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Günlük burç yorumları: 22 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:36 | Son Güncelleme

22 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 22 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkinizle ilgili konularda partnerinizin de fikirlerini almak yararlı olur. Ortaklaşa düşünme zamanı da diyebiliriz. Kararlar alınabilir ve sorunlar varsa bunlar birlikte çözüme kavuşturulur. Eğer partnerimizle yeni tanışmışsak, en önemli konu birbirinizi tanımanız ve özellikle fikirlerinizi net ve açık bir şekilde iletmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bir taraftan işlerimizi hızlı biçimde yoluna koyacak, akıllıca hareket edecek, derleyip toparlayacağız. Diğer taraftan, aynı ortamda yaşadığımız kişilerle nazik bir üslup içinde iletişimde bulunacağız. Yeteneklerimizi geliştirmek adına kurs görebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Aşk hayatımızda iletişim ve paylaşımın önemi belirginleşiyor. Kendimizi hoş, uyumlu, nazik ve kibar bir şekilde ifade edeceğiz. Bir problem olduğunda tartışmak yerine çözümlemek isteyeceğiz. Kaba saba sözlerden hiç hoşlanmayacağız. Güzel sözler duymak, dengeli ve huzurlu ortamlarda bulunmak bize keyiflendirecek. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Ev içindeki iletişim dengeli ve ölçülü olmak zorunda. Bir yandan akıllıca yuvanızın iç dengelerini yerli yerinde tutmak diğer yandan güzellikten, barıştan, sevgiden söz etmek gerekiyor. Ancak bunun tek taraflı değil, el birliğiyle halledilmesi lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu çevremizle olan iletişimi hoş ve paylaşımcı hale getiriyor. Hem yakınlarımızla sıkça görüşeceğiz hem de kardeşlik, sevgi, uyum ve güzellikten yana olacağız. Değerlerimizin önemini bilerek, kiminle nasıl konuşmak ve nasıl anlaşmak gerektiğinin farkında olacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda kazanç evinizde etkili olacak. Kaliteyi önemseyeceğiz. Kariyer hayatımızı, maddi yönden ilişkilerimizi gözden geçireceğiz, temaslarda bulunacağız. İletişim önemli. İşimizi bileceğiz Nabza göre şerbet vermek vaktidir. Maddi konularda da etkili olan Merkür-Terazi geçişi, görüşmelerin başarılı geçeceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınız ve çevre ilişkilerinde size yeni kapılar açabilir. Hangi konuda yetenekli veya tecrübeli iseniz, o alanla ilgili temaslarda bulunursunuz. Nezaketiniz başkaları tarafından çok beğenilir. Eğer mesleğiniz sanatsal alanda ise, size yeni bir teklif sunabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkilerimizi her açıdan ele almakta yarar var. İstediğimiz gibi ilerlemeyen, birlik ve beraberlik bilinci olmayan bir ilişkinin bizim içimizde yarattığı bir denge problemi olabilir. Bir taraf daha fazla sevgi doluyken, öteki taraf biraz daha kendini düşünüyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Fikirlerimizi dile getirip, insanların hakkımızda ne düşündüğünü öğrenmek isteyeceğiz. Sohbet etmek, yazışmak, düşünce alışverişinde bulunmak hoşumuza gidebilir. Dostlarımızla bir araya gelmek, çeşitli etkinliklere katılmak, sanatla alakalı mekanlarda bulunmak faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İş hayatında veya genel anlamda iletişimi önemsemek gerekiyor. Hem fikir alışverişlerinde bulunalım hem de tarafsız şekilde düşünelim. Bunu yapmak kolay mıdır? Bir Oğlak zaten kimseyle çok içli dışlı olmadığından, ayarını bilecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, çevremizde bulunan kişilerle bağlantımızı güçlendirebiliriz. Kendimize güvenimiz artar. Bilgi ve tecrübelerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla insanlara sunabiliriz. Bu dönemde eğitimden kültür hayatına, sanatsal çevrelerden iş hayatına kadar geniş bir alanda birçok kişiyle irtibatta bulunuruz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Kazancımızla ilgili konuları gözden geçirme ve hesaplamalarda bulunma zamanıdır. Eğer bir ortaklık ilişkimiz varsa, artı ve eksi anlamında analizde bulunma vaktidir. Sözleşme maddelerine uygun davranılıyor mu, anlaşmazlıklar var mı? Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Eylül haftalık burç yorumları17-23 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
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