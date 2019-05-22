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Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

22 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları ile Mayıs ayı burç yorumları yayında. Ay ve Neptün arasında güzel bir açının olduğu bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

22 Mayıs Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Neptün arasında olumlu bir açının olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Kariyer hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Yöneticinizle beraber yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Ay’ın Neptün ile kurduğu güzel kontak sayesinde hayal ettiğiniz iş teklifi kapınızı çalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Oğlak burcunda hareket ediyor. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz vaktinizi alabilir. Ay’ın Neptün ile oluşturduğu güzel görünüm hislerinizin güçlü olacağı bir güne işaret ediyor. Bugün mantığınız yerine iç sesinizi dinlemek size çıkış yolunu gösterecektir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Maddiyatınıza önem göstermeniz gereken bir gün geçirebilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki pozitif görünümle beraber beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Eşinizden de destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine tüm gün boyunca Oğlak burcunda devam ediyor. İlişki ve evlilik konularınıza odaklanabilirsiniz. Ay-Neptün pozitif görünümüyle beraber eşinizle, sevgilinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Oğlak burcunda hareket ediyor. Sizler için çalışma hayatı bir adım önde olabilir. Bazen disiplinli çalışma anlayışınız, altınızda çalışan kişiler tarafından otoriter olduğunuzu düşündürtebilir. Ay-Neptün pozitif etkisiyle de sağlığınız bugün iyiye gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Şansınızın açıldığı bir gündesiniz. Beklediğiniz gelişmeler olumlu sonuçlanabilir. Ay’ın Neptün ile güzel kontağı sayesinde Aşk hayatınızda duygusal ve aşk dolu zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuz sizden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Evinizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Akıllı gayrimenkul yatırımlarıyla maddi durumunuzu güçlendirebilirsiniz. Ay-Neptün pozitif açısı sebebiyle de aile içerisinde duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişiminizin güçlü olduğu bugünde iş hayatınızda da yoğun olabilirsiniz. Ay-Neptün güzel açısı sayesinde umutla beklediğiniz haberler size ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesini sürdürmeye devam ediyor. Gelirinizle ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Bugün Ay’ın Neptün ile kurduğu olumlu açı sebebiyle duygusal zamanlardan geçebilirsiniz. Harcamalarınızı kendinize değil, sevdikleriniz için yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Kendinize güveninizin arttığı, başarılarınızla gündem olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Ay’ın Neptün ile olan kontağı sevdiğiniz kişiyle de romantik zamanlar geçirmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, bugünün tamamında Oğlak burcunda hareketine devam ediyor. Ay’ın Neptün ile oluşturduğu güzel açı, sağlığınızda bugün pozitif gelişmeler yaşatabilir. Hislerinizin güçlü olduğunu hissedebilirsiniz. Rüyalarınız mesaj içerebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, gün içerisinde Oğlak burcundaki seyrine devam ediyor. Bugün de sizler için çok şanslı bir gün olacaktır. Ay-Neptün güzel açısıyla birlikte siz de hayallerinize kavuştuğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkinizde de romantik anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

20-26 Mayıs haftalık burç yorumları20-26 Mayıs haftalık burç yorumları
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