareketini boşlukta sürdürmeye başlıyor. Sevdiğinizle ilgili çözmeniz gereken problemler için gündüzü tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Kova burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay, saat 18:54 itibariyle ise boşluğa giriyor. Evinizdeki eksik işleri tamamlamak için akşamı değerlendirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Kova burcunda hareket ediyor. İlerleyen saatlerde 18:54 itibariyle Ay, boşluğa giriyor. Önemli görüşmelerinizi bu zaman öncesinde yapmanızda yarar var. Gönderdiğiniz mesajlar havada kalabilir Tekrardan kontrol etmeniz iyi olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay, Kova burcundaki seyrine devam ediyor. Saat 18:54’ten sonra ise uzun süre boyunca boşlukta hareket ediyor olacak. Bu zamanın sonrasında emin olmadığınız yerlerden harcama yapmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareket ediyor. Saatler 18:54’ü gösterdiğinde ise yarına kadar hareketine boşlukta devam ediyor. Kendinizle ilgili değişimler yapmakta kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Kova burcunda devam ettiriyor. Saat 18:54 itibariyle uzun bir müddet hareketini boşlukta sürdürüyor. Yeni işlere başlamak için yarına kadar beklemeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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