Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 arasında Güneş-Başak burcunda ilerleyecek. Bu süreç her yıl olduğu gibi, iş hayatınız başta olmak üzere sağlığınızla ilgili konular üzerinde odaklanmak ve düzenlemelerde bulunmak anlamı taşır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, aşkta mükemmelliğe önem verdiğiniz zaman dilimidir. Bu geçişin özünde titiz bir inceleme hali vardır. Çünkü elle tutulur, gözle görülür olanı arzularız. Endişelerimiz olabilir. Öyle kolay kolay her insanı beğenmeyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Güneş, eviniz alanı içinde tadilat-bakım-onarım, hijyen, bebek bakımı, el işi veya ev-ofis tarzı çalışmaların işaretçisidir. Ayrıca eğitim ve iş hayatınızla ilgili konular ön plana gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, yürürlüğe konulacak, düzenlenecek, verimli hale getirilecek işler anlamında önem taşıyor. Maddi konularda da etkilidir ve akıllıca hareket edilmesini sağlar. Eğitim ve iş hayatı yoğunlaşacaktır. Buna göre planlamanızı yapınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Güneş, parasal durumun ele alınması, hedef olarak belirlediğiniz işlerin yürürlüğe konması, gözden geçirilmesi anlamında etkilidir. Maddi açıdan doyurucu bir yaşam sürmek, arzu ettiğiniz yatırımları gerçekleştirmek istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Güneş, özgüven duygunuzun yükselişidir. Bu tabii ki, gayet olumludur. Böylece hem kişisel girişimleriniz hem mesleki hem de duygusal bir takım meseleler üzerinde bilinçli düşünmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, hem geçmişi hem hedeflerinizi hem de hayata bakış açınızı gözden geçirebileceğiniz bir mola zamanıdır. Hangi konularda fedakarlık yapıyor, hangi konularda yanılıyor, üzülüyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Başak burcu seyri, iş hayatınız başta olmak üzere, ilişki, maddi konuların ileriye dönük bir şekilde gözden geçirildiği zaman dilimidir. Kimlerle iş, özel ve toplumsal anlamda ilişkimiz var bunları gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, Başak burcunda seyredecek Güneş, iş hayatınızla ilgili konular üzerinde titiz düşünmenin, sıkı çalışmanın, araştırmacı ve organize bir şekilde hareket etmenin son derece önemli olduğu zaman dilimidir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 23 Ağustos saat:07:08-23 Eylül saat:04:54 tarihleri arasında, Başak burcunda ilerleyecek Güneş, dünya görüşünüzü, fikirlerinizi geliştireceğiniz bir zaman dilimidir. Eğitimden girişimlerinize kadar geniş bir alanda sıkı çalışmanın işaretçisidir. Her durum titizlikle gözden geçirilir ve yaş tahtaya ayak basılmaz. Devamını okumak için tıklayınız