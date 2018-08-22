HABER

Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 06:57 | Son Güncelleme

22 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak seyriyle başlıyoruz. Görevimiz, toplumsal rolümüz ne ise, ona göre hareket etmek durumundayız. Kısacası pek özgür değiliz. Sorumluluklarımızı görmezden gelemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Saat 13:36 Ay-Venüs görünümü, herhangi bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz gerektiğini işaret eder. Eğer yaptığınız işten, savunduğunuz davanızdan, haklı olduğunuz meseleden eminseniz, korku ve endişe duymanıza gerek yoktur. Ancak ayarı iyi tutturmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler bayramın ikinci günü, dün olduğu gibi Ay-Oğlak seyir etkinliğinde karşılıyoruz. Güvenliğimiz son derece önemli. Yılmak, pes etmek, dünyanın sonu geldiğini düşünmek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler dün olduğu gibi bugün de Ay-Oğlak burcu geçişiyle bayramın ikinci gününe adım atıyoruz. Eğer kökleri sağlam bir beraberlik ise, güven duygusuyla hareket etmeniz kolaydır. Eğer yalnızsanız, bir miktar karamsar düşünmeniz mümkündür. Eğer yeni birisiyle tanıştıysanız sağlam ve tutarlı biri olmasını dilersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak geçişiyle adım atıyoruz. Hayatın sorumluluk yükleyen, bizi baskı altına alan yüzünden pek hoşlanmıyoruz. Kim olduğumuzu, nelere sahip olduğumuzu düşünmek bizi yorabilir. Biz de hayatın güzelliklerini yaşamaktan yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar bayramın ikinci gününe dün olduğu gibi Ay-Oğlak burcu geçişiyle merhaba diyoruz. Değer verdiğimiz her şey bizim için kıymetli. Ailemiz, sevdiklerimiz önemli. Bayramın kendi içindeki güzelliğinin yanı sıra, Ay-Oğlak geçişinin ciddiyeti de gün boyu hakim olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler dünden bu yana etkili Ay-Oğlak burcu seyriyle bayramın ikinci gününe adım atacağız. Sorumluluklar, iş hayatı, evimiz, ailemiz türlü görevlerimiz tarafından çevriliyiz. En azından bayramı fırsat bilip dinlenmekte fayda görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, bayramın ikinci gününü Ay-Oğlak burcu geçişiyle selamlıyoruz. Biraz tedirgin belli bir mesafe koyarak iletişimde bulunmayı tercih edebiliriz. Ne bizi yanlış anlasınlar ne de biz yanlış anlayalım isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, bayramın ikinci gününü, dün olduğu gibi Ay-Oğlak burcu geçişiyle karşılıyoruz. Maddi ve manevi anlamdaki huzuru, dışarıdan değil, bilhassa kendi içimizde sağlamaya çalışmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar dünden bu yana burcunuzda ilerleyen Ay, bayramın ikinci gününde de etkili olacak. samimi veya neşeli tarzda ilişki kurmasanız da, güvenilir havanızla çevreniz üzerinde tesiriniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 13:36 Ay-Venüs görünümü, her şeyi kontrol edemeyeceğimizi bilerek kendimizi rahatlatmakta yarar var. Diyeceksiniz ki, bu beni rahatlatmaz. Peki, o zaman saatlerce düşünüp kendimizi mi yoralım. Tam tersine, dış dünya ile barışık olalım ve karamsar düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 13:36 Ay-Venüs görünüm etkisinde, yaşça büyük, aklı başında kişilerle dostluğunuza özel verirsiniz. Ancak sadece kendi çıkarını düşünen kişiler canınızı bir hayli sıkar. Hayat herkes için güvenli ve huzurlu bir yer olmalı diyerek etrafınızdaki insanlara serzenişte bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları 222 ağustos 2018 irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

Çanakkale'de ev yangını! 5 yaşındaki küçük Tuğba kurtarılamadı

Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu

Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.