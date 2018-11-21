Günlük burç yorumları: 21 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:43 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmak arzusu bu enerjinin özünde yer alıyor. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Güvenli bir ortam oluşturmak adına düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:43 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:43 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde güne adım atıyoruz. Huzur veren kişilerle bağlantı kurmaya, gönlümüzü arındırıp canlandırmaya çalışacağız. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. Geleceğe güvenle bakma arzumuz bir hayli yükselecek. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:43 Ay-Boğa burcu geçişiyle günümüz başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar günümüz saat 02:43 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Geleceğimiz veya şu anki durumumuzla alakalı düşündüğümüzde, güvence olgusu ister istemez öne çıkar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:43 Ay-Boğa burcu seyriyle günümüz başlıyor. Huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. Ne kadar çok sevsek de, değer bilmeyen kişilerin peşinden koşmayız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:43 itibariyle etkili olacak Ay-Boğa burcu geçişinde, huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Zor kazandığımızı, birilerinin hafife almasından hoşlanmayacağız ve değerlerimizden ödün vermeyeceğiz. Parasal konular da emniyette olma isteğimiz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız