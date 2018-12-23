Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları ve Yengeç burcundaki dolunayın burçlara etkisi... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz, Ay-Yengeç burcu seyriyle başlıyor. Ailevi meseleler, duygusal sorunlar sizi düşündürebilir. Belirsizliklerin bir türlü aydınlanmadığı, ortak bir noktanın bir türlü tespit edilemediği durumlara çareler bulmaya çalışabilirsiniz. Gönlünüz değerli kilitli sandık gibidir. Bunu açabilecek kişinin, hakikaten anlayışlı, vicdanlı, kıymet bilen bir insan olması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar günümüz Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde geçecek. Duyguları söze dökmek, yuvanızdaki emniyet duygusunun güçlendiğini hissetmek sizi mutlu edicidir. Güvendiğiniz kişilerle dertleşebilir, neşeli, esprili ve çocuksu hallerinizle dikkat çekebilir, neşenizle göz doldurabilirsiniz. Annelik veya babalık duygunuz bir hayli yüksektir. Sevdiklerinizi sahiplenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde geçecek. İnsanlarla aranıza belirli bir mesafe koymak, hislerinizi anlatmaktan çekinme veya size ulaşılmasına engel olma gibi tavırlarınız vardır. Hiç bir şeyi beğenmez, kendinizce eleştirir ve daha mükemmel şeylere layık olduğunuzu düşünebilirsiniz. Parasal konularda bir hayli önemlidir. Mali durumunuza göre moraliniz yüksek veya düşük olabilir. Sizin için güvence bilhassa önem taşır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler gün boyu burcunuzda ilerleyecek Ay, her şeyi etraflıca ele almanın işaretçsidir. Sevdiklerinize ilgili davranırsınız. Sezgileriniz etrafınızda olan her şeyi hissetmenizi sağlar. Huzur, güvence, aile, sevilmek gibi olgular bugün baştacınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar gün boyu Yengeç burcunda seyrini sürdürecek Ay, duyarlılığın yükselişidir. Aileniz, sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz insanların önemi üzerinde düşünürsünüz. Hassassınız. İlgi beklersiniz. Sıkıntılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dinlenmek, güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmak rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar gün boyu Yengeç burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, eski dostlar, geçmişte yaşanan güzellikler, sevdiğiniz ancak yanınızda olmayan kişileri anarsınız. Onları özlersiniz. Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz ve dilediğiniz gibi bir yaşam kurabilmek sizin için önemlidir. Haksız, kaba, düşüncesiz davranan kişilere, vefasız insanlara içten içe kızarsınız. Moralinizi yükselten, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ortamda bulunmayı tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Pazar gününe Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atmaktasınız. Bugün partnerinizin ilgi ve sevgisiyle sizi sarmalaması ve onun için ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmesi lazımdır. Ancak o zaman kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Günlük enerjiler bazılarınızın aşk konusunda değişkenlikler göstermesine, geriye çekilmesine neden olabilir. Bunun nedeni, partnerinizin tepkisini görebilmek içindir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Ay-Yengeç burcu seyir etkinliği altında geçecek Pazar günümüz, sizin için kıymetli olan her şeye karşı duyulan özlemin, ihtiyacın, arzunun göstergesidir. İlişkinizi düzene koymak veya gerçek manada sizi sevecek biriyle karşılaşmak istersiniz. Aileniz, dostlarınız, eskide yaşanmış anılarınız, bugün gözlerinizin önünden geçer. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, sadece finansal konularda değil, ilişki, ailevi, çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili meseleleri de gündeme taşıyor. Belki bir borç veya alacak meselesi, ailenize ait bir mal veya mülkün paylaşımı, giderlerin artışı, ödemelerin sıkıştırması şeklinde durumlar yaşanabilir. Eğer kredi çekmeyi düşünüyorsanız bunu tavsiye etmiyorum. Bir yere taşınmayı istiyorsanız bunu çok iyi düşünün. Hani güçlü olmak gerekiyorsa, bu Dolunayda evet kendinize güvenmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu