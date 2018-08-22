Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak seyriyle başlıyoruz. Görevimiz, toplumsal rolümüz ne ise, ona göre hareket etmek durumundayız. Kısacası pek özgür değiliz. Sorumluluklarımızı görmezden gelemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Saat 13:36 Ay-Venüs görünümü, herhangi bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz gerektiğini işaret eder. Eğer yaptığınız işten, savunduğunuz davanızdan, haklı olduğunuz meseleden eminseniz, korku ve endişe duymanıza gerek yoktur. Ancak ayarı iyi tutturmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler bayramın ikinci günü, dün olduğu gibi Ay-Oğlak seyir etkinliğinde karşılıyoruz. Güvenliğimiz son derece önemli. Yılmak, pes etmek, dünyanın sonu geldiğini düşünmek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler dün olduğu gibi bugün de Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ikinci gününe adım atıyoruz. Eğer kökleri sağlam bir beraberlik ise, güven duygusuyla hareket etmeniz kolaydır. Eğer yalnızsanız, bir miktar karamsar düşünmeniz mümkündür. Eğer yeni birisiyle tanıştıysanız sağlam ve tutarlı biri olmasını dilersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak geçişiyle adım atıyoruz. Hayatın sorumluluk yükleyen, bizi baskı altına alan yüzünden pek hoşlanmıyoruz. Kim olduğumuzu, nelere sahip olduğumuzu düşünmek bizi yorabilir. Biz de hayatın güzelliklerini yaşamaktan yanayız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak burcu geçişiyle merhaba diyoruz. Değer verdiğimiz her şey bizim için kıymetli. Ailemiz, sevdiklerimiz önemli. Bayramın kendi içindeki güzelliğinin yanı sıra, Ay-Oğlak geçişinin ciddiyeti de gün boyu hakim olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler dünden bu yana etkili Ay-Oğlak burcu seyriyle bayramın ikinci gününe adım atacağız. Sorumluluklar, iş hayatı, evimiz, ailemiz türlü görevlerimiz tarafından çevriliyiz. En azından bayramı fırsat bilip dinlenmekte fayda görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, bayramın ikinci gününü Ay-Oğlak burcu geçişiyle selamlıyoruz. Biraz tedirgin belli bir mesafe koyarak iletişimde bulunmayı tercih edebiliriz. Ne bizi yanlış anlasınlar ne de biz yanlış anlayalım isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, bayramın ikinci gününü, dün olduğu gibi Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Maddi ve manevi anlamdaki huzuru, dışarıdan değil, bilhassa kendi içimizde sağlamaya çalışmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar dünden bu yana burcunuzda ilerleyen Ay, bayramın ikinci gününde de etkili olacak. samimi veya neşeli tarzda ilişki kurmasanız da, güvenilir havanızla çevreniz üzerinde tesiriniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 13:36 Ay-Venüs görünümü, her şeyi kontrol edemeyeceğimizi bilerek kendimizi rahatlatmakta yarar var. Diyeceksiniz ki, bu beni rahatlatmaz. Peki, o zaman saatlerce düşünüp kendimizi mi yoralım. Tam tersine, dış dünya ile barışık olalım ve karamsar düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 13:36 Ay-Venüs görünüm etkisinde, yaşça büyük, aklı başında kişilerle dostluğunuza özel verirsiniz. Ancak sadece kendi çıkarını düşünen kişiler canınızı bir hayli sıkar. Hayat herkes için güvenli ve huzurlu bir yer olmalı diyerek etrafınızdaki insanlara serzenişte bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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