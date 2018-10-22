Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yenilik anlamındaki her şeyin dikkatli şekilde gözden geçirilmesinin önemi büyüktür. Eğer işinizi bir ekip ile yürütüyorsanız herhangi bir sorun çıkar mı, neler eksik bir bakmak gerekiyor. Gecikmeler, ufak tefek aksilikler doğal sayılmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yeni bir şey yapmak istediğinizde, şartlar müsait değilse bu saatler arasında karar vermeyiniz. Sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yardımlaşma, olumlu düşünme, sanatsal çalışmalar için bu süre gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Parasal konularda çok dikkatli hareket etmek gerekir. Engellemeler veya gecikmeler yaşanması doğaldır. Özellikle yakın çevrenizle alakalı sorunlar olabilir. Söylediklerinizin yanlış yorumlanması sizi üzebilir. Birilerinin sizi güçsüz bulması keyfinizi kaçırabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. İş, para ve ilişki konularında yeni bir karar verirken çok iyi düşünelim. Ölçelim, artı ve eksileriyle gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yarım kalan işlerimizi bitirelim. Ben boşluk etkisini, bir uyarı olarak kabul ediyorum. Gözden kaçan bir şeyleri görebilmemiz, bir yanlışı düzeltebilmemiz mümkün olur. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Dilediğimiz gibi hareket etmemiz, kararlar almamız, yenilikleri uygulamamız sakıncalı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Terslikle karşılaştığınızda dünyanın sonu gelmiş gibi düşünmeyiniz. İnancımız ve kendimize olan güvenimiz, sabrımız bizleri her türlü olumsuz düşünceden ve zarardan koruyabilecek kadar güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, Saat 02:47-09:58 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Acil karar vermemek, önyargılı olmamak, anlamak, dinlemek en güzeli. Ancak, ters insanlara, iyilikten anlamayan kişilere karşı da dikkat edeceğiz. Mesafemizi koyacağız. Devamını okumak için tıklayınız