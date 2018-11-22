Günlük burç yorumları: 22 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, ailemiz başta olmak üzere başkalarıyla olan ilişkilerimizi karşılıklı paylaşım ve olumlu hislerle kucaklama isteğimizdir Bu kendimizi her anlamda güvende hissettirir. Böyle bir arzu duyarız, böyle olmasını dileriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, özel hayatınızda ve başkalarıyla ilişkinizde uyum-paylaşım ve empatide bulunmanın önemini vurguluyor. Siz de böyle olmasını dilersiniz. Duygularınızı ifade edeceğiniz ve sizi kalben anlayacak, değerlerinize önem verecek kişilerle görüşmeyi, bağlantı kurmayı istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, düzenlemesi adına yapılacak girişimleri gösteriyor. Maddi açıdan rahatlamak, huzurlu bir ortamda yaşamak arzusu duyuyoruz. Bunun için üstümüze düşeni yaparız. Başkalarının da buna destek vermesini isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, sevdiklerimize olan düşkünlüğümüzü ve onları koruma arzumuzu işaret ediyor. Oldukça tutkuluyuz. Kaybetmek istemeyiz. Çocuklarımız gözümün bebeğidir. Çocuk sahibi olmak isteyenler, bu görünüm sayesinde tedaviye başlarlar, daha önce başlamış tedaviler olumlu sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, arzu ve isteklerimizi ne pahasına olursa olsun elde etmekten yana olduğumuzu gösteriyor. Bizim için aile, yuva, birlik ve beraberlik çok önemli. Değerlerimizi koruyacağız. Kendimizi her konuda güvende hissetmek elimizden geleni yapacağız. Hassasız ve son derece duyarlıyız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, geleceğe dönük düşünmenin, buna göre girişimde bulunmanın ve başarılı sonuçların göstergesidir. Gelişime önem veririz. Gerek sosyal hayatımızda gerekse yakınlarımızla ilgili konularda duyarlıyız. Değerlerimize sahip çıkacağız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, maddi konular başta olmak üzere her alanda çıkarlarımıza uygun işbirliğinde bulunabiliriz. Ailemiz, sevdiklerimiz bizim için kıymetlidir. Onların bize karşı sevgi dolu olmalarını, sahip çıkmalarını ve değerlerimize önem vermelerini bekleriz. Bu yöndeki gelişmelere ihtiyaç duyarız. Devamını okumak için tıklayınız