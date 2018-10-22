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Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

22 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yenilik anlamındaki her şeyin dikkatli şekilde gözden geçirilmesinin önemi büyüktür. Eğer işinizi bir ekip ile yürütüyorsanız herhangi bir sorun çıkar mı, neler eksik bir bakmak gerekiyor. Gecikmeler, ufak tefek aksilikler doğal sayılmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yeni bir şey yapmak istediğinizde, şartlar müsait değilse bu saatler arasında karar vermeyiniz. Sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yardımlaşma, olumlu düşünme, sanatsal çalışmalar için bu süre gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Parasal konularda çok dikkatli hareket etmek gerekir. Engellemeler veya gecikmeler yaşanması doğaldır. Özellikle yakın çevrenizle alakalı sorunlar olabilir. Söylediklerinizin yanlış yorumlanması sizi üzebilir. Birilerinin sizi güçsüz bulması keyfinizi kaçırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. İş, para ve ilişki konularında yeni bir karar verirken çok iyi düşünelim. Ölçelim, artı ve eksileriyle gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yarım kalan işlerimizi bitirelim. Ben boşluk etkisini, bir uyarı olarak kabul ediyorum. Gözden kaçan bir şeyleri görebilmemiz, bir yanlışı düzeltebilmemiz mümkün olur. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Dilediğimiz gibi hareket etmemiz, kararlar almamız, yenilikleri uygulamamız sakıncalı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Terslikle karşılaştığınızda dünyanın sonu gelmiş gibi düşünmeyiniz. İnancımız ve kendimize olan güvenimiz, sabrımız bizleri her türlü olumsuz düşünceden ve zarardan koruyabilecek kadar güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Acil karar vermemek, önyargılı olmamak, anlamak, dinlemek en güzeli. Ancak, ters insanlara, iyilikten anlamayan kişilere karşı da dikkat edeceğiz. Mesafemizi koyacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Düşünmeden karar vermeyelim. Bir gecikme yaşanırsa, bir zorluk olursa hemen moralimizi bozmayalım. Bir daha gözden geçirelim. Dışarı çıkalım, yürüyüş yapalım, sevdiklerimizle sohbet edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Başkalarının duygularına, davranışlarına dikkat etmek, empatide bulunmak, sezgilerimizi ve iç sesimizi dinlemek, elden geldiğince özverili davranmak kısaca egomuzu aşmak sayesinde rahatlayabiliriz. Kararsızlık, belirsizlik ve durumları net olarak göremediğimizde şöyle bir kenara çekilerek olan bitene bakmakta fayda var. Duygusal kararlar verme eğiliminde bir gündeyiz. Özellikle maddi konularda hesabımızı bilmemiz, acil bir gereksinim olmadıkça bütçemizi zorlamamamız gayet önemli. Bunları gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Her türlü yenilik anlamındaki işlerinizi gözden geçirmek, kendinizi gözlemlemek, etrafınızdaki dünyayı izlemek, tedbirli olmak son derece faydalı. Yapmayı düşündüklerimizle alakalı araştırma yapmak, ek bilgiler öğrenmek, kendimizi ruhsal manada sakinleştirecek uğraşılara yer vermek boşluk süresince gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız

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