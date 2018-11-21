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Günlük burç yorumları: 21 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 07:00 | Son Güncelleme

21 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 21 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

21 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:43 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmak arzusu bu enerjinin özünde yer alıyor. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Güvenli bir ortam oluşturmak adına düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:43 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:43 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde güne adım atıyoruz. Huzur veren kişilerle bağlantı kurmaya, gönlümüzü arındırıp canlandırmaya çalışacağız. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. Geleceğe güvenle bakma arzumuz bir hayli yükselecek. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:43 Ay-Boğa burcu geçişiyle günümüz başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar günümüz saat 02:43 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Geleceğimiz veya şu anki durumumuzla alakalı düşündüğümüzde, güvence olgusu ister istemez öne çıkar. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:43 Ay-Boğa burcu seyriyle günümüz başlıyor. Huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. Ne kadar çok sevsek de, değer bilmeyen kişilerin peşinden koşmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:43 itibariyle etkili olacak Ay-Boğa burcu geçişinde, huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Zor kazandığımızı, birilerinin hafife almasından hoşlanmayacağız ve değerlerimizden ödün vermeyeceğiz. Parasal konular da emniyette olma isteğimiz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:43 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Dengesiz bir ilişkide zaman kaybetmekten yana değiliz. Bunları biliyoruz. Ancak gel gör ki, gönlümüze söz geçirmek pek kolay olmuyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:43 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerji bize inandığımız bir şeyden vazgeçmememiz, değerlerimize sahip çıkmamız, kazancımıza göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Huzurumuz kıymetli ve bunu kimsenin bozmasına müsaademiz yok. Maddiyat bir hayli öne çıkacak. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:43 Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerjinin özündeki sağlamlık her alanda hissedilir. Aşka ve hayata bakış açımız sağlamlık ve uzun vadelilik esasına göredir. Bu enerji rahatlatır, sakinleştirir, huzuru bilhassa önemsememizi sağlar. Kişi değerlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:43 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde günümüz başlıyor. Huzurumuzu kaçıracak, güven vermeyen her şeye karşı temkinli ve dikkatliyiz. Güçlü görünmeye çalışacağız. Toplum içindeki konumumuz, insanların bizi takdir edip etmediği, ailemizle olan ilişkimiz tümüyle baş planda yer alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:43 Ay-Boğa burcu geçişiyle güne merhaba diyoruz. Bu enerji, bizi güven, huzur ve uzun ömürlü olana yöneltiyor. Sevdiklerimizi, değerlerimizi önemsiyoruz ve kolumuzun kanadımızın altına almak istiyoruz Boğa burcu günlerinde sınırları aşmak pek mümkün değildir. Kişi içinde bulunduğu her durumun kendisine güven vermesi taraftarıdır. Devamını okumak için tıklayınız

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