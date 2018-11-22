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Günlük burç yorumları: 22 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 06:56 | Son Güncelleme

22 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 22 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, ailemiz başta olmak üzere başkalarıyla olan ilişkilerimizi karşılıklı paylaşım ve olumlu hislerle kucaklama isteğimizdir Bu kendimizi her anlamda güvende hissettirir. Böyle bir arzu duyarız, böyle olmasını dileriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, özel hayatınızda ve başkalarıyla ilişkinizde uyum-paylaşım ve empatide bulunmanın önemini vurguluyor. Siz de böyle olmasını dilersiniz. Duygularınızı ifade edeceğiniz ve sizi kalben anlayacak, değerlerinize önem verecek kişilerle görüşmeyi, bağlantı kurmayı istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, düzenlemesi adına yapılacak girişimleri gösteriyor. Maddi açıdan rahatlamak, huzurlu bir ortamda yaşamak arzusu duyuyoruz. Bunun için üstümüze düşeni yaparız. Başkalarının da buna destek vermesini isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, sevdiklerimize olan düşkünlüğümüzü ve onları koruma arzumuzu işaret ediyor. Oldukça tutkuluyuz. Kaybetmek istemeyiz. Çocuklarımız gözümün bebeğidir. Çocuk sahibi olmak isteyenler, bu görünüm sayesinde tedaviye başlarlar, daha önce başlamış tedaviler olumlu sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, arzu ve isteklerimizi ne pahasına olursa olsun elde etmekten yana olduğumuzu gösteriyor. Bizim için aile, yuva, birlik ve beraberlik çok önemli. Değerlerimizi koruyacağız. Kendimizi her konuda güvende hissetmek elimizden geleni yapacağız. Hassasız ve son derece duyarlıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, geleceğe dönük düşünmenin, buna göre girişimde bulunmanın ve başarılı sonuçların göstergesidir. Gelişime önem veririz. Gerek sosyal hayatımızda gerekse yakınlarımızla ilgili konularda duyarlıyız. Değerlerimize sahip çıkacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, maddi konular başta olmak üzere her alanda çıkarlarımıza uygun işbirliğinde bulunabiliriz. Ailemiz, sevdiklerimiz bizim için kıymetlidir. Onların bize karşı sevgi dolu olmalarını, sahip çıkmalarını ve değerlerimize önem vermelerini bekleriz. Bu yöndeki gelişmelere ihtiyaç duyarız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, sizi her alanda güçlendirici adımların atılmasını, girişimlerde başarılı olunmasını sağlayan güçlü bir etkidir. Değerlerinizi savunursunuz, başkalarının da buna saygı göstermesini beklersiniz. Bu konuda sizi memnun edici gelişmeler yaşanır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, sizi rahatsız eden ve oldukça üzen bir takım olayları kendi içinizde sorgularsınız. Değerlerinize saygı gösterilmesini beklersiniz. Menfaatçi olmayan, size sevgiyle yaklaşan insanlarla olmayı tercih edersiniz. Eğer sorunlar varsa, bunların ancak dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla çözüleceğini düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, birlik ve bütünlük duygusuyla hareket eden ve paylaşıma önem veren kişilerle bir arada yaşamak arzunuzu işaret ediyor. Değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Başkalarının da buna saygı göstermesini bekliyorsunuz. Bu arzunuza uygun olumlu gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, iş hayatında veya günlük yaşamınızda dayanışma, birlik ve bütünlük içinde hareket etme arzunuzu işaret ediyor. Böyle bir ortamda yaşamak veya çalışmak istersiniz. Zorluklarla mücadele edebilme gücünüz buna bağlıdır. Sıradan, verimsiz ve güven vermeyen işlerden uzak durursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:28 Güneş-Kuzey düğüm görünümü, gayet olumludur. Değerlerinize sahip çıkarsınız. Sevdiklerinizi korur ve kollarsınız. Birlik ve beraberliğin insanı geliştirdiğini, büyüttüğünü bilirsiniz. Bu görünüm farkındalık yaratır. Başkalarının duygularını, değerlerini önemsemenin göstergesidir. Onlar da size aynı şekilde yaklaşırlar. Devamını okumak için tıklayınız

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