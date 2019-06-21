Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

20 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda hareket ettiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 itibariyle ise boşluğa giriyor. Şansa ihtiyacım var dediğiniz konular varsa bu saatten önce eyleme geçmelisiniz. Bugünün ise iki farklı önemli olayı var. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcında Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Saatler 18:54 olduğunda ise yarına kadar boşlukta hareketini sürdürüyor. Kariyer hayatınızda neticesiz kalan durumlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, günün başlamasıyla Kova burcunda hareket ediyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun süreliğine boşluğa giriyor. Akademik hayatınızda sonuçlandıramadığınız konular önünüze gelebilir. Tatil planları yapıyorsanız internetten ödeme için yarını bekleyin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, hareketini Kova burcunda sürdürüyor. Saat 18:54 itibariyle ise Ay, yarına kadar hareketini boşlukta sürdürüyor. Finansal işlemleriniz havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Kova burcunda hareket ediyor. 18:54 itibariyle de uzun süreli olarak boşluğa giriyor. Bu zamandan sonra ilişkinizde net cevaplar aradığınız bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Kova burcunda ilerliyor. Saat 18:54 olduğunda Ay, uzun bir müddet hareketini boşlukta sürdürecek. Bu saate kadar ofisteki işlerinizi tamamlamanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız