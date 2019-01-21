Günlük burç yorumları 21 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

21 Ocak Pazartesi günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu 06:54 itibariyle Aslan burcuna geçen Ay, gün boyunca aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili konularda gerginlik yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bazen sinirlerinize hakim olmak zor olsa da, bugün sert tepki vermekten kaçının. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Ay’ın açısız ilerlediği 06:54’ye kadar kararsız durumlar yaşayabilirsiniz. Bu saat itibariyle Ay, Aslan burcuna geçiyor ve akabinde kanlı ay tutulması gerçekleşiyor. Bugün herkes için gergin ve stresli bir zaman dilimi olacak. Özellikle aile bireylerine karşı tutumunuzda kırıcı olmamaya özen gösterin. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay, 06:54’te Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra da kanlı Ay tutulması meydana geliyor olacak. Sizler özellikle iletişim kurarken bugün çok dikkatli olmalısınız. Söyledikleriniz çok yanlış anlaşılabilir. Herkesin de sizin gibi gergin olacağını unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay 06:54’ye kadar boşlukta ilerledikten sonra sizin burcunuza geçiş yapıyor. Saatler 08:15 olduğunda burcunuzda 0 derecede kanlı Ay tutulması gerçekleşiyor. Bugün en çok bu gergin enerjiyi hissedeceklerden biri de siz olabilirsiniz. Her konuda önünüze engeller, aksilikler çıksa da bunların geçici bir durum olduğunu unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu 06:54 itibariyle boşluktaki hareketini sonlandıran Ay, Aslan burcuna geçiyor. Sağlığınıza çok önem vermeniz gereken bir gündesiniz. Beklenen kanlı Ay tutulması sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Sert etkileri herkes gibi siz de alıyorsunuz. Evliliğinizde ve ilişkinizde tansiyonun yükseldiği tartışmalara girebilirsiniz. Söylediklerinizi bu sefer partneriniz anlayışla karşılamayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu 06:54’ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Daha sonra Aslan burcuna geçtiğinde kanlı Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma kariyer konularınıza vurgu yapıyor olacak. Ofis ortamında sinirlerinize hakim olmanız gereken bir gündesiniz. Verdiğiniz ani tepkiler tansiyonun artmasına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay, 06:54’ye kadar boşlukta ilerliyor. Bu zaman sonrasında Aslan’daki hareketine devam ederken kanlı Ay tutulması gerçekleşiyor. Her burç gibi sizler de stresli bir gün yaşayabilirsiniz. Özellikle seyahat ediyorsanız her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. Akademik konularda beklemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda aklınızda yeni bir eğitime başlama planı olabilir. Gerek akademik gerekse bir hobi olarak böyle bir yeniliğe ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Paranıza önem vereceğiniz bir gündesiniz. Gelecekteki hedefleriniz için bugün biraz daha az harcamaya özen gösterebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Boşlukta ilerleyen Ay, 06:54 itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Bu saat sonrasında ilerlemesine devam ederken 08:15’te tam Ay tutulması gerçekleşiyor. Sizlerin maddi konularda dikkatli olması gereken bir gün olacak. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Güne boşlukta ilerleyerek seyreden Ay, 06:54 itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Yaklaşık 90 dakika sonra kanlı Ay tutulması meydana gelmiş olacak. Sizlerin özellikle ilişki ve evlilik konularında sakin olmanız gereken bir gün. Devamını okumak için tıklayınız