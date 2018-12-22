Günlük burç yorumları: 22 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Aralık Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları ve Yengeç burcundaki dolunayın burçlara etkisi... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, geçmişle alakalı meseleleri, çocukluğumuzdan bu yana yaşananları, kırılgan yanlarımızı yüzeye çıkarıyor. Hassasız. Özellikle çevremizdeki insanların iyi niyetimizi kullandıklarına şahit olmak bizi üzüyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz dedirtiyor. Bir de buna Mars-Balık geçişinin yarattığı gelgitli hareketleri ekleyince kendimizi güvensiz, çaresiz ve yalnız bırakılmış hissediyoruz. Peki ne yapacağız? Böyle bir durumu kabul mü edeceğiz. Tabii ki hayır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, şu andaki koşullar sizi pek tatmin etmez. Bir güven arayışı içindesiniz. Günlük hayatta karşılaşılan zorluklar, çevresel faktörler, yaşadığınız şehir, ülke ve insanlar üzerinize geliyor gibidir. Aslında alıştığınız bu düzenden ayrılmak pek kolay değildir. Belki de bu yüzden kendinizi bir kısır döngü içinde hissedersiniz. Sürekli bir şikayet hali, önyargılı düşünceler, hassasiyet ve sonunda gereksiz zaman kayıpları. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, parayı güvence aracı olarak bir hayli vurguluyor. Cebimizde yoksa para, güvensiz ve bir hayli ürkeğiz. Kişisel anlamda kazanç ve kayıp hesabı yapıyoruz ve işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almanın yollarını bulma telaşındayız. Kredi ödemeleri, kartlar, borçlar, alınanla verilen arasındaki farklar bizi yoruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 22 Aralık saat 20:49 burcunuzda oluşacak Dolunay, insanın önce kendisinin farkında olması gerektiğini, güven olgusunun ancak böyle sağlanacağını işaret ediyor. Yengeçler bir hayli hassaslar ve oldukça kırılgan. Ancak bunun ardında yatan nedenleri tespit etmek lazım. Beden-zihin sağlığımızla ilgili bir rahatsızlık, iş hayatı veya son zamanda yaşanan bir sorun sizi yormuş, üzmüş olabilir. Belki de, sizden gizlenen bir şeyi öğrenmiş olabilirsiniz. Bu da ilişkiyi yıpratabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, fiziksel ve ruhsal anlamda sağlığımızı, sosyal ilişkilerimizi, hedeflerimizi gerçekçi bir şekilde görmemizi sağlayacak. İnsan bazen öyle zorlanıyor ki, birileri veya bir nedenle kendini cenderede hissediyor. İş ortamı, yaşanan yer, koşullar, finansal sıkıntılar bizi dış dünyadan uzaklaştırıp bir tür inzivaya çekiyor. Tabii ki Güneşin insanlarının Yengeç dolunaylarında yaşadıkları hemen hemen aynı döneme denk gelir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, ileri hamlelerin ancak siz buna hazır olduğunuzda atılacağını, kimseye değil önce kendinize güvenmeniz gerektiğini işaret ediyor. Dış dünya üzerinize geliyorsa, ruhunuzda var olan gücü açığa çıkarmalısınız. Kararlı ve organize şekilde ilerlerseniz başarılı olursunuz. Şu sıralarda Mars-Balık burcunda ilerlediği için, birileri bizim arzu etmediğimiz şekilde ve oldukça kafa karıştırıcı tarzda hareket edebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, iş hayatımız veya dış dünyadaki yerimiz, hedefimiz, sorumluluklarımız yönünde hassasiyet yaratabilir. Duygusal düşünmek zamanı değil. Çünkü bir yol ayrımı, bir tercih veya bir gelişme söz konusu. Burada önemli olan sizin kararlı, cesur olmanız ve mevcut şartların farkında olarak önünüze bakmanızdır. Bu sorumluluktan kaçamayız. Mars-Balık burcunda ilerliyor. Gelgitli ruh halleri belki de önünüzü görmenize engel oluyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, mevcut şartlara göre yaşamanın zorlaştığını, bir arayışın söz konusu olduğunu işaret ediyor. Bu finansal açıdan rahatlamak, güvence elde etmek amaçlı da olabilir. Eğitim, iş veya ilişki nedeniyle de bir değişikliğin göstergesi de olabilir. Burada önemli olan, sorumluluk almak, buna açık olmak, kendimizi geliştirmektir. İşlemeyen, bir şey kazandırmayan, başkalarına ihtiyaç duymanıza neden olan şartlardan kurtulmak, kendinizi geliştirmek önemli. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, sadece finansal konularda değil, ilişki, ailevi, çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili meseleleri de gündeme taşıyor. Belki bir borç veya alacak meselesi, ailenize ait bir mal veya mülkün paylaşımı, giderlerin artışı, ödemelerin sıkıştırması şeklinde durumlar yaşanabilir. Eğer kredi çekmeyi düşünüyorsanız bunu tavsiye etmiyorum. Bir yere taşınmayı istiyorsanız bunu çok iyi düşünün. Hani güçlü olmak gerekiyorsa, bu Dolunayda evet kendinize güvenmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız