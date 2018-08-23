HABER

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 08:14 | Son Güncelleme

23 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 arasında Güneş-Başak burcunda ilerleyecek. Bu süreç her yıl olduğu gibi, iş hayatınız başta olmak üzere sağlığınızla ilgili konular üzerinde odaklanmak ve düzenlemelerde bulunmak anlamı taşır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, aşkta mükemmelliğe önem verdiğiniz zaman dilimidir. Bu geçişin özünde titiz bir inceleme hali vardır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Güneş, eviniz alanı içinde tadilat-bakım-onarım, hijyen, bebek bakımı, el işi veya ev-ofis tarzı çalışmaların işaretçisidir. Ayrıca eğitim ve iş hayatınızla ilgili konular ön plana gelecektir. Ev veya ofis yeri kiralamak bu süreçte etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, yürürlüğe konulacak, düzenlenecek, verimli hale getirilecek işler anlamında önem taşıyor. Maddi konularda da etkilidir ve akıllıca hareket edilmesini sağlar. Eğitim ve iş hayatı yoğunlaşacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Güneş, parasal durumun ele alınması, hedef olarak belirlediğiniz işlerin yürürlüğe konması, gözden geçirilmesi anlamında etkilidir. Maddi açıdan doyurucu bir yaşam sürmek, arzu ettiğiniz yatırımları gerçekleştirmek istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Güneş, özgüven duygunuzun yükselişidir. Bu tabii ki, gayet olumludur. Böylece hem kişisel girişimleriniz hem mesleki hem de duygusal bir takım meseleler üzerinde bilinçli düşünmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, hem geçmişi hem hedeflerinizi hem de hayata bakış açınızı gözden geçirebileceğiniz bir mola zamanıdır. Hangi konularda fedakarlık yapıyor, hangi konularda yanılıyor, üzülüyorsunuz. Bunları ele alacağınız bir süreçtesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, iş hayatınız başta olmak üzere, ilişki, maddi konuların ileriye dönük bir şekilde gözden geçirildiği zaman dilimidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, Başak burcunda seyredecek Güneş, iş hayatınızla ilgili konular üzerinde titiz düşünmenin, sıkı çalışmanın, araştırmacı ve organize bir şekilde hareket etmenin son derece önemli olduğu zaman dilimidir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, Başak burcunda ilerleyecek Güneş, dünya görüşünüzü, fikirlerinizi geliştireceğiniz bir zaman dilimidir. Eğitimden girişimlerinize kadar geniş bir alanda sıkı çalışmanın işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, etkili olacak Güneş-Başak burcu süresince, iş veya özel ilişkilerinizi dikkatli şekilde gözden geçiriniz. Ortaklaşa işler, finansal bölüşümler, kredi, vergi, borçlar, iş ortaklıkları, mal ve kazançlar, bizi zorlayan veya aklımızı kurcalayan hesaba dayalı plan ve projeler üzerinde şöyle bir hesaplamada bulunalım. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, Güneş-Başak burcunda ilerleyecek. Bu dönem, ilişkiniz-iş hayatınız-ailevi konular üzerinde dikkatlice durulan zaman dilimidir. İlişkinizde eğer sorunlar varsa, bunların sebepleri bulunmalı, düzeltilmesi mümkünse karşılıklı olarak çaba sarf edilmelidir. Devamını okumak için tıklayınız

20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları20 - 26 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları astroloji irem su haftalık burç yorumları aylık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.