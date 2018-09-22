Günlük burç yorumları: 22 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkinizle ilgili konularda partnerinizin de fikirlerini almak yararlı olur. Ortaklaşa düşünme zamanı da diyebiliriz. Kararlar alınabilir ve sorunlar varsa bunlar birlikte çözüme kavuşturulur. Eğer partnerimizle yeni tanışmışsak, en önemli konu birbirinizi tanımanız ve özellikle fikirlerinizi net ve açık bir şekilde iletmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bir taraftan işlerimizi hızlı biçimde yoluna koyacak, akıllıca hareket edecek, derleyip toparlayacağız. Diğer taraftan, aynı ortamda yaşadığımız kişilerle nazik bir üslup içinde iletişimde bulunacağız. Yeteneklerimizi geliştirmek adına kurs görebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Aşk hayatımızda iletişim ve paylaşımın önemi belirginleşiyor. Kendimizi hoş, uyumlu, nazik ve kibar bir şekilde ifade edeceğiz. Bir problem olduğunda tartışmak yerine çözümlemek isteyeceğiz. Kaba saba sözlerden hiç hoşlanmayacağız. Güzel sözler duymak, dengeli ve huzurlu ortamlarda bulunmak bize keyiflendirecek. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Ev içindeki iletişim dengeli ve ölçülü olmak zorunda. Bir yandan akıllıca yuvanızın iç dengelerini yerli yerinde tutmak diğer yandan güzellikten, barıştan, sevgiden söz etmek gerekiyor. Ancak bunun tek taraflı değil, el birliğiyle halledilmesi lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu çevremizle olan iletişimi hoş ve paylaşımcı hale getiriyor. Hem yakınlarımızla sıkça görüşeceğiz hem de kardeşlik, sevgi, uyum ve güzellikten yana olacağız. Değerlerimizin önemini bilerek, kiminle nasıl konuşmak ve nasıl anlaşmak gerektiğinin farkında olacağız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda kazanç evinizde etkili olacak. Kaliteyi önemseyeceğiz. Kariyer hayatımızı, maddi yönden ilişkilerimizi gözden geçireceğiz, temaslarda bulunacağız. İletişim önemli. İşimizi bileceğiz Nabza göre şerbet vermek vaktidir. Maddi konularda da etkili olan Merkür-Terazi geçişi, görüşmelerin başarılı geçeceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınız ve çevre ilişkilerinde size yeni kapılar açabilir. Hangi konuda yetenekli veya tecrübeli iseniz, o alanla ilgili temaslarda bulunursunuz. Nezaketiniz başkaları tarafından çok beğenilir. Eğer mesleğiniz sanatsal alanda ise, size yeni bir teklif sunabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkilerimizi her açıdan ele almakta yarar var. İstediğimiz gibi ilerlemeyen, birlik ve beraberlik bilinci olmayan bir ilişkinin bizim içimizde yarattığı bir denge problemi olabilir. Bir taraf daha fazla sevgi doluyken, öteki taraf biraz daha kendini düşünüyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Fikirlerimizi dile getirip, insanların hakkımızda ne düşündüğünü öğrenmek isteyeceğiz. Sohbet etmek, yazışmak, düşünce alışverişinde bulunmak hoşumuza gidebilir. Dostlarımızla bir araya gelmek, çeşitli etkinliklere katılmak, sanatla alakalı mekanlarda bulunmak faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İş hayatında veya genel anlamda iletişimi önemsemek gerekiyor. Hem fikir alışverişlerinde bulunalım hem de tarafsız şekilde düşünelim. Bunu yapmak kolay mıdır? Bir Oğlak zaten kimseyle çok içli dışlı olmadığından, ayarını bilecektir. Devamını okumak için tıklayınız