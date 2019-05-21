HABER

Günlük burç yorumları 21 Mayıs Salı - Güneş, İkizler burcuna geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 08:35 | Son Güncelleme

21 Mayıs Salı için günlük burç yorumları ile Mayıs ayı burç yorumları yayında. Güneş'in İkizler burcuna geçtiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 21 Mayıs Salı - Güneş, İkizler burcuna geçiyor

20 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Güneş'in İkizler burcuna geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay saat 10:56 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer konularınızın ön planda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün kavuştuğu öğle saatlerinde dileklerinizi çok içten dileyin. Sonrasında Ay-Mars karşıtlığı sebebiyle iş hayatınızda agresif zamanlar geçirmeye açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 10:56 itibariyle Oğlak burcuna giriş yapıyor. Pozitif etkiler aldığınız bir gündesiniz. Olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir. Güneş-Merkür kavuşumunun yaşandığı bugün içerisinde evren sizi çok farklı dinler. Dilek tutmayı unutmayın. Ay ve Mars karşıtlığı sebebiyle eğitim hayatınızda ve seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Maddi konularınıza yoğunlaşacağınız bir gün içerisinde olabilirsiniz. Güneş ve Merkür kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Hayattan ne istiyorsanız çok içten dileyin, gerçek olabilir. Ay’ın Mars’la karşıt olduğu gün içerisinde sağlığınızı tehlikeye atacak işlerden kendinizi sakının. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, 10:56 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Partnerinize yoğunlaşabileceğiniz bir gün olabilir. Bazı şeylerin adını koymak isteyebilirsiniz. Güneş-Merkür kavuşumunun yaşandığı bugün içinize doğanlar gerçek olabilir. Dilekleriniz kabul olabilir. Ay-Mars karşıtlığı ise sevdiğinize karşı agresif çıkışlar yapmanıza zemin hazırlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 10:56’da Oğlak burcuna geçen Ay, bugün psikolojik olarak daha net olmak isteyeceğiniz bir günü karşınıza getirebilir. Hayatınızda artık netleştirmek istediğiniz durumlar olabilir. Güneş-Merkür kavuşumunun oluştuğu gün içinde umutlarınız gerçek olabilir. Ay-Mars karşıtlığı ise sağlık sorunları yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareketini sürdüren Ay, 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda mantığınızı dinleyeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Her şeye analitik baktığınız gibi bugün de duygularınızı bir kenara bırakarak ilişkinize farklı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün kavuştuğu bugün, hayalleriniz gerçek olabilir. Dilek tutmanızda fayda var. Ay-Mars karşıtlığı sebebiyle çocuğunuza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay bugün 10:56 itibariyle Oğlak burcuna giriş yapıyor. Ciddi, sonuç almanız gereken görüşmeleriniz varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Disiplinli tavrınız bulunduğunuz çevrede dikkat çekecektir. Merkür ve Güneş kavuşumu sayesinde bugün aklınızdan geçenler gerçek olabilir. Dilek tutmanız da fayda var. Ay’ın Mars ile yaptığı karşıtlık sebebiyle öğleden sonra iletişim kurarken sert tavırlar sergilemeye açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, hareketini Yay burcunda sürdürüyor. Sizler için maddi kaynaklarınızın öne çıktığı bir gün olabilir. Sabah itibariyle aktif olan Ay’ın Neptün ile sert açısı beklediğiniz paraların ulaşmamasına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay boşluktaki hareketine son verip, saat 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Finansal konularınıza odaklanabilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumunun olduğu bugün evren sizi dinliyor olabilir. Dileklerinizi dileyin. Ay-Mars karşıt açısı sebebiyle paranızı riskli yatırımlarda değerlendirmekten uzak durun. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, 10:56’da Oğlak burcunda hareket etmeye başlıyor. Bu saat sonrasında üstünüzdeki düşük enerji kalkıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, mutlu olacağınız bir günde olabilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumuyla beraber bugün dileklerinizi tüm içtenliğinizle dileyin. Gerçek olma ihtimali yüksek. Ay ve Mars arasındaki karşıtlık ise zaman zaman stresli ve gergin zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Sevdiğinizin kalbini kırmamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün 10:56 itibariyle Ay Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Psikolojik olarak durgun hissedebilirsiniz. Merkür ve Güneş kavuşumu sayesinde dileklerinizin gerçek olabileceğini görebilirsiniz. Ay ve Mars karşıtlığı nedeniyle sağılığınızı ihmal etmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken boşlukta ilerleyen Ay, saatler 10:56 olduğunda Oğlak burcuna geçiyor. Sizler için pozitif bir gün olabilir. Şansınızın açık olduğu anlara şahit olabilirsiniz. Dostlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. Hisleri güçlü bir burç olarak Güneş-Merkür kavuşumunun yaşandığı bugünde dilekleriniz kabul olabilir. Ay’ın Mars ile karşıtlığından dolayı bulunduğunuz çevrede sert tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

20-26 Mayıs haftalık burç yorumları20-26 Mayıs haftalık burç yorumları
2019 nisan ayı burç yorumları2019 nisan ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları güncel burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DGS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

DGS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

Son dakika! Soma'da deprem

Soma'da deprem!

On Numara sonuçları 20 Mayıs: Büyük ikramiye 3'e bölündü

On Numara'da 3 talihli!

İBB'den makam araçlarıyla ilgili iddialara yanıt

İBB'den makam araçlarıyla ilgili iddialara yanıt

50 soba, 21 otomobil, 45 motosiklet! Gören hayran kalıyor

50 soba, 21 otomobil, 45 motosiklet! Gören hayran kalıyor

Manisa’da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Korkunç kaza! Otomobili görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.