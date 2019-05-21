Günlük burç yorumları 21 Mayıs Salı - Güneş, İkizler burcuna geçiyor

20 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Güneş'in İkizler burcuna geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay saat 10:56 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer konularınızın ön planda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün kavuştuğu öğle saatlerinde dileklerinizi çok içten dileyin. Sonrasında Ay-Mars karşıtlığı sebebiyle iş hayatınızda agresif zamanlar geçirmeye açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, saat 10:56 itibariyle Oğlak burcuna giriş yapıyor. Pozitif etkiler aldığınız bir gündesiniz. Olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir. Güneş-Merkür kavuşumunun yaşandığı bugün içerisinde evren sizi çok farklı dinler. Dilek tutmayı unutmayın. Ay ve Mars karşıtlığı sebebiyle eğitim hayatınızda ve seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Maddi konularınıza yoğunlaşacağınız bir gün içerisinde olabilirsiniz. Güneş ve Merkür kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Hayattan ne istiyorsanız çok içten dileyin, gerçek olabilir. Ay’ın Mars’la karşıt olduğu gün içerisinde sağlığınızı tehlikeye atacak işlerden kendinizi sakının. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta hareket eden Ay, 10:56 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Partnerinize yoğunlaşabileceğiniz bir gün olabilir. Bazı şeylerin adını koymak isteyebilirsiniz. Güneş-Merkür kavuşumunun yaşandığı bugün içinize doğanlar gerçek olabilir. Dilekleriniz kabul olabilir. Ay-Mars karşıtlığı ise sevdiğinize karşı agresif çıkışlar yapmanıza zemin hazırlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Saat 10:56’da Oğlak burcuna geçen Ay, bugün psikolojik olarak daha net olmak isteyeceğiniz bir günü karşınıza getirebilir. Hayatınızda artık netleştirmek istediğiniz durumlar olabilir. Güneş-Merkür kavuşumunun oluştuğu gün içinde umutlarınız gerçek olabilir. Ay-Mars karşıtlığı ise sağlık sorunları yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta hareketini sürdüren Ay, 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda mantığınızı dinleyeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Her şeye analitik baktığınız gibi bugün de duygularınızı bir kenara bırakarak ilişkinize farklı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün kavuştuğu bugün, hayalleriniz gerçek olabilir. Dilek tutmanızda fayda var. Ay-Mars karşıtlığı sebebiyle çocuğunuza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay bugün 10:56 itibariyle Oğlak burcuna giriş yapıyor. Ciddi, sonuç almanız gereken görüşmeleriniz varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Disiplinli tavrınız bulunduğunuz çevrede dikkat çekecektir. Merkür ve Güneş kavuşumu sayesinde bugün aklınızdan geçenler gerçek olabilir. Dilek tutmanız da fayda var. Ay’ın Mars ile yaptığı karşıtlık sebebiyle öğleden sonra iletişim kurarken sert tavırlar sergilemeye açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, hareketini Yay burcunda sürdürüyor. Sizler için maddi kaynaklarınızın öne çıktığı bir gün olabilir. Sabah itibariyle aktif olan Ay’ın Neptün ile sert açısı beklediğiniz paraların ulaşmamasına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay boşluktaki hareketine son verip, saat 10:56’da Oğlak burcuna geçiyor. Finansal konularınıza odaklanabilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumunun olduğu bugün evren sizi dinliyor olabilir. Dileklerinizi dileyin. Ay-Mars karşıt açısı sebebiyle paranızı riskli yatırımlarda değerlendirmekten uzak durun. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay, 10:56’da Oğlak burcunda hareket etmeye başlıyor. Bu saat sonrasında üstünüzdeki düşük enerji kalkıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, mutlu olacağınız bir günde olabilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumuyla beraber bugün dileklerinizi tüm içtenliğinizle dileyin. Gerçek olma ihtimali yüksek. Ay ve Mars arasındaki karşıtlık ise zaman zaman stresli ve gergin zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Sevdiğinizin kalbini kırmamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız